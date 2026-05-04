Новости о ракетной атаке на ОАЭ взвинтили цены на нефть

Сообщения о ракетной атаке на ОАЭ подняли цену на нефть Brent выше 114 долларов

Tекст: Елизавета Шишкова

По данным торговых площадок, на которые ссылается РИА «Новости», в среду 4 мая мировые цены на нефть заметно ускорили рост после сообщений минобороны ОАЭ о ракетном обстреле и работе сил ПВО.

К 18.23 мск июльские фьючерсы на нефть марки Brent прибавляли 5,47% к уровню предыдущего закрытия и достигали 114,1 доллара за баррель. Июньские фьючерсы на WTI дорожали на 3,46%, поднимаясь до отметки 105,47 доллара за баррель.

Рынок отыграл новости о сбитых ракетах в ОАЭ всплеском цен, что усилило и без того повышательный тренд на мировых нефтяных площадках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость барреля нефти Brent с поставкой в июле 2026 года на бирже ICE превысила 119 долларов впервые с 19 марта. Эксперты предупредили о риске нового шока на рынке нефти после выхода ОАЭ из ОПЕК и роста цен выше 126 долларов за баррель. ОАЭ вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти после объявления о выходе из ОПЕК и планах нарастить собственную добычу.