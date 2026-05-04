Суд Омска арестовал напавших на зоозащитницу мужчин

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел 25 марта на улице 21-я Амурская: двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на женщину, когда она выгуливала собак. Один из нападавших также спустил на нее стаффордширского терьера, а действия попали в объектив камеры видеонаблюдения, передает РИА «Новости».

Как уточнили в пресс-службе омских судов, Филиппов и его соучастник Дьяков нанесли женщине множественные удары руками и ногами на детской площадке. Несмотря на произошедшее, Валерия Белова отказалась от госпитализации, объяснив это необходимостью ухаживать за животными дома. Впоследствии она сообщила в социальных сетях о своем ухудшающемся состоянии, а 24 апреля стало известно о ее смерти.

Уголовное дело возбуждено по статье «хулиганство», подозреваемые были задержаны 3 мая. Суд принял решение об аресте, учитывая тяжесть преступления, характеристики обвиняемых, а также риск их попытки скрыться или воспрепятствовать расследованию. Экспертиза показала, что на теле женщины не было обнаружено следов насилия и повреждений, которые могли бы привести к смерти.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился открыть уголовное дело по факту смерти волонтера-зоозащитницы, на которую в марте напали пьяные мужчины с собакой в Омске.

