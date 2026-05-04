    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией
    4 мая 2026, 21:46 • Новости дня

    Путин внес на ратификацию соглашение с Таджикистаном о представительствах МВД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Таджикистаном о статусе представительств компетентных органов по вопросам внутренних дел и миграции.

    Документ опубликован в электронной базе Госдумы, передает РИА «Новости».

    Соглашение было подписано в Душанбе 9 октября 2025 года. В пояснительной записке указано, что целью документа является укрепление двустороннего сотрудничества между Россией и Таджикистаном в вопросах внутренних дел и миграции.

    В рамках соглашения МВД России откроет представительство в Душанбе. В свою очередь, таджикистанская сторона создаст в Москве представительства министерства внутренних дел, а также министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана.

    Документ направлен на развитие международного взаимодействия в борьбе с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, а также на урегулирование вопросов миграции.

    Ранее Россия и Таджикистан обсудили возобновление движения поезда Душанбе – Москва.

    4 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    По инициативе «Единой России» правительство списало 21 региону долги по кредитам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров принял решение о списании долгов по бюджетным кредитам для 21 региона страны. Эти средства будут направлены на повышение качества жизни граждан в этих субъектах РФ.

    Как сообщает сайт партии «Единая Россия», ранее эту инициативу поддержал глава государства. Мера поддержки затронет Карелию, Коми, Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края. Также в список вошли Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская, Самарская, Томская, Ярославская и Еврейская автономная области, а также Ненецкий автономный округ.

    Общий объем списанных средств превышает 114 млрд рублей. Освободившиеся финансы направят на замену лифтов, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и реализацию национальных проектов.

    «Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан», – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

    4 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве

    Колесник: Украина получит кратный ответ в случае удара по параду Победы

    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Владимир Зеленский получат серьезный ответ в случае попытки Вооруженных сил Украины нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    По его словам, в случае подобных провокаций ответ России будет «неотвратим», а сам удар – «очень серьезным и кратным», передает News.ru.

    Колесник также подчеркнул, что пока Зеленский находится у власти, ситуация на Украине продолжит ухудшаться. Политик выразил мнение, что украинский лидер будет стремиться наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению России.

    Депутат Госдумы добавил, что Зеленский «действительно обнаглел» и сейчас фактически влияет на решения Европейского союза. Колесник призвал Россию пересмотреть свою политику в отношении украинского лидера, заявив о необходимости подумать, как дальше действовать в этой ситуации.

    Он также высказался за возможность нанесения упреждающего удара по местам, откуда могут запускаться беспилотники.

    Напомним, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 01:43 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской

    Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе улицы Мосфильмовская

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте работают оперативные  службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    4 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае попыток Украины реализовать планы по срыву празднования Дня Победы Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, заявило Минобороны.

    В ведомстве обратили внимание на заявление президента Украины в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором прозвучали угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. В сообщении ведомства в Max подчеркивается, что что любые преступные действия Украины будут иметь серьезные последствия.

    «Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве предупредили, что в случае реализации Киевом своих «преступных планов» по срыву празднования Победы российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины.

    «Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – отметили в ведомстве.

    Минобороны официально предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 01:15 • Новости дня
    Диетолог Лебедева рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни

    Tекст: Катерина Туманова

    Регулярное употребление лимона помогает снизить уровень холестерина и артериального давления, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Анастасия Лебедева.

    «Прямая связь между употреблением лимона и увеличением продолжительности жизни не доказана, но снижение риска хронических заболеваний косвенно способствует долголетию», – сообщила она ТАСС.

    Лебедева подчеркнула, что лимон положительно влияет на организм, снижая уровень плохого холестерина и артериальное давление, а также уменьшает риски хронических заболеваний.

    По словам Лебедевой, научные исследования подтверждают наличие биологически активных веществ в лимоне, которые обладают антиоксидантным действием и замедляют процессы старения.

    Она добавила, что лимон не является лекарственным средством, его следует  рассматривать как полезное дополнение к сбалансированному рациону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор РАН развенчала миф о пользе лимонной воды при похудении. Эксперт Лебедева предупредила о риске употребления кожуры магазинных лимонов.

    4 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Шереметьево объяснил скопления пассажиров в зоне досмотра прибывших международными рейсами усиленным досмотром на таможне, а не введением сигнала сигнал «Ковер», который применяется для обеспечения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта.

    «Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилёте», – пояснили в Max-канале аэропорта.

    Там уточнили, что в связи с усилением мер контроля, которые проводят государственные органы, пассажирам, прибывающим международными рейсами, «следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполётных формальностей».

    При этом пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на воскресенье ограничила работу аэропорта Шереметьево. Во Внуково 3 мая так же вводили временные ограничения полетов.


    4 мая 2026, 16:25 • Новости дня
    СМИ сообщили о назначении генерала Чайко командующим ВКС России
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал-полковник Александр Чайко был назначен новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России, сообщили источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

    На этом посту Чайко сменил генерал-полковника Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с 2023 года, передает РБК.

    Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области и является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. По информации сайта Минобороны, он прошел путь от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа. Также он окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил и Военную академию Генштаба.

    Чайко занимал различные руководящие должности в Центральном, Западном и Восточном военных округах, а в 2019 году был назначен заместителем начальника Генштаба. С сентября 2019 по июнь 2021 года он командовал российской группировкой в Сирии, после чего возглавил Восточный военный округ.

    Генерал Чайко является Героем России. Это звание ему было присвоено закрытым указом президента в 2020 году.

    В конце октября 2023 года генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Сергея Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

    4 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Минченко объяснил назначение Щукина врио главы Дагестана

    Политолог Минченко: Назначение Щукина врио главы Дагестана улучшит обстановку в регионе

    @ nnoblsud.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Дагестан – непростой регион, из-за чего там достаточно активно менялись главы. Сейчас перед нами новый тандем врио главы республики Федора Щукина и Магомеда Рамазанова, кандидатура которого предложена на пост председателя правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Он назвал кадровое решение логичным.

    «В Дагестане накопилось большое количество проблем, связанных, в частности, с социально-экономическими вопросами и с кризисным реагированием», – отметил политолог Евгений Минченко. Он напомнил, что в рейтинге политической устойчивости губернаторов, который выпускает «Минченко консалтинг», Сергей Меликов оказался «в самом низу «красной» зоны».

    Как указал собеседник, Федор Щукин, назначенный президентом России врио главы Дагестана, станет первым русским, возглавившим этот многонациональный регион в постсоветское время. Важно, что на пост председателя правительства предложен Магомед Рамазанов. «Кадровое решение – достаточно логичное и призвано исключить перекосы», – считает эксперт.

    «На мой взгляд, то, что Щукин будет работать в паре с Рамазановым, а также та форма, в которой это было заявлено, говорит о том, что такой тандем является консенсусным», – добавил Минченко. «Дагестан – непростой регион. В последние годы там достаточно активно менялись главы, проводились эксперименты с представителями местных элит – речь в частности о Рамазане Абдулатипове – предпринимались попытки с назначением человека со стороны, как Владимир Васильев, а затем Сергей Меликов», – отметил спикер.

    По его мнению, в случае с Васильевым и Меликовым ставка делалась именно на «силовой бэкграунд». «Сейчас же мы видим новый эксперимент. Я очень надеюсь, что он будет успешным», – заключил политолог.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил врио главы Дагестана Федора Щукина – председателя регионального Верховного суда. Назначенный чиновник прервал свой отпуск досрочно и находится в регионе, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

    Щукин уже заявил, что вопросы ликвидации последствий наводнения и возмещения ущерба жителям республики остаются в Дагестане первоочередными. Он также отметил, что вопросы электроснабжения и водоснабжения, вывоза мусора и занятости актуальны для Дагестана и беспокоят жителей, они будут решаться. По словам Щукина, график первых встреч и совещаний будет составлен после проведения процедуры представления.

    Федор Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Горьковской области (сейчас Нижегородская область). В 1997 году окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им Н.И. Лобачевского. В 2002 году окончил Мордовский государственный университет им Н.П. Огарева по специальности «государственное и муниципальное управление», сообщает РБК.

    Еще во время учебы в университете Щукин начал работать юрисконсультом на промышленных предприятиях. В 2000 году избрался депутатом Земского собрания Починковского района Нижегородской области. В ноябре 2013 года был назначен председателем Семеновского районного суда Нижегородской области.

    В конце 2020 года Щукин получил повышение и стал заместителем главы Нижегородского областного суда, а в феврале 2024 года был назначен председателем Верховного суда Дагестана. В мае он был избран членом Совета судей России и вошел в состав дисциплинарной комиссии органа.

    Предварительно, выборы главы Дагестана пройдут в сентябре текущего года. Об этом заявил председатель народного собрания республики Заур Аскендеров. Согласно действующему законодательству, руководитель региона не выбирается прямым всенародным голосованием. Эта процедура осуществляется депутатами местного парламента. Они делают свой выбор из списка кандидатов, который предварительно вносит на рассмотрение президент России.

    Отметим, Путин ранее принял отставку Сергея Меликова с поста главы Дагестана по собственному желанию. «У … Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал глава государства на минувшей неделе на встрече с представителями Дагестана в Кремле.

    4 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая, сообщило Минобороны.

    «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отметило ведомство в Max.

    В российском Минобороны подчеркивают, что Вооруженные Силы России предпримут все необходимые меры для защиты праздничных мероприятий. При этом в случае попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

    Также российские власти напомнили, что ранее, несмотря на технические возможности, от подобных действий воздерживались по гуманитарным причинам. Гражданское население Киева и сотрудники иностранных дипломатических представительств получили предупреждение о необходимости покинуть город заблаговременно.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ранним утром понедельника обезвредили два вражеских дрона на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    4 мая 2026, 17:52 • Новости дня
    Смартфоны Apple и Samsung оставили в списке параллельного импорта

    Минпромторг: Смартфоны Apple и Samsung остаются в списке параллельного импорта

    @ Kobe Li/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Смартфоны от компаний Apple, Samsung и других производителей по-прежнему разрешено ввозить в Россию в рамках параллельного импорта, сообщили журналистам в Минпромторге.

    В актуальном списке разрешенных к ввозу устройств из категории «электрооборудование» значатся телефоны марок Alcatel-Lucent, Apple, Asus, Cisco, Google Pixel, Samsung, Nokia и других брендов, передает ТАСС. Это дает возможность официально привозить такие гаджеты в страну без одобрения со стороны правообладателей.

    В Минпромторге особо отметили, что для ввоза продукции должны соблюдаться все необходимые требования к безопасности, подтверждению оригинальности и наличие сертификатов соответствия. «При этом должны соблюдаться иные установленные требования к такого рода продукции (в части безопасности, оригинальности происхождения, наличия сертификатов соответствия и прочие)», – подчеркнули в министерстве.

    В феврале объем параллельного импорта в Россию упал до исторического минимума.

    4 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Бывшая украинская журналистка объяснила бессмысленность уничтожения Зеленского

    Журналистика Панченко: Почему Россия не трогает Зеленского

    @ IMAGO/bildgehege/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая украинская журналистка Диана Панченко объяснила, почему, по ее мнению, сохранение жизни Владимира Зеленского выгоднее для Москвы, чем устранение лидера киевского режима. По ее мнению, сегодня Зеленский все чаще и на Украине и Западе воспринимается не как герой, а как диктатор и вор.

    В своем Telegram-канале Панченко отмечает, что пример Ирана показывает: если убрать действующего лидера, власть часто переходит к еще более радикальным политикам.

    Она подчеркнула, что если бы Россия устранила Зеленского два года назад, это не изменило бы ситуацию на Украине, а он стал бы национальным героем и мучеником. Тогда бы в мире Зеленского воспринимали исключительно как жертву, и его жертва укрепила бы воинственность украинцев.

    Теперь же, по мнению Панченко, ситуация изменилась. «Сегодня на Украине Зеленский воспринимается уже как диктатор и вор. Вся его команда – как опухоль на теле Украины. И уже во всем мире видят, что метастазы вышли далеко за пределы Украины», – написала журналистка.

    Панченко добавила, что имидж Зеленского становится все токсичнее, и даже на международной арене появляется все больше вопросов к продолжению поддержки Киева.

    «Сегодня само существование Зеленского уничтожает его образ героя. Еще немного такой политики по отношению к украинцам, и народ будет считать русских освободителями», – поясняет Панченко.

    Ранее Politico заявила о потере Зеленским надежды на поддержку со стороны Вашингтона.


    4 мая 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин поручил создать рабочую группу по ядерным технологиям в медицине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2026 года создать межведомственную рабочую группу для координации развития и применения ядерных технологий в медицине.

    Решение принято после участия президента в пленарном заседании Форума будущих технологий и встречи с учеными.

    «В рамках реализации Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу обеспечить создание межведомственной рабочей группы по координации развития и применения ядерных технологий в области медицины…», – отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля

    В состав рабочей группы войдут представители Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли, Министерства образования и науки, Российской академии наук, госкорпорации «Росатом», а также Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

    Ранее Путин заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    4 мая 2026, 17:29 • Новости дня
    Депутат Останина раскрыла содержание воспитательной программы в летних детских лагерях
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Хочется видеть наших детей вдумчивыми подростками, которые понимали бы, знали бы и любили бы историю малой родины, того места, где они отдыхали – настоящими патриотами, сказала газете ВЗГЛЯД глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина, комментируя внедрение в российских лагерях детского отдыха единой программы воспитания.

    В российских детских лагерях внедрена единая программа воспитательной работы. В течение смены дети участвуют в спортивных, художественных, технических и туристско-краеведческих мероприятиях, ведут отрядные газеты и блоги, включаются в проектные сессии и систему детского самоуправления. Кроме того, они выбирают лидеров, работают в советах отрядов и принимают участие в военно-спортивных играх «Зарница» и «Орлёнок», а также в конкурсах строя и песни.

    «Закон о единой программе воспитания в детских организациях отдыха и оздоровления был принят в конце декабря 2024 года. В апреле прошлого года он вступил в силу, и отныне единая воспитательная программа, которая утверждается Министерством просвещения, направляется во все образовательные организации. Но лучшие наработки, которые были до принятия этого закона в каждом лагере, инкорпорируются в эту единую федеральную программу», – говорит Останина. По ее словам, за основу федеральной воспитательной программы была взята та, что годами нарабатывалась в таких лагерях как «Орленок».

    По ее словам, каждый лагерь теперь должен иметь календарный план мероприятий, чтобы родители были осведомлены, чем ежедневно занимаются их дети. В этом графике содержатся и патриотические мероприятия, и военно-спортивные игры, и конкурсы строя и песни.

    «После этих детских смен очень хочется видеть наших детей вдумчивыми подростками, которые понимали бы, знали бы и любили бы историю малой родины, того местечка, где они отдыхали. Это и есть настоящий патриотизм», – заключила депутат.

    Ранее было объявлено, что в этом году российские школьники уйдут на летний отдых 27 мая. Продлятся каникулы до 31 августа. При этом у выпускных классов последний учебный день зависит от индивидуального расписания государственных экзаменов.

