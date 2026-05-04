Собянин сообщил о трех сбитых летевших к Москве дронах

Tекст: Вера Басилая

Собянин заявил в Max, что в 21.13 был уничтожен БПЛА, летевший на Москву. Затем в течение получаса были сбиты еще два дрона. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Власти Москвы зафиксировали рост числа атак беспилотников, только за последние сутки их количество составило девять, а за три дня – 26.

Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.