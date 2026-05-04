Депутаты ЕР обсудили в регионах открытие МФЦ и благоустройство общественных пространств

Tекст: Елизавета Шишкова

Депутат Александр Сидякин рассказал о создании патриотических муралов в Воронежской области, посвященных Николаю Ватутину и Самуилу Маршаку, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Для нас крайне важно увековечить память о таком выдающемся человеке. Этот памятник станет символом гордости и вдохновения для всех жителей города и будущих поколений. Городская администрация взяла на себя обязательства по благоустройству территории. Планируем создать сквер, который станет уютным и современным общественным пространством. Считаю, что подобные проекты действительно необходимы и важны. Они помогают сохранить историческую память живой и доступной», – пояснил Сидякин.

Анна Кузнецова представила информацию о строительстве первого семейного МФЦ в Запорожской области. Новый центр площадью более 970 квадратных метров откроется этим летом и будет оказывать услуги семьям проактивно, включая помощь при рождении ребенка или установлении инвалидности. Капитальный ремонт ведется совместно с Госкорпорацией «Росатом».

Ольга Занко сообщила о старте поисковых экспедиций в Ленинградской области, где ежегодно участвуют десятки регионов. Поисковики занимаются поднятием останков воинов, погибших в русско-финской и Великой Отечественной войнах.

В Иркутской области Александр Якубовский рассказал о строительстве молодежного центра в Усть-Илимске, где молодежь сможет развивать свои проекты. Артем Туров оценил ход капитального ремонта молодежного центра «Витамин» в Смоленской области. В Вязьме появится коворкинг, медиастудия, конференц-зал и зоны для семей с детьми, на что в 2026 году выделено около 70 млн рублей из разных бюджетов.

Екатерина Харченко отметила работу партпроекта «Женское движение Единой России» в Курской области и анонсировала развитие направления «Сделано женщинами» совместно с центром «Мой бизнес». Михаил Киселев сообщил о поддержке томского хора, который объединяет людей старшего поколения, в том числе с инвалидностью, и планах найти постоянное помещение для коллектива. Юлия Оглоблина помогает жителям Мордовии провести интернет к участкам, а Екатерина Стенякина рассказала о замене аварийных труб в городе Шахты, где жители и водоканал совместно участвуют в ремонте.