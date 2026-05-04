В Люксембурге открылась выставка о Юрии Никулине и артистах цирка в годы войны

Tекст: Елизавета Шишкова

Мероприятие прошло в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорится на сайте Бессмертного полка. Экспозиция рассказывает о том, как цирковые артисты в годы войны входили в состав фронтовых бригад, поднимали боевой дух бойцов Красной Армии и давали выездные представления на линии фронта. Всего, по представленным данным, ими было проведено 978 шефских выступлений и более десяти тысяч концертных программ.

Отдельный раздел выставки посвящен биографиям известных цирковых артистов, прошедших войну. Среди них – клоун Юрий Никулин, защищавший Псковскую область и Ленинград, танкист Михаил Шуйдин, участник Курской битвы, а также Михаил Туганов и его труппа, завершившие войну совместным с певицей Лидией Руслановой концертом у стен Рейхстага в мае 1945 года.

«Уже почти ушло из жизни поколение тех, кто вынес войну на своих плечах. Вслед за ним уходит и поколение наших отцов – тех, кто не воевал, но видел и помнил. Остаемся мы с вами – кто обязан завещать память о войне и Великой Победе нашим детям и внукам. Это нужно не мертвым! Это надо – живым!», – заявил на церемонии открытии выставки посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов.