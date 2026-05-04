На участие в МФМ-2026 поступило более 100 тыс. заявок из 191 страны

Tекст: Валерия Городецкая

Это крупнейшее молодежное событие состоится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и объединит 10 тыс. молодых людей со всего мира для открытого диалога и обмена опытом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что на фестивале молодые лидеры будут искать решения глобальных вызовов, а площадка в России создает широкие возможности для их самореализации.

Заявки принимались от молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет как из России, так и из других стран. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил, что впервые за всю современную историю подобных форумов иностранцев оказалось на 20 тыс. больше, чем россиян: из 100 тыс. анкет 40 231 поступила из России, а более 62 тыс. – из разных регионов мира, включая Европу, Америку, Африку, Азию, Ближний Восток и Австралию. Среди российских регионов по числу заявок лидируют Москва, Свердловская область и Екатеринбург, а также Петербург, Пермский и Краснодарский края, Московская, Нижегородская, Воронежская области, Татарстан и Башкирия.

Генеральный директор дирекции фестиваля Дмитрий Иванов отметил, что жители Екатеринбурга проявили высокую активность – свыше 2 тыс. заявок отличались качеством и мотивацией. Среди иностранных государств лидерами по числу анкет стали Алжир, Пакистан и Бразилия, а также Марокко, Узбекистан, Индия, Индонезия, Киргизия, Вьетнам и Ливия. Иванов подчеркнул, что Россия открыта для участников со всего мира и обеспечит условия для содержательного межкультурного диалога.

Особое внимание в программе уделено подросткам: в рамках фестиваля Движение Первых проведет масштабную детскую программу для тысячи ребят из разных стран. «Детская программа позволит познакомить ребят с достижениями современной России, разработать совместные проекты в различных сферах», – сообщил глава Движения Первых Артур Орлов. Для участия в ней уже подано более 13 тыс. заявок от подростков 14-17 лет, из которых около 5 тыс. поступило от иностранцев.

Сейчас эксперты анализируют заявки, чтобы отобрать 10 тыс. лучших молодых людей, которые отправятся на фестиваль в Екатеринбург. В приоритете – участники с успешными проектами в науке, образовании, спорте, предпринимательстве, медиа, IT, творчестве, госуправлении и гражданской активности, а также с высокой мотивацией к международному сотрудничеству. Для опоздавших открыта резервная регистрация до 31 мая на платформе wyffest.com: претенденты из резерва смогут попасть на фестиваль, если кто-то из основного списка не сможет приехать.