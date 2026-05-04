В Москве предсказали первую грозу из-за теплого воздуха со Средиземноморья

Теплый воздух из Средиземноморья назвали причиной возможной грозы в Москве и области

Tекст: Денис Тельманов

Первую в этом году грозу в Москве и Подмосковье может принести теплый воздух, поступающий с юго-запада из района Средиземноморья, передает ТАСС. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Ожидается, что уже во вторник, 5 мая, в отдельных районах столицы и области возможны ливневые дожди, местами с грозами и шквалистым ветром.

«Вынос теплого воздуха с юго-запада, из Средиземноморья, и продолжающийся его прогрев будут способствовать увеличению неустойчивости атмосферы и образованию кучево-дождевых облаков: дожди приобретут летний характер – кратковременный, ливневый и будут сопровождаться местами грозами и шквалистым усилением ветра», – сообщил собеседник агентства. По его словам, синоптики также прогнозируют кратковременные дожди.

Температура воздуха во вторник днем в Москве составит 24-26 градусов, а в Подмосковье столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Ветер будет юго-западный, скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Предстоящая ночь также будет аномально теплой. В Москве температура составит 13-15 градусов выше нуля, по области от 10 до 15 градусов, при этом осадков не ожидается, а облачность останется переменной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, среднесуточная температура воздуха в Москве превысила 15-градусный критерий метеорологического лета. На понедельник в столице ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и до плюс 25 градусов. В апреле на европейскую часть России приходилось аномальное количество осадков, что более чем в два раза превышает климатическую норму.