    4 мая 2026, 17:04 • Новости дня

    Путин поручил утвердить стратегию развития биоэкономики в России до 2036 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания Форума будущих технологий и встречи с учёными, прошедших 25 февраля 2026 года, сообщила пресс-служба Кремля.

    В официальном канале Кремля в Max говорится, что «правительству, в частности, поручено утвердить Стратегию долгосрочного развития биоэкономики в России на период до 2036 года, включая подготовку профессиональных кадров, материальное и технологическое обеспечение».

    Ранее Владимир Путин поручил правительству проводить регулярный мониторинг ситуации в кадровой сфере. 16 марта правительство утвердило список 300 важных для экономики профессий.

    3 мая 2026, 14:08 • Новости дня
    Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил призыв российского лидера Владимира Путина к законодателям «не зацикливаться на запретах».

    «Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент», – сказал представитель Кремля журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на заседании Совета законодателей сообщил, что зацикливаться исключительно на запретительных мерах в законотворчестве неэффективно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

    4 мая 2026, 11:33 • Новости дня
    Путин освободил Меликова с поста главы Дагестана
    @ Кристина Соловьёва/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан, врио главы назначен Федор Щукин.

    Владимир Путин освободил Сергея Меликова от должности главы Республики Дагестан.

    На пост временно исполняющего обязанности главы Дагестана Путин назначил Федора Щукина. Соответствующий указ уже подписан.

    Щукин родился в 1976 году и долгое время работал в судебной системе Нижегородской области. В феврале 2024 года он стал председателем Верховного суда Республики Дагестан. С 4 мая его полномочия на судейском посту прекращены в связи с уходом в почетную отставку.

    Кандидатура Щукина была предложена председателем Народного собрания Дагестана Зауром Аскендеровым на встрече с президентом 30 апреля.

    Меликов руководил регионом с октября 2020 года, сначала в статусе временно исполняющего обязанности, а затем в качестве избранного главы.

    В прошлом Меликов занимал должность сенатора, был первым заместителем директора Росгвардии, полномочным представителем президента России на Северном Кавказе, а также проходил военную службу во внутренних войсках МВД СССР и Российской Федерации.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о завершении работы Сергея Меликова на посту главы Дагестана.

    Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда республики Федора Щукина на должность нового руководителя региона.

    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    2 мая 2026, 18:23 • Новости дня
    Путин подписал закон о рыбалке в Западной Сибири

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон об организации любительского рыболовства в Западно-Сибирском бассейне.

    Президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении участков для организации любительского рыболовства в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

    Согласно документу, с 1 марта 2027 года появится возможность выделять рыболовные участки для организации любительской рыбалки не только в Байкальском, Дальневосточном, Северном и Восточно-Сибирском бассейнах, но и в Западно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне.

    Граждане смогут заниматься таким рыболовством при наличии путевки, подтверждающей заключение договора на оказание услуг в области любительского рыболовства. На выделенных участках должна быть создана необходимая инфраструктура.

    Перечень водных объектов, где выделяются такие участки, будет определять правительство России по представлению высших должностных лиц субъектов с указанием ценных и особо ценных видов водных биоресурсов.

    В настоящее время в регионах Западной Сибири активно развивается туризм, причем рыболовные туристические маршруты часто находятся далеко от населенных пунктов.

    Президент Владимир Путин одобрил инициативу по доработке законодательства об охране озера Байкал.

    Также по всей стране ввели строгий нерестовый запрет на вылов рыбы.

    4 мая 2026, 14:40 • Новости дня
    Путин назначил Агафонова новым российским шерпой в G20

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава государства Владимир Путин подписал распоряжение о назначении начальника экспертного управления президента Дениса Агафонова официальным представителем страны по делам ведущих индустриальных государств.

    Владимир Путин официально сменил представителя страны по связям с лидерами стран «Группу двадцати», передает РИА «Новости».

    Документ о кадровых перестановках уже опубликован на официальном портале правовых актов.

    «Утвердить начальника экспертного управления президента Российской Федерации Агафонова Д.В. представителем президента Российской Федерации по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в «Группу двадцати», российским шерпой», – говорится в тексте распоряжения.

    Известно, что ранее этот ответственный пост занимала Светлана Лукаш. Новое решение вступило в законную силу в день подписания, 4 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Светлана Лукаш сообщила о необходимости реформирования формата «Группу двадцати». В декабре российская делегация высоко оценила результаты первой встречи шерп в Вашингтоне. Весной она отмечала ожидание Белым домом участия всех лидеров в будущем саммите.

    2 мая 2026, 15:09 • Новости дня
    Путин подписал закон о правилах агитации с использованием изображений и голосов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин утвердил закон, который ограничивает использование изображений и голосов в агитационных материалах, а также разрешает оформление избирательных протоколов в электронном виде.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий использование изображений и голосов в агитационных материалах, сообщается на официальном портале правовой информации.

    Документ запрещает применять изображения или голоса любого человека, в том числе вымышленных или умерших, за исключением случаев, оговоренных в законе «Об основных гарантиях избирательных прав». Закон также распространяется на изображения и аудиозаписи, созданные с помощью информационных технологий.

    Допускается использовать изображения и голос кандидата самим кандидатом, избирательным объединением, его выдвинувшим, а также иного гражданина России старше 18 лет, если получено его письменное согласие. Если в агитационных материалах используется изображение или голос лица, аффилированного с иностранным агентом, должно быть обязательно указано об этой аффилированности.

    Кроме того, законом разрешается оформление итоговых протоколов и сводных таблиц о голосовании в электронном виде, однако обязательна копия протокола на бумажном носителе с заверением. Данные о поступлении и расходовании средств избирательных фондов теперь должны размещаться на официальных сайтах избирательных комиссий до дня голосования.

    Уточняются и правила использования наименований избирательных объединений: для юридических лиц используется название из единого реестра. Также закон позволяет сенатору, избранному депутатом регионального парламента нового созыва, совмещать обе должности до решения о наделении его полномочиями сенатора.

    Государственная дума приняла закон о запрете использования созданных искусственным интеллектом изображений людей в предвыборной агитации.

    Ранее Верховный суд России запретил размещение сгенерированных нейросетями вымышленных лиц в агитационных материалах.

    До этого правительство России не поддержало законопроект о снятии ограничений на применение искусственного интеллекта в рамках предвыборных кампаний.

    2 мая 2026, 14:16 • Новости дня
    Путин ограничил передачу федеральных земель регионам и муниципалитетам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит ограничения на безвозмездную передачу федеральных земель в собственность регионов и муниципалитетов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий передачу федеральных земель регионам и муниципалитетам, сообщается на официальном портале правовой информации.

    Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и вступает в силу через 10 дней после публикации.

    Как отмечал ранее Росреестр, практика показывала, что муниципалитеты нередко запрашивали федеральные участки для последующей продажи, а не для реализации значимых проектов. Ведомство подчеркивало, что государство, как собственник, могло бы использовать эти земли эффективнее. Новый закон передает правительственной комиссии право принимать решения о целесообразности передачи земли.

    В законе четко определены случаи, когда передача земель запрещается. В частности, речь идет о лесных участках лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий федерального значения (за некоторым исключением), а также о наделах, необходимых для государственных или инвестиционных программ субъектов естественных монополий.

    Также не допускается передача участков, находящихся в аренде или безвозмездном пользовании, а также земли с расположенными на них зданиями, сооружениями и объектами незавершенного строительства, если они принадлежат России. Запрет распространяется и на другие участки, которые по закону могут быть только в федеральной собственности.

    Кроме того, законом предусмотрена возможность проведения аукциона на право аренды земельных участков, расположенных в пределах береговой полосы водных объектов общего пользования.

    Ранее суд вернул государству незаконно проданные федеральные земли в Карачаево-Черкесии.

    Путин установил особый порядок продажи федерального имущества.

    Государственная дума разрешила регионам выкупать земельные участки с недостроенными зданиями.

    2 мая 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России вступил в силу закон, предоставляющий таможенным органам полномочия уничтожать беспилотные аппараты для защиты своих объектов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет таможенников правом уничтожать беспилотные аппараты в воздухе, на воде и на земле над охраняемыми объектами. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и вступит в силу через 30 дней после публикации.

    Согласно закону, таможенные органы смогут пресекать функционирование любых беспилотников, если это необходимо для отражения нападения или угрозы нападения на свои объекты либо находящихся там людей. Для этого разрешено применять оружие, спецсредства, а также средства радиоэлектронной борьбы, которые позволят подавлять или изменять сигналы управления беспилотниками, а также физически уничтожать их.

    Порядок принятия решения о противодействии беспилотникам и перечень уполномоченных должностных лиц определит Федеральная таможенная служба (ФТС). Перечень используемых спецсредств утвердит правительство России.

    Кроме того, новым законом продлевается до 1 января 2029 года возможность использовать временное периодическое таможенное декларирование для определенных категорий бизнеса. Это касается компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность менее одного года и за это время осуществили не более 12 операций по ввозу или вывозу товаров.

    Ранее в субботу Путин подписал закон, который вводит ограничения на безвозмездную передачу федеральных земель регионам и муниципалитетам.

    Также президент России утвердил ратификацию соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Никарагуа. Кроме того, глава государства подписал закон, усиливающий контроль за продажей табачной и никотинсодержащей продукции и вводящий административные штрафы за нарушения.

    3 мая 2026, 13:16 • Новости дня
    Путин «дал пять» создающему мультфильмы мальчику

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов России дружески поприветствовал мальчика, который уже в детстве занимается созданием мультфильмов.

    Путин тепло пообщался с мальчиком, который занимается созданием мультфильмов. Кадры общения с этого мероприятия показал журналист «Вестей» Павел Зарубин, передает ТАСС.

    Во время совместной фотографии Путин поинтересовался у мальчика его увлечением мультипликацией. После этого глава государства в знак поддержки и одобрения дружески «дал пять» юному аниматору.

    Ранее Путин на встрече с представителями малых народов предложил увеличить число языков, для которых будут созданы специальные учебники, и подчеркнул важность грантов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин прибыл в московский «Манеж» для встречи с представителями коренных малочисленных народов в день их первого официального праздника. Путин провел неформальную встречу за чашкой чая.

    2 мая 2026, 14:11 • Новости дня
    Путин подписал закон о штрафах за продажу нелегальной табачной продукции

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин утвердил закон, ужесточающий контроль за продажей табачной и никотинсодержащей продукции и вводящий административные штрафы за нарушения в этой сфере.

    Владимир Путин утвердил закон, ужесточающий контроль за продажей табачной и никотинсодержащей продукции и вводящий административные штрафы за нарушения в этой сфере, следует из документа на официальном сайте опубликования правовых актов.

    Документ фиксирует ответственность для продавцов за реализацию табака и никотинсодержащей продукции по цене ниже или выше установленной, если информация о запрете поступила из системы мониторинга. За продажу до 100 единиц товара штраф составит 5 тыс. рублей, от 101 до 1000 единиц – 50 тыс. рублей, а за более тысячи единиц – 500 тыс. рублей.

    Помимо этого, закон вводит наказание за продажу товаров с истекшим сроком годности после получения соответствующего уведомления. Индивидуальные предприниматели будут платить 10 тыс. рублей за каждую единицу просроченного товара, юридические лица – 20 тыс. рублей за каждую единицу.

    Для лиц, не зарегистрированных в системе мониторинга, при продаже более десяти единиц через одну кассу в течение месяца, предусмотрен штраф в размере 50 тыс. рублей. Протоколы по таким делам составляться не будут – постановления будут оформляться исключительно в электронном виде без участия нарушителя.

    Госдума приняла закон о запрете продажи табака и вейпов на остановках.

    2 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Путин подписал закон об эксперименте по продаже лекарств через мобильные аптеки

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон о проведении с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года эксперимента по розничной торговле лекарствами посредством передвижных аптечных пунктов.

    Президент России Владимир Путин подписал закон о запуске эксперимента по продаже лекарств через передвижные аптеки на территориях, где отсутствуют стационарные аптечные пункты, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов.

    Согласно документу, эксперимент стартует 1 сентября 2026 года и завершится 1 сентября 2029 года.

    Передвижной аптечный пункт будет структурным подразделением аптечной организации и работать вне стационарного торгового объекта. Препараты будут продаваться через изолированный модуль на базе автомобиля с отдельной кабиной водителя. Такие пункты смогут появиться в селах, где нет аптек, медицинских учреждений или предпринимателей с лицензией на фармацевтическую деятельность.

    В мобильных аптеках можно будет приобрести не только основные лекарства, но и оформить заказ на другие препараты. Однако продажа средств, содержащих наркотические вещества, психотропные и сильнодействующие компоненты, а также радиофармацевтических и иммунобиологических препаратов, будет запрещена.

    Автомобили для мобильных аптек оснастят оборудованием для автономной работы. Контроль за исполнением новых правил возложен на Росздравнадзор. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива направлена на повышение доступности лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов, и одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных сел.

    Государственная дума одобрила  закон по продаже лекарств через мобильные аптеки во втором и третьем чтениях.

    Ранее парламентарии поддержали запуск этого федерального эксперимента в первом чтении.

    Партия «Единая Россия» подготовила соответствующий законопроект для обеспечения жителей отдаленных сел медикаментами.

    3 мая 2026, 14:43 • Новости дня
    Голикова назвала Путина настоящим мужчиной

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-премьер России Татьяна Голикова оценила галантный поступок президента России Владимира Путина, который укрыл ее от внезапно начавшегося дождя во время совместного визита в медицинский центр.

    Во время недавней рабочей поездки президент России Владимир Путин продемонстрировал заботу о своих коллегах, передает РИА «Новости». Вице-премьер Татьяна Голикова призналась, что считает российского лидера настоящим мужчиной после его благородного жеста.

    Инцидент произошел 28 апреля во время посещения Федерального центра медицины катастроф в Москве. Главу государства сопровождали Татьяна Голикова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Когда на улице неожиданно пошел дождь, президент лично раскрыл зонт.

    «Не дал, не дал (раскрыть зонт), поберег меня… У нас президент – настоящий мужчина», – рассказала Голикова в интервью автору программы «Вести» Павлу Зарубину. Российский лидер укрыл от непогоды не только вице-премьера, но и главу Минздрава.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    В ходе мероприятия Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России и отметил героизм медиков скорой помощи в условиях СВО.

    2 мая 2026, 15:03 • Новости дня
    Путин разрешил создать игорную зону в Республике Алтай

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который добавил Республику Алтай к субъектам, где разрешено создание игорных зон.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий создание игорной зоны в Республике Алтай, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов. Документ уже размещен в открытом доступе, а сам закон вступает в силу через 10 дней после публикации.

    До сих пор в России функционировали четыре игорные зоны – «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Красная поляна» в Краснодарском крае и «Приморье» в Приморском крае. В Крыму продолжается строительство пятой зоны – «Золотой берег». Теперь в этот перечень добавлена и Республика Алтай, как регион с высоким туристическим потенциалом.

    По предварительным расчетам, новая игорная зона создаст около тысячи рабочих мест. Ожидается, что ежегодный доход в бюджет составит не менее 300 млн рублей, которые, как отметил Турчак, будут направлены на решение социальных вопросов в регионе.

    Министерство финансов выступило с инициативой создания новой игорной зоны на территории Республики Алтай.

    Эксперты туристической отрасли спрогнозировали значительный рост инвестиционной привлекательности региона.

    Позже депутаты Госдумы поддержали соответствующий законопроект в первом чтении.

    4 мая 2026, 15:00 • Новости дня
    Путин призвал советоваться с избирателями и показывать результаты работы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с кандидатом на пост главы Мордовии Артемом Здуновым заявил о важности работы с избирателями.

    «Надо идти к людям, показать и результаты работы за предыдущие годы, и, безусловно, посоветоваться с избирателями по поводу того, что они считают наиболее приоритетным», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин подчеркнул важность защиты всех участников выборов 2026 года.

    Президент поручил обеспечить условия для голосования бойцов СВО на выборах.

    4 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин напомнил о непобедимости адмирала Ушакова

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин напомнил, что адмирал Федор Ушаков не проиграл ни одного морского сражения.

    Президент России Владимир Путин напомнил, что адмирал Федор Ушаков не проиграл ни одного морского сражения, сообщается на сайте Кремля. Это заявление прозвучало во время встречи главы государства с руководителем Мордовии Артемом Здуновым.

    Здунов рассказал, что в Херсонской области недавно был открыт бюст адмирала Ушакова. Он отметил, что морской командир одерживал там знаковые победы, и подчеркнул: «Мы стараемся довести это до ребят».

    В ответ Путин уточнил: «И ни одного сражения не проиграл».

    Министр обороны Андрей Белоусов открыл бюст адмирала Федора Ушакова в Санкт-Петербурге.

    Российские школьники обсудили пример непобедимого флотоводца на занятиях «Разговоры о важном».

    4 мая 2026, 14:21 • Новости дня
    Путин указал Здунову на необходимость повысить рождаемость в регионе

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Мордовии Артемом Здуновым обратил внимание на то, что уровень рождаемости в Мордовии оказался ниже среднего по стране.

    Путин во время встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым призвал обратить особое внимание на демографическую ситуацию в регионе. Путин подчеркнул, что уровень рождаемости в Мордовии остается ниже, чем в среднем по стране, и призвал руководителя республики работать над улучшением этого показателя, сообщается на сайте Кремля.

    «Есть вещи, на которые нужно, конечно, обратить внимание. Вы наверняка знаете об этом. Например, уровень рождаемости все-таки пониже, чем в целом по стране. Я понимаю, что здесь много очень составляющих. Это такой показатель, который обобщает многие вещи: социальные вопросы, здравоохранение», – заявил президент.

    Путин также отметил, что видит вовлеченность Здунова в решение демографических задач, и выразил уверенность в дальнейшем внимании к этой теме.

    Ранее Путин назвал преодоление демографического спада главной задачей правительства на 2026 год.


