Умерла заслуженная артистка России Галина Ненашева

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодня пришла печальная весть – не стало легендарной певицы Галины Ненашевой. Ей было 85 лет», – приводит РИА «Новости» выдержку из поста Малахова в Telegram-канале.

Телеведущий отметил яркий след Ненашевой в истории отечественной эстрады и напомнил, что она была лауреатом «Песни года» и ряда международных конкурсов.

«Она оставила яркий след в истории отечественной эстрады и в сердцах миллионов слушателей», – написал он.

Напомним, в январе СМИ сообщали о том, что певица Галина Ненашева оказалась в больнице после ухудшения состояния и диагностированной нестабильной стенокардии.

Галина Ненашева родилась 18 февраля 1941 года в городе Онега Архангельской области. После окончания чебаркульской средней школы в 1958 году поступила в хор Челябинского оперного театра.

В 1961 году Ненашева начала выступать на драматической сцене, а затем продолжила карьеру в оперетте. Наибольшую известность она получила в 1970-е годы, когда ее репертуар включал русские народные песни, такие как «Травушка-муравушка» и «Утушка луговая».

Она исполняла известные романсы, среди которых «Две гитары» и «Ямщик, не гони лошадей». В ее творчестве были песни композиторов Александра Мажукова, Максима Фрадкина, Рафаила Майорова и зарубежных авторов.