В Израиле задержали группу верующих за попытку жертвоприношения на Храмовой горе

Tекст: Денис Тельманов

Правоохранители задержали 21 человека, попытавшихся провести обряд жертвоприношения на Храмовой горе в Иерусалиме, передает ТАСС.

По данным издания The Times of Israel, группа планировала принести в жертву козла, приурочив действия к Песаху шени – Второму Песаху, который отмечается через месяц после основного праздника.

Храмовая гора считается одной из центральных святынь для иудаизма и ислама, из-за чего вопрос ее статуса и проведения обрядов на территории вызывает длительные споры между религиозными общинами.

Израильские власти с целью предотвращения конфликтов запрещают проведение любых религиозных обрядов на данном объекте.

Полиция, как отмечает издание, сообщила, что задержание произошло до того, как нарушители смогли принести животное в жертву. Вскоре после задержания всех отпустили по решению суда.

Газета подчеркивает, что подобная попытка совершения жертвоприношения на Храмовой горе уже вторая за последние два месяца. В обоих случаях речь шла о группах, связанных с маргинальными религиозными движениями.

