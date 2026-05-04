    4 мая 2026, 16:25 • Новости дня

    СМИ сообщили о назначении генерала Чайко командующим ВКС России

    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Генерал-полковник Александр Чайко был назначен новым главнокомандующим Воздушно-космическими силами России, сообщили источник, знакомый с кадровым решением, и подтвердил источник, близкий к Минобороны.

    На этом посту Чайко сменил генерал-полковника Виктора Афзалова, который возглавлял ВКС с 2023 года, передает РБК.

    Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области и является выпускником Московского высшего общевойскового командного училища. По информации сайта Минобороны, он прошел путь от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа. Также он окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил и Военную академию Генштаба.

    Чайко занимал различные руководящие должности в Центральном, Западном и Восточном военных округах, а в 2019 году был назначен заместителем начальника Генштаба. С сентября 2019 по июнь 2021 года он командовал российской группировкой в Сирии, после чего возглавил Восточный военный округ.

    Генерал Чайко является Героем России. Это звание ему было присвоено закрытым указом президента в 2020 году.

    В конце октября 2023 года генерал-полковник Виктор Афзалов был назначен на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил (ВКС) вместо Сергея Суровикина, которого освободили от должности в связи с переходом на другую работу.

    4 мая 2026, 16:40 • Новости дня
    По инициативе «Единой России» правительство списало 21 региону долги по кредитам

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров принял решение о списании долгов по бюджетным кредитам для 21 региона страны. Эти средства будут направлены на повышение качества жизни граждан в этих субъектах РФ.

    Как сообщает сайт партии «Единая Россия», ранее эту инициативу поддержал глава государства. Мера поддержки затронет Карелию, Коми, Мордовию, Удмуртию, Чувашию, Краснодарский, Пермский и Хабаровский края. Также в список вошли Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская, Самарская, Томская, Ярославская и Еврейская автономная области, а также Ненецкий автономный округ.

    Общий объем списанных средств превышает 114 млрд рублей. Освободившиеся финансы направят на замену лифтов, переселение из аварийного жилья, обновление общественного транспорта и реализацию национальных проектов.

    «Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан», – подчеркнул председатель правительства Михаил Мишустин.

    4 мая 2026, 01:43 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской

    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе улицы Мосфильмовская

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте работают оперативные  службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    4 мая 2026, 13:33 • Новости дня
    Появилось фото «вооруженного до зубов» российского истребителя Су-35С

    Военкоры показали фото истребителя Су-35С с полным комплектом вооружения

    @ milinfolive

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете набирает популярность фотография Су-35С с полным комплектом управляемых ракет разного типа, включая дальнобойную Р-37М и противорадиолокационную Х-31ПМ.

    Фото российского многофункционального истребителя Су-35С с полным комплектом вооружения опубликовал «Военный осведомитель».

    На снимке самолет оснащен ракетами «воздух-воздух» малой дальности Р-74, средней дальности Р-77-1, большой дальности Р-37М и противорадиолокационной ракетой Х-31ПМ.

    В публикации также отмечается наличие двух дополнительных ракет средней дальности Р-77М, предназначенных для уничтожения воздушных целей. Су-35С выделяется как одна из самых современных и универсальных машин российского авиапарка.

    Самолет представляет собой глубокую модернизацию истребителя Су-27 и способен выполнять задачи как по перехвату, так и по уничтожению воздушных, наземных и надводных целей. Новое фото вызвало активное обсуждение в Сети среди военных специалистов и пользователей.

    Ранее российская армия получила очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С.

    4 мая 2026, 01:15 • Новости дня
    Диетолог Лебедева рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни

    Tекст: Катерина Туманова

    Регулярное употребление лимона помогает снизить уровень холестерина и артериального давления, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Анастасия Лебедева.

    «Прямая связь между употреблением лимона и увеличением продолжительности жизни не доказана, но снижение риска хронических заболеваний косвенно способствует долголетию», – сообщила она ТАСС.

    Лебедева подчеркнула, что лимон положительно влияет на организм, снижая уровень плохого холестерина и артериальное давление, а также уменьшает риски хронических заболеваний.

    По словам Лебедевой, научные исследования подтверждают наличие биологически активных веществ в лимоне, которые обладают антиоксидантным действием и замедляют процессы старения.

    Она добавила, что лимон не является лекарственным средством, его следует  рассматривать как полезное дополнение к сбалансированному рациону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор РАН развенчала миф о пользе лимонной воды при похудении. Эксперт Лебедева предупредила о риске употребления кожуры магазинных лимонов.

    4 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Шереметьево объяснил скопления пассажиров в зоне досмотра прибывших международными рейсами усиленным досмотром на таможне, а не введением сигнала сигнал «Ковер», который применяется для обеспечения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта.

    «Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилёте», – пояснили в Max-канале аэропорта.

    Там уточнили, что в связи с усилением мер контроля, которые проводят государственные органы, пассажирам, прибывающим международными рейсами, «следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполётных формальностей».

    При этом пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на воскресенье ограничила работу аэропорта Шереметьево. Во Внуково 3 мая так же вводили временные ограничения полетов.


    4 мая 2026, 16:56 • Новости дня
    В Госдуме ответили на угрозы Зеленского ударить по параду Победы в Москве

    Колесник: Украина получит кратный ответ в случае удара по параду Победы

    @ Natalia Shatokhina/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина и Владимир Зеленский получат серьезный ответ в случае попытки Вооруженных сил Украины нанести удар по параду Победы в Москве 9 мая, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    По его словам, в случае подобных провокаций ответ России будет «неотвратим», а сам удар – «очень серьезным и кратным», передает News.ru.

    Колесник также подчеркнул, что пока Зеленский находится у власти, ситуация на Украине продолжит ухудшаться. Политик выразил мнение, что украинский лидер будет стремиться наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению России.

    Депутат Госдумы добавил, что Зеленский «действительно обнаглел» и сейчас фактически влияет на решения Европейского союза. Колесник призвал Россию пересмотреть свою политику в отношении украинского лидера, заявив о необходимости подумать, как дальше действовать в этой ситуации.

    Он также высказался за возможность нанесения упреждающего удара по местам, откуда могут запускаться беспилотники.

    Напомним, Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил президенту США о возможности перемирия на День Победы.

    4 мая 2026, 14:52 • Новости дня
    Минченко объяснил назначение Щукина врио главы Дагестана

    Политолог Минченко: Назначение Щукина врио главы Дагестана улучшит обстановку в регионе

    @ nnoblsud.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    Дагестан – непростой регион, из-за чего там достаточно активно менялись главы. Сейчас перед нами новый эксперимент – тандем Федора Щукина и Магомеда Рамазанова, кандидатура которого предложена на пост председателя правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Он назвал кадровое решение логичным.

    «В Дагестане накопилось большое количество проблем, связанных, в частности, с социально-экономическими вопросами и с кризисным реагированием», – отметил политолог Евгений Минченко. Он напомнил, что в рейтинге политической устойчивости губернаторов, который выпускает «Минченко консалтинг», Сергей Меликов оказался «в самом низу «красной» зоны».

    Как указал собеседник, Федор Щукин, назначенный президентом России врио главы Дагестана, станет первым русским, возглавившим этот многонациональный регион в постсоветское время. Важно, что на пост председателя правительства предложен Магомед Рамазанов. «Кадровое решение – достаточно логичное и призвано исключить перекосы», – считает эксперт.

    «На мой взгляд, то, что Щукин будет работать в паре с Рамазановым, а также та форма, в которой это было заявлено, говорит о том, что такой тандем является консенсусным», – добавил Минченко. «Дагестан – непростой регион. В последние годы там достаточно активно менялись главы, проводились эксперименты с представителями местных элит – речь в частности о Рамазане Абдулатипове – предпринимались попытки с назначением человека со стороны, как Владимир Васильев, а затем Меликов», – отметил спикер.

    По его мнению, в случае с Васильевым и Меликовым ставка делалась именно на «силовой бэкграунд». «Сейчас же мы видим новый эксперимент. Я очень надеюсь, что он будет успешным», – заключил политолог.

    Ранее президент России Владимир Путин назначил врио главы Дагестана Федора Щукина – председателя регионального Верховного суда. Назначенный чиновник прервал свой отпуск досрочно и находится в регионе, сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

    Щукин уже заявил, что вопросы ликвидации последствий наводнения и возмещения ущерба жителям республики остаются в Дагестане первоочередными, сообщает ТАСС. Он также отметил, что вопросы электроснабжения и водоснабжения, вывоза мусора и занятости актуальны для Дагестана и беспокоят жителей, они будут решаться. По словам Щукина, график первых встреч и совещаний будет составлен после проведения процедуры представления.

    Федор Щукин родился 4 августа 1976 года в селе Починки Горьковской области (сейчас Нижегородская область). В 1997 году окончил юридический факультет Нижегородского государственного университета им Н.И. Лобачевского. В 2002 году окончил Мордовский государственный университет им Н.П. Огарева по специальности «государственное и муниципальное управление», сообщает РБК.

    Еще во время учебы в университете Щукин начал работать юрисконсультом на промышленных предприятиях. В 2000 году избрался депутатом Земского собрания Починковского района Нижегородской области. В ноябре 2013 года был назначен председателем Семеновского районного суда Нижегородской области.

    В конце 2020 года Щукин получил повышение и стал заместителем главы Нижегородского областного суда, а в феврале 2024 года был назначен председателем Верховного суда Дагестана. В мае он был избран членом Совета судей России и вошел в состав дисциплинарной комиссии органа.

    Предварительно, выборы главы Дагестана пройдут в сентябре текущего года. Об этом заявил председатель народного собрания республики Заур Аскендеров. Согласно действующему законодательству, руководитель региона не выбирается прямым всенародным голосованием. Эта процедура осуществляется депутатами местного парламента. Они делают свой выбор из списка кандидатов, который предварительно вносит на рассмотрение президент России.

    Отметим, Путин ранее принял отставку Сергея Меликова с поста главы Дагестана по собственному желанию. «У … Сергея Алимовича Меликова срок заканчивается в сентябре. Он многое сделал. И мы ему благодарны за это. Но он переходит на другую работу, жизнь идет дальше», – сказал глава государства на минувшей неделе на встрече с представителями Дагестана в Кремле.

    4 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ранним утром понедельника обезвредили два вражеских дрона на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    4 мая 2026, 01:03 • Новости дня
    ВС России освободили десять населенных пунктов в зоне СВО за неделю

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные Силы России установили контроль над десятью населенными пунктами в различных регионах зоны СВО за прошедшую неделю, следует из данных Минобороны страны.

    «С 27 апреля по 3 мая под контроль Вооруженных Сил России перешли десять населенных пунктов: по четыре в Сумской области и Донецкой Народной Республике и два – в Харьковской области», – передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны.

    Там напомнили, что с 20 по 26 апреля российские военнослужащие освободили два поселения в Харьковской области и одно – в Донецкой Народной Республике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по ВПК Украины. ВС России поразили предприятие ВПК, порты и военные аэродромы ВСУ.

    4 мая 2026, 07:57 • Новости дня
    В зоне СВО испытали дрон «Штурмовик»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый наземный дрон «Штурмовик», прообразом которому послужила колесная боевая машина времен Первой мировой войны «Царь-танк», начали апробировать в зоне специальной военной операции, сообщили в компании-разработчике «Дрон форс аэро» (Смоленская область).

    Новый наземный дрон «Штурмовик» проходит апробацию в зоне специальной военной операции, сообщает ТАСС. Разработкой устройства занимается компания «Дрон форс аэро» из Смоленской области. В организации подчеркнули, что прообразом машины стал «Царь-танк» – знаменитая колесная боевая техника эпохи Первой мировой войны.

    Представители «Дрон форс аэро» рассказали, что дрон отличается маневренностью и малозаметностью. «Нашими специалистами разработан малозаметный маневренный наземный дрон «Штурмовик». Изделие предназначено для доставки боевой части весом до 20 кг. Также аппарат может применяться в качестве «дрона-ждуна» благодаря небольшим габаритам», – отметили в компании.

    «Штурмовик» оснащён волоконно-оптической линией связи, что позволяет преодолевать расстояния до 30 км и делает устройство устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы противника. В случае обрыва основной линии связи автоматически активируется резервный цифровой модуль. Кроме того, в компании добавили, что дрон не боится грязи и дождя, что расширяет его возможности применения в сложных погодных условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, для охраны госграницы России задействовали дроны и лазерное оружие.

    Ростех создал камеры для всех типов российских беспилотников.

    4 мая 2026, 02:25 • Новости дня
    Онищенко назвал захватившие большинство населения смертельные привычки

    Tекст: Катерина Туманова

    Никакие другие смертельно опасные привычки не захватывают такое количество людей, как курение и употребление алкоголя, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Больше всего вредят и в индивидуальном, и в популяционном плане курение и алкоголь. Сейчас еще добавились пресловутые вейпы», – сказал он РИА «Новости».

    Онищенко добавил, что от табачной и алкогольной зависимостей страдает наибольшее число людей.

    Напомним, президент России Владимир Путин 2 мая подписал закон о штрафах за продажу нелегальной табачной продукции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума приняла закон о запрете продажи табака и вейпов на остановках. В Вологодской области закрыли все алкомаркеты. Онищенко в марте призвал «не обсуждать, а запрещать вейпы» в России.


    4 мая 2026, 00:05 • Новости дня
    Дрон-камикадзе при ударе по промпредприятию в Брянской области ранил человека

    Дрон-камикадзе ударил по промышленному предприятию в Брянской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Дроны-камикадзе атаковали Брянское приграничье вечером воскресенья, ударив по промышленному предприятию, из-за чего ранения получил его сотрудник, сообщил в Max-канале губернатор региона Александр Богомаз.

    «ВСУ с помощью дрона–камикадзе атаковали поселок Мирские Погарского района. Целенаправленный удар укронацисты нанесли по территории промышленного предприятия. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен сотрудник предприятия. Мужчина доставлен в больницу», –написал он.

    Богомаз уточнил, что в регионе работают оперативные и экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО 2 мая сбила 33 БПЛА над Брянской областью. Там же подросток пострадал при ударе ВСУ по жилому дому.

    4 мая 2026, 00:51 • Новости дня
    Конгрессмен Лью указал на неутешительные для США итоги борьбы с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Конгрессмен-представитель Демократической партии США Тед Лью, наблюдая за американо-иранским конфликтом, пришел к выводу о необходимости новой стратегии обороны страны в противостоянии с Россией и КНР.

    «Война с Ираном показывает, что нам нужна новая стратегия обороны против Китая и России. 1. Если Иран, армия второго сорта, может нанести существенный урон базам США, то Китай или Россия способны стереть наши зарубежные базы в порошок. 2. США исчерпают оборонительные боеприпасы против Китая и России», – написал он в с соцсети Х.

    Конгрессмен Лью добавил к посту ссылку на расследование телеканала CNN о том, как большинство военных объектов США на Ближнем Востоке разгромлены Ираном.

    Впрочем, CNN в классификации источников информации американского лидера Дональда Трампа давно находятся в списке «фейк-ньюс».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил  «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном. В ночь на понедельник глава Белого дома анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов.

    4 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о расчетах БПЛА ВСУ из украинцев 18-22 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении фронта за прошедшие сутки отработали по живой силе и технике ВСУ в районах Кияницы, Храповщины, Пушкаревки, Великого Прикола, Голубовки, Вольной Слободы, Пустогорода, Хмелевки и Лесного.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что в районе села Кружок (Путивльский район) действуют расчеты БПЛА 106 обр ТерО, укомплектованные украинцами от 18 до 22 лет. Часть из них уничтожена, другие значатся пропавшими без вести», – поделились бойцы с неофициальным Max-каналом группы войск «Северный ветер».

    По словам «Северян», в Сумском районе штурмовики за сутки продвинулись на 15 участках до 750 метров, в районе освобожденной Новодмитровки штурм-группы продвинулись на трёх участках до 400 метров. При этом стрелковые бои продолжаются в Кондратовке и окрестностях населенного пункта.

    В Харьковской области российские войска нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Избицкого, Юрченково, Максимовки, Казачьей Лопани, Амбарного и посёлка Белый Колодезь.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГВ «Север» продвинулись на пяти участках до 250 метров. Стрелковые бои продолжаются в лесных массивах Волчанского района, а также около Чайковки.

    На Великобурлукском направлении без существенных изменений: штурмовики продвинулись до 200 метров в лесных массивах на северо-западе Купянского района.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России обезвредили неразорвавшийся снаряд украинского беспилотника весом в 100 кг, который рухнул на здание гражданского предприятия в ДНР. В Сумской области российские бойцы уничтожили 21 пункт управления дронами ВСУ.

    3 мая 2026, 23:50 • Новости дня
    Хореограф Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра

    Tекст: Катерина Туманова

    Родившийся в Ленинграде Александр Сергеев в 2004 году окончил Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой у профессора Геннадия Селюцкого, после чего поступил в труппу Мариинского театра, где с 2010 года его репертуар включал более 60 партий в классических балетах и современных постановок.

    «Блистательный танцовщик и хореограф, лауреат множества танцевальных конкурсов Александр Сергеев назначен премьером Мариинского театра. Выдающийся артистизм, яркая индивидуальность и техническое мастерство артиста из года в год покоряют сердца новых зрителей по всему миру», – сказано в Max-канале Мариинского театра о назначении Сергеева.

    Там отметили, что Сергеев известен не только как танцовщик, но и как талантливый хореограф. В Мариинском театре он поставил балеты «Двенадцать» Бориса Тищенко, «Коппелия» Лео Делиба, «Концертные танцы» на музыку Игоря Стравинского. Кроме того, является хореографом опер «Сказки Гофмана», «Лакме» и «Саламбо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне назвали русский балет одним из главных культурных символов страны. Балерина Светлана Захарова в апреле возглавила МГАХ.

