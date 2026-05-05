ФНС назвала значительно возросшее число самозанятых россиян

Tекст: Катерина Туманова

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала данные, согласно которым число самозанятых граждан в России за 2025 год увеличилось на 26,8% и достигло 15, 427 млн человек. По итогам 2024 года этот показатель составлял свыше 12 млн человек, передает РИА «Новости».

Специальный налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход (НПД) – был введен в России как эксперимент до 31 декабря 2028 года. Этим режимом могут пользоваться граждане с доходом до 2,4 млн рублей в год.

Для этого необходимо установить специальное приложение и оплачивать налог по ставке 4% или 6% без необходимости сдавать отчетность.

Статс-секретарь – замминистра финансов России Алексей Сазанов в конце 2025 года заявил, что эксперимент с льготным режимом для самозанятых продлится до конца 2028 года. Он подчеркнул, что в 2027 году планируется дискуссия о возможном продлении или изменении условий применения этого режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минздрав предложил выдавать больничные листы самозанятым россиянам.