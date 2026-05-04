  Минобороны сообщило о перехвате 114 беспилотников над Россией
    Зеленский начал учить Пашиняна разрыву связей с Россией
    4 мая 2026, 20:07 • Новости дня

    В Берлине запрещают 8 и 9 мая символику СССР и георгиевские ленты на военных мемориалах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Берлина введут строгие ограничения на использование символики СССР у советских мемориалов 8 и 9 мая, пишет Berliner Morgenpost.

    Ограничения затронут мемориалы в парках Тиргартен, Трептов-парк и Шенхольцер-Хайде, передает «Интерфакс». «Правоохранительные органы примут строгие ограничения, которые будут действовать вблизи советских мемориалов», – приводит Berliner Morgenpost слова представителя полиции.

    Газета уточняет, что под запрет попадут флаги и знамена бывших советских республик, Белоруссии и Чеченской Республики. Однако использование флага СССР запрещено не будет. Также нельзя будет демонстрировать георгиевские ленточки, символику с буквами «V» и «Z», а также исполнять российские марши и военные песни.

    Официальное постановление о новых правилах планируется опубликовать на этой неделе. Ожидается, что общественные организации попытаются оспорить ограничения в суде, однако, по информации издания, в прошлом году все подобные иски были отклонены.

    Ранее сообщалось, что власти Берлина рассматривают возможность введения ограничений на демонстрацию российской и советской символики в майские памятные дни.

    4 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Во время выступления на саммите европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский сообщил о возможной атаке на российскую столицу, передает РИА «Новости».

    Трансляция данного мероприятия велась на официальном YouTube-канале офиса украинского лидера. Политик решил пригрозить российской стороне в преддверии праздничных мероприятий.

    «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», – сказал Зеленский, говоря о предстоящих торжествах в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном виде ради безопасности людей.

    Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США допустил возможность объявления перемирия на время праздника.

    Выступление главы государства на параде Победы 9 мая будет очень важным, сообщил его пресс-секретарь.

    4 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Минобороны пригрозило ударом по центру Киева в случае попыток сорвать 9 мая в Москве
    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае попыток Украины реализовать планы по срыву празднования Дня Победы Вооруженные силы России нанесут ответный удар по центру Киева, заявило Минобороны.

    В ведомстве обратили внимание на заявление президента Украины в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором прозвучали угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. В сообщении ведомства в Max подчеркивается, что что любые преступные действия Украины будут иметь серьезные последствия.

    «Вооруженными Силами Российской Федерации будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве предупредили, что в случае реализации Киевом своих «преступных планов» по срыву празднования Победы российские ВС нанесут ответный массированный ракетный удар по центру столицы Украины.

    «Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», – отметили в ведомстве.

    Минобороны официально предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил перемирие 8-9 мая.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 19:19 • Видео
    Зеленский грозит России в гостях у Пашиняна

    В столице Армении проходит саммит Европейского политического сообщества, высокопоставленные гости которого устали хвалить хозяина – премьера Никола Пашиняна – за антироссийский курс. В числе гостей – Владимир Зеленский.

    4 мая 2026, 20:28 • Новости дня
    Минобороны: Путин объявил перемирие 8-9 мая
    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин принял решение объявить перемирие на время празднования Дня Победы 8 и 9 мая, сообщило Минобороны.

    «Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», – отметило ведомство в Max.

    В российском Минобороны подчеркивают, что Вооруженные Силы России предпримут все необходимые меры для защиты праздничных мероприятий. При этом в случае попытки сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Россия нанесет ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

    Также российские власти напомнили, что ранее, несмотря на технические возможности, от подобных действий воздерживались по гуманитарным причинам. Гражданское население Киева и сотрудники иностранных дипломатических представительств получили предупреждение о необходимости покинуть город заблаговременно.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 09:51 • Новости дня
    Жители Эстонии раскупили туры на российскую границу ради Дня Победы
    Tекст: Ольга Иванова

    Граждане Эстонии раскупают путевки стоимостью от 80 евро в Нарву для наблюдения за праздничными мероприятиями на российской стороне.

    Высокий интерес к поездкам на приграничные территории зафиксировали туристические компании, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Life. В субботу планируется организовать несколько специальных экскурсий в Нарву для желающих увидеть торжества.

    «Эстонцы соскучились по празднованию 9 Мая, из-за этого возник большой спрос», – говорится в материале. Стоимость подобной поездки начинается от 80 евро.

    Организаторы туров признались, что праздник Победы прочно вошел в гены жителей восточных регионов страны. По их словам, такие туристические предложения вызывают огромный отклик у местного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал традиционно важным предстоящее выступление Владимира Путина на Параде Победы 9 мая.

    4 мая 2026, 05:47 • Новости дня
    Мерц заявил об ударе Трампа по Европе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал решение президента США Дональда Трампа ввести новые таможенные сборы, указав, что американский политик хочет «нанести удар» по Европе.

    «Он хочет нанести удар по всей Европе», – заявил канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».

    При этом глава правительства Германии призвал не драматизировать сложившуюся ситуацию. По его словам, у американского лидера были веские причины для такого шага. Как пояснил Мерц, Трамп теряет терпение, поскольку договоренность о заключении таможенного соглашения между сторонами была достигнута еще в августе прошлого года.

    Ранее Мерц обвинял Трампа в непродуманных действиях против Ирана. Также канцлер заявил, что действия Трампа унижают все Соединенные Штаты.

    После этого Трамп заявил, что США выведут вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. американских военнослужащих.

    4 мая 2026, 10:29 • Новости дня
    Каллас: Вывод войск США из Германии шокировал руководство ЕС
    Tекст: Ольга Иванова

    Неожиданные планы Вашингтона по сокращению американского военного присутствия на немецкой территории застали европейских дипломатов врасплох, заставив задуматься об укреплении собственной безопасности.

    Европейский союз не ожидал шага американских властей по передислокации пяти тысяч военнослужащих, передает ТАСС. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас перед началом саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

    «Это решение США стало для нас полным сюрпризом», – подчеркнула политик.

    По словам руководителя европейской дипломатии, сложившаяся ситуация лишь усиливает необходимость развития самостоятельной оборонной составляющей Европы в рамках Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о намерении сократить американский военный контингент в Германии на 5 тыс. человек. Сейчас в Германии находятся 35 тыс. американских военных и штаб-квартира всей европейской группировки США.

    4 мая 2026, 19:42 • Новости дня
    В Люксембурге открылась выставка о Юрии Никулине и артистах цирка в годы войны
    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Люксембурге открылась фотовыставка «Юрий Никулин и артисты цирка в годы Великой Отечественной войны», посвященная вкладу представителей циркового искусства в борьбу с нацизмом. Проект представили Международный «Бессмертный Полк» совместно с «Московским цирком Юрия Никулина на Цветном бульваре».

    Мероприятие прошло в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, говорится на сайте Бессмертного полка. Экспозиция рассказывает о том, как цирковые артисты в годы войны входили в состав фронтовых бригад, поднимали боевой дух бойцов Красной Армии и давали выездные представления на линии фронта. Всего, по представленным данным, ими было проведено 978 шефских выступлений и более десяти тысяч концертных программ.

    Отдельный раздел выставки посвящен биографиям известных цирковых артистов, прошедших войну. Среди них – клоун Юрий Никулин, защищавший Псковскую область и Ленинград, танкист Михаил Шуйдин, участник Курской битвы, а также Михаил Туганов и его труппа, завершившие войну совместным с певицей Лидией Руслановой концертом у стен Рейхстага в мае 1945 года.

    «Уже почти ушло из жизни поколение тех, кто вынес войну на своих плечах. Вслед за ним уходит и поколение наших отцов – тех, кто не воевал, но видел и помнил. Остаемся мы с вами – кто обязан завещать память о войне и Великой Победе нашим детям и внукам. Это нужно не мертвым! Это надо – живым!», – заявил на церемонии открытии выставки посол России в Люксембурге Дмитрий Лобанов.

    4 мая 2026, 10:45 • Новости дня
    TEC: Предстоящий визит Фицо на День Победы в Москву вскрыл разногласия в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Реакция европейских стран на поездку премьера Словакии Роберта Фицо в Россию выявила глубокие противоречия среди членов Евросоюза, сообщает The European Conservative (TEC).

    Издание The European Conservative пишет, что визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование Дня Победы вновь обнажил серьезные противоречия между странами Евросоюза, передает РИА «Новости».

    После объявления о визите несколько стран, включая Латвию, Литву, Эстонию и Польшу, отказали в разрешении на пролет правительственного самолета Словакии. В то же время Чехия разрешила этот перелет, что стало заметным исключением на фоне общей позиции ряда государств.

    Как отмечает издание, этот инцидент ясно показал, что страны – члены ЕС не смогли договориться о едином подходе к России.

    Роберт Фицо вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном считают важным сохранять открытые каналы для диалога ради мира и энергетической безопасности. В то время как ряд других европейских лидеров полагают, что такие визиты лишь подрывают единство Евросоюза и усиливают позиции Москвы.

    В польских дипломатических кругах допустили поездку Фицо в Москву на автомобиле.

    Власти Чехии одобрили пролет самолета Фицо через свое воздушное пространство по пути на торжества.

    Роберт Фицо заявил, что приедет в Москву на День Победы, чтобы выразить признательность бойцам Красной Армии за 81 год мирной жизни для Словакии.

    4 мая 2026, 04:50 • Новости дня
    Адвокат рассказал, как корректно отразить символику поверженного нацизма

    Tекст: Катерина Туманова

    Использование нацистской символики допускается при условии осуждения идеологии и исторического контекста, когда отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма, рассказал адвокат Олег Зернов.

    «Статьей 20.3. КоАП РФ установлена административная ответственность за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. Но, согласно примечанию к вышеуказанной статье, ответственность не распространяется на случаи использования нацистской атрибутики или символики для формирования негативного отношение к идеологии нацизма», – напомнил он в беседе с РИА «Новости».

    Зернов подчеркнул, что отображать нацистскую символику в исторических целях и для осуждения допустимо. При этом важно избегать признаков пропаганды или оправдания нацистской идеологии.

    Адвокат напомнил, что в конце 2025 года в Постановление Пленума Верховного Суда РФ были внесены изменения, которые уточняют: пропагандой нацистской атрибутики считается только умышленное формирование у других лиц убежденности в привлекательности подобной символики.

    Зернов добавил, что не стоит опасаться отражать символику поверженного советским народом нацизма при прославлении героев Великой Отечественной войны. В случае необходимости произведения рекомендуется сопровождать пояснениями о целях использования символики, чтобы подчеркнуть осуждение нацизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Сочи в ноябре 2025 года отправил местную жительницу в колонию-поселение за размещение картинки с флагом Третьего рейха. В Москве суд назначил студенту административный арест за публикацию эмодзи с нацистским символом. Россиянина оштрафовали за публикацию поддельного фото Чубайса в нацистской форме.

    4 мая 2026, 10:57 • Новости дня
    Посол России предостерег Германию от оголтелой милитаризации

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва активно доносит до немецкого руководства и общества мысль об опасности наращивания вооружений на фоне заявлений Франции о расширении ядерного сдерживания.

    Российские дипломаты продолжают разъяснять немецким властям пагубность курса на наращивание военной мощи, заявил РИА «Новости» посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    Дипломат прокомментировал возможную реакцию Москвы на участие немецкой стороны в совместных ядерных учениях. «Продолжаем доносить до правящего класса и общественности ФРГ идею о деструктивности оголтелой милитаризации, не говоря уже о планах Берлина и Парижа расширить диалог по ядерной теме», – подчеркнул Нечаев.

    Поводом для дискуссии стали недавние слова французского лидера Эммануэля Макрона. Президент сообщил, что его государство переходит к этапу продвинутого ядерного сдерживания. В рамках этой стратегии Париж планирует увеличить количество боеголовок и привлечь европейских партнеров к соответствующим маневрам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая автомобильная промышленность вынужденно перестраивается на производство вооружений на фоне рекордной стагнации.

    Бундестаг Германии принял закон о новой модели военной службы с восстановлением воинского учета.

    Лидер партии BSW Сара Вагенкнехт резко раскритиковала эту инициативу из-за угрозы жизням молодых немцев.

    4 мая 2026, 09:29 • Новости дня
    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проигнорировала вопрос журналистов о решении США вывести часть войск из Германии.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не прокомментировала заявление США о планах по выводу части своих войск из Германии, передает ТАСС.

    На саммите Европейского политического сообщества в Армении журналисты обратились к ней с соответствующим вопросом. В ответ фон дер Ляйен отметила, что на саммите сначала будут обсуждать вопросы энергобезопасности, а затем – вопросы военной безопасности.

    Она подчеркнула: «Нам нужно больше независимости в обороне и безопасности».

    После этого, когда журналисты повторно спросили о выводе американских военных из Германии, фон дер Ляйен ограничилась кивком и проследовала дальше по красной дорожке, не дав развернутого ответа.

    Президент США объявил о намерении сократить американский военный контингент в Германии на 5 тыс. человек.

    Газета ВЗГЛЯД писала, сейчас в Германии находятся 35 тыс. американских военных, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

    Пентагон подтвердил решение вывести 5 тыс. военных из Германии.

    4 мая 2026, 10:50 • Новости дня
    В Москве ограничили работу станций метро в День Победы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Станции метро Москвы «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии 9 мая будут работать на вход и пересадку пассажиров, сообщает столичный департамент транспорта.

    Ряд центральных станций московского метро изменит режим работы 9 мая, сообщает Дептранс Москвы.

    Согласно информации столичного департамента транспорта, с 05:30 утра и до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут открыты только для входа и пересадки пассажиров.

    В департаменте отметили, что во время праздничных мероприятий возможны дополнительные точечные ограничения на вход и выход и на других станциях метро по решению полиции. Сотрудники просят жителей и гостей города учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

    Безопасность в транспорте на время майских праздников будет усилена. Представители департамента просят с пониманием относиться к временным мерам и соблюдать правила пользования метро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что на параде 9 Мая состоится важное выступление Владимира Путина.

    СМИ предупредили о возможных отключениях мобильного интернета в Москве 5, 7 и 9 мая.

    Песков рассказал о подготовке списка гостей на парад Победы.

    4 мая 2026, 19:22 • Новости дня
    Власти Воронежа отменили парад на День Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный парад ко Дню Победы на площади Ленина в Воронеже отменен, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

    Мера принята для усиления безопасности граждан на фоне роста террористической активности ВСУ, пояснил Гусев в своем канале в Max.

    «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде – всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации», – заявил глава региона.

    Вместо парада в Воронеже и муниципалитетах пройдут патриотические мероприятия, возложение венков и акции памяти. Губернатор подчеркнул, что память участников Великой Отечественной войны и ныне живущих ветеранов будет обязательно почтена.

    В прошлом году в Севастополе решили не проводить парад к 80-летию Победы.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    4 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Зеленский объявил о введении режима тишины с 6 мая

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в Telegram-канале объявил о введении с 6 мая режима тишины, подчеркнув, что решение украинских властей является зеркальным.

    «Считаем, что человеческая жизнь является несравненно большей ценностью, чем «празднование» любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00.00 в ночь с 5 на 6 мая», – написал Зеленский.

    Он уточнил, что Украина не получала официальных обращений о параметрах прекращения огня и будет действовать зеркально, добавляет РИА «Новости».

    Ранее Минобороны России объявило о распоряжении президента страны Владимира Путина объявить перемирие в течение 8 и 9 мая в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Зеленский на саммите ЕС пригрозил  ударить дронами по параду Победы в Москве. В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по московскому параду в честь Дня Победы.

    4 мая 2026, 20:40 • Новости дня
    Состоялась презентация акции «Бессмертный полк онлайн»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Презентация всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн» прошла в понедельник перед началом большого праздничного концерта «Песни Победы» в честь 81-й годовщины Победы.

    Волонтеры Движения подробно рассказали о возможностях крупнейшего в мире интернет-проекта памяти, а также помогали гостям концерта вносить данные о родных-фронтовиках в единый цифровой архив, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Как пояснили организаторы, «Бессмертный полк онлайн» является уникальным цифровым архивом воспоминаний о героях Великой Отечественной войны. В 2026 году старт акции был дан 23 апреля, чтобы все желающие успели подать и проверить заявки. В фойе концертного зала «Москва» работал специальный пункт помощи, где любой мог с помощью волонтеров открыть сайт 2026.polkrf.ru или мини-приложения в социальных сетях и загрузить фото и информацию о своем ветеране.

    Работу сервисов, несмотря на большие нагрузки, обеспечивает компания Сбер, а медийную поддержку акции оказывает VK. Всего в обработке заявок задействовано 2800 волонтеров-модераторов и 60 операторов горячей линии, большинство из которых работают с самого первого запуска проекта в 2020 году. Параллельно волонтеры раздавали георгиевские ленты и предлагали написать открытки для участников специальной военной операции, которые в ближайшие дни передадут на передовую.

    Прием заявок открыт до 6 мая включительно. Онлайн-шествие «Бессмертного полка» состоится 9 мая в 12.00 по местному времени: эстафета памяти начнется на Чукотке и Дальнем Востоке, пройдет через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится в Калининградской области.

