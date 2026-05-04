    Раздача паспортов США опасна и для России, и для Белого дома
    4 мая 2026, 16:48 • Новости дня

    В Москве предсказали первую грозу из-за теплого воздуха со Средиземноморья

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшее время в столичном регионе ожидается первая гроза сезона на фоне потока теплого воздуха с юго-запада, а температура достигнет 27 градусов.

    Первую в этом году грозу в Москве и Подмосковье может принести теплый воздух, поступающий с юго-запада из района Средиземноморья, передает ТАСС. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Ожидается, что уже во вторник, 5 мая, в отдельных районах столицы и области возможны ливневые дожди, местами с грозами и шквалистым ветром.

    «Вынос теплого воздуха с юго-запада, из Средиземноморья, и продолжающийся его прогрев будут способствовать увеличению неустойчивости атмосферы и образованию кучево-дождевых облаков: дожди приобретут летний характер – кратковременный, ливневый и будут сопровождаться местами грозами и шквалистым усилением ветра», – сообщил собеседник агентства. По его словам, синоптики также прогнозируют кратковременные дожди.

    Температура воздуха во вторник днем в Москве составит 24-26 градусов, а в Подмосковье столбики термометров поднимутся до плюс 27 градусов. Ветер будет юго-западный, скоростью 6-11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду.

    Предстоящая ночь также будет аномально теплой. В Москве температура составит 13-15 градусов выше нуля, по области от 10 до 15 градусов, при этом осадков не ожидается, а облачность останется переменной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, среднесуточная температура воздуха в Москве превысила 15-градусный критерий метеорологического лета. На понедельник в столице ожидается переменная облачность, кратковременный дождь и до плюс 25 градусов. В апреле на европейскую часть России приходилось аномальное количество осадков, что более чем в два раза превышает климатическую норму.

    4 мая 2026, 01:43 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте работают оперативные  службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    4 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о взрыве у жилого комплекса на Мосфильмовской улице Москвы
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице в столице ночью раздался громкий хлопок, очевидцы заметили столб дыма и обломки.

    Около 1.00 мск 4 мая жители района Раменки услышали громкий хлопок, похожий на взрыв, он раздался вблизи элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице, сказал источник агентства «Москва».

    «Вокруг ЖК видны обломки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена», – добавил собеседник.

    На месте происшествия работают экстренные службы, территория вокруг жилого комплекса оцеплена. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее в Москве задержали россиянина, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв у объектов Минобороны.

    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    4 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Шереметьево объяснил скопления пассажиров в зоне досмотра прибывших международными рейсами усиленным досмотром на таможне, а не введением сигнала сигнал «Ковер», который применяется для обеспечения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта.

    «Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилёте», – пояснили в Max-канале аэропорта.

    Там уточнили, что в связи с усилением мер контроля, которые проводят государственные органы, пассажирам, прибывающим международными рейсами, «следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполётных формальностей».

    При этом пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на воскресенье ограничила работу аэропорта Шереметьево. Во Внуково 3 мая так же вводили временные ограничения полетов.


    4 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ранним утром понедельника обезвредили два вражеских дрона на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    4 мая 2026, 14:51 • Новости дня
    Стали известны подробности отражения ночной атаки на Москву

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины использовали беспилотники типа «Лютый» для ночной атаки на Москву, сообщили СМИ.

    В сторону российской столицы было запущено восемь беспилотников: несколько уничтожили на границе, еще два сбили при подлете к городу, один дрон столкнулся с многоэтажкой на Мосфильмовской улице, пишет Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT и Life.ru. В результате происшествия никто не пострадал.

    Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил: «Следует нарастить интенсивность ударов по военным объектам и энергетике Украины в ответ на ночную атаку Москвы». Парламентарий подчеркнул, что России стоит задуматься о вопросе безопасности высокопоставленных лиц в Киеве, чтобы они не чувствовали себя безнаказанно.

    Колесник также обратился к жителям Москвы, порекомендовав сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Депутат напомнил о постоянном совершенствовании системы противовоздушной обороны вокруг столицы, подчеркнув, что работа по обеспечению безопасности москвичей продолжается.

    Ранее сообщалось, что на подлете к Москве сбили три беспилотника ВСУ. Кроме того, ночью на подлете к Москве уничтожили два украинских БПЛА.

    Также за ночь над Россией ликвидировали 117 украинских беспилотников самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    3 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Синоптик Леус назвал воскресенье в Москве первым «метеолетним» днем

    Tекст: Катерина Туманова

    В воскресенье, 3 мая, среднесуточная температура воздуха в Москве составила +15,3 градусов, что превысило 15-градусный критерий метеорологического лета, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    «Я уже рассказывал о том, что сегодня в Москве первый раз в нынешнем году температура воздуха преодолела 20-градусную отметку и о том, что сегодняшний день стал самым тёплым с начала года – окончательный максимум, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составил +22,0 градуса», – написал он в Telegram-канале.

    При этом Леус отметил, что говорить о начале метеорологического лета в столице рано.

    «По крайней мере «тест-драйв» летнего сезона в Москве начался», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, метеорологи отметили, что в Москву пришла июньская жара. Климатолог Кокорин спрогнозировал резкое увеличение числа погодных аномалий, а неустойчивость погоды объяснил последствиями глобального потепления.



    4 мая 2026, 04:37 • Новости дня
    Внуково и Домодедово начали принимать и выпускать рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации сообщил, что столичные аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают рейсы по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани», – написал он в канале Max.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, а статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    В аэропорту Внуково прием и отправление рейсов также ведется по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании рейсов, а их статус можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы Сергей Собянин  сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Ближе к утру силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве.

    4 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Москвичам пообещали жаркий понедельник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 25 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В понедельник москвичей ожидает переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Гидрометцентра России. Днем температура воздуха в столице поднимется до отметки плюс 23 – плюс 25 градусов, ночью столбик термометра может опуститься до плюс 15 градусов.

    Ожидается юго-западный и западный ветер, скорость которого составит от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление будет находиться на уровне около 746 миллиметров ртутного столба.

    В Московской области погодные условия будут схожими: днем воздух прогреется до плюс 20 – плюс 25 градусов, а ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Синоптики советуют учитывать переменчивость погоды и возможность кратковременных осадков при планировании прогулок и поездок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус назвал воскресенье в Москве первым «метеолетним» днем.

     В Москву пришла июньская жара.

    Климатолог спрогнозировал резкое увеличение числа погодных аномалий.

    4 мая 2026, 14:48 • Новости дня
    Число пострадавших в массовой аварии на МКАД выросло до семи человек

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество пострадавших в аварии на 41-м километре МКАД увеличилось до семи человек, четверо из которых были госпитализированы, сообщили в департаменте транспорта Москвы.

    В департаменте, указали, что двое детей находятся в медцентре «Коммунарка», а взрослые пациенты доставлены в ГКБ №1 имени Пирогова и ГКБ №31, передает РИА «Новости».

    В ведомстве добавили, что всем госпитализированным оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме. Еще троим участникам ДТП врачи помогли на месте происшествия, поездка в больницу им не потребовалась. Погибших в результате инцидента нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной этой аварии стала неисправность тормозной системы грузовика. Изначально столичная Госавтоинспекция сообщила о четырех пострадавших.

    4 мая 2026, 06:31 • Новости дня
    Аэропорт Внуково вернулся к работе в штатном режиме

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации объявил в Max-канале о снятии ограничений с работы столичного аэропорта Внуково.

    «Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Напомним, в ночь на понедельник Росавиация сообщила о том, что аэропорты Внуково и Домодедово принимают и выпускают рейсы по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник мэр Москвы Сергей Собянин  сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской. Ближе к утру силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве.


    4 мая 2026, 12:24 • Новости дня
    Автомобиль Росгвардии перевернулся после ДТП в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном районе Ясенево служебная машина Росгвардии опрокинулась на проезжей части в результате столкновения с автомобилем такси марки JAC, сообщил источник.

    Авария с участием ведомственного транспорта произошла на юго-западе столицы, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

    Дорожный инцидент случился на Новоясеневском проспекте.

    В результате ДТП служебное транспортное средство перевернулось.

    В настоящее время компетентные органы устанавливают все подробности и причины произошедшего столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Нахимовском проспекте после столкновения с легковым автомобилем перевернулась машина скорой помощи.

    4 мая 2026, 13:54 • Новости дня
    В аварии на МКАД с грузовиком пострадали четыре человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество получивших травмы в результате наезда грузового автомобиля на стоящие машины на Московской кольцевой автодороге возросло до четырех человек, сообщили в Госавтоинспекции по столице.

    В результате крупной аварии на МКАД пострадали четыре человека. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции, передает ТАСС.

    Пострадали двое взрослых и двое несовершеннолетних. Механические повреждения получили 13 транспортных средств.

    Инцидент произошел на внутренней стороне 41-го километра Московской кольцевой автодороги. Водитель «КамАЗа» въехал в колонну стоящих автомобилей. Ранее сообщалось о троих пострадавших: одном взрослом и двух детях.

    В 2025 году на МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей.

    4 мая 2026, 11:35 • Новости дня
    Москвичей предупредили о возможных ограничениях интернета в праздники

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы связи предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом и смс в период с 5 по 9 мая из-за праздничных мероприятий.

    Операторы связи начали рассылать уведомления жителям Москвы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и смс, передает РИА «Новости».

    В сообщении оператора «Билайн» отмечается, что такие меры связаны с обеспечением безопасности во время подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая.

    В уведомлениях рекомендовано использовать Wi-Fi для доступа в интернет и активировать функцию VoLTE для голосовых звонков на смартфонах. Операторы подчеркивают, что ограничения могут быть временными и связаны исключительно с требованиями безопасности.

    Ранее, в марте, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможные перебои в работе связи вызваны вопросами безопасности. В апреле Песков добавил, что интернет в России будет работать в обычном режиме, когда исчезнет необходимость дополнительных мер.

    Жители Московской области столкнулись с ограничением доступа к домашнему интернету, который работает только по белым спискам сервисов и сайтов.

    4 мая 2026, 14:29 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили три беспилотника ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали три беспилотных летательных аппарата, летевших на российскую столицу, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – добавил он в Max.

    Ночью на подлете к Москве уничтожили два украинских БПЛА.

    Также за ночь над Россией ликвидировали 117 украинских беспилотников самолетного типа.

    4 мая 2026, 13:35 • Новости дня
    Апрельские осадки в России вдвое превысили норму

    Tекст: Мария Иванова

    Минувший апрель принес на европейскую часть России аномальное количество влаги, превысив климатические показатели более чем в два раза.

    Второй месяц весны 2026 года отличился рекордным количеством осадков на европейской территории страны, передает ТАСС.

    По данным Гидрометцентра, показатели превысили установленные нормы в два и более раза.

    «Апрель 2026 года принес на территорию России много атмосферной влаги. На европейской территории суммы осадков за месяц превысили нормы в два раза и более», – сказано в сообщении ведомства.

    Кроме того, средняя температура воздуха в Северном полушарии вошла в пятерку самых высоких за всю историю метеонаблюдений. В Москве прошедший апрель стал самым влажным за все время фиксации погоды, принеся 99 мм осадков. Этот месяц оказался вторым по влажности в текущем году, уступив лишь январю с его 101 мм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр зафиксировал в столице абсолютный рекорд по количеству осадков за всю историю метеонаблюдений

    На метеостанции ВДНХ за одни сутки выпала половина месячной нормы небесной влаги.

    Синоптик Евгений Тишковец ранее прогнозировал мощные ливни с грозами на Урале и в Западной Сибири.

