Выделены средства на техническое перевооружение двух российских авиазаводов

Tекст: Валерия Городецкая

Из 76 поступивших заявок к финальному этапу было допущено только 12, и сразу два проекта Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) получили одобрение на федеральное финансирование в объеме свыше 864 млн рублей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Победа в конкурсе – это результат нашей совместной работы с университетом и командой корпорации ОАК в рамках дорожной карты по достижению технологического лидерства авиастроительной отрасли. 864 миллионов рублей федерального финансирования будет направлено на перевооружение двух ключевых авиазаводов страны – в Комсомольске-на-Амуре и Ульяновске», – заявила депутат Государственной Думы Мария Василькова. Василькова отметила, что регионы способны становиться центрами технологического лидерства за счет научного и производственного потенциала.

Первый проект предусматривает создание к 2028 году на площадке КнААЗ в Комсомольске-на-Амуре роботизированного комплекса для формообразования и правки элементов обшивки и каркаса самолетов с полным переходом на цифровое производство. Второй проект реализуется на «Авиастаре» в Ульяновске и направлен на создание участка для формообразования и упрочнения крупногабаритных обшивок, его завершение планируется к концу 2029 года.

Ректор ИРНИТУ Михаил Корняков подчеркнул, что успех в конкурсе – результат кооперации с ОАК и следствие многолетнего опыта университета в выполнении НИОКР для крупнейших предприятий авиастроения России. По мнению разработчиков, внедрение новых технологий позволит увеличить производительность до трех раз и существенно повысить ресурс авиационных деталей, при этом снизить риски дефектов за счет автоматизации.

Василькова добавила, что эти проекты закладывают фундамент технологического лидерства России, формируя новую архитектуру отрасли на основе роботизации и интеллектуального управления производством. Она также отметила, что модернизация мощностей станет важным шагом к переходу на комплексные цифровые производственные системы и демонстрирует новую модель развития высокотехнологичных отраслей экономики через кооперацию науки, промышленности и регионов.