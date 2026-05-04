Минпромторг: Исключение ряда ПК из параллельного импорта не повлияет на ассортимент

Минпромторг сообщил о сохранении ассортимента ПК в торговле

Tекст: Денис Тельманов

Исключение ряда позиций компьютерной техники из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент товаров в России, передает ТАСС.

В Минпромторге пояснили, что отечественные производители выпускают аналогичную продукцию в объеме, достаточном для замещения западных товаров.

«Аналогичные товарные позиции, исключаемые из перечня «параллельного импорта», представлены российскими производителями в объёме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Таким образом, исключение данных позиций – компьютеры, ноутбуки, накопители, серверы и СХД – из перечня параллельного импорта не повлияет на ассортимент представленных на внутреннем рынке Российской Федерации товаров», – говорится в заявлении ведомства.

Минпромторг рассчитывает, что эти меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию и будут способствовать развитию соответствующей промышленности в стране.

В ноябре Минпромторг утвердил очередные изменения в перечне товаров для параллельного импорта. Из перечня были исключены компьютеры и комплектующие таких брендов, как Acer, Asus, HP, Intel и Samsung. Часть новых положений вступила в силу сразу, другие – через полгода после публикации приказа.

Параллельный импорт в Россию в январе оказался на самом низком уровне за всю историю, почти вдвое уступив среднемесячному показателю 2025 года.