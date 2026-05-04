Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту

Стоимость газа в Европе выросла почти до 570 долларов

Tекст: Мария Иванова

Биржевые цены на газ в Европе днем в понедельник перешли к росту, поднимаясь на 2,6%, почти до 570 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

Июньские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги с падения, однако затем скорректировались вверх.

Максимальная стоимость газа в ходе торговой сессии достигала 574,9 доллара за тысячу кубометров, показав рост на 3,5%. Динамика изменения котировок рассчитывается от цены закрытия предыдущего дня, которая составляла 555,5 доллара.

Рост цен начался после сообщений иранского телевидения о том, что военные Ирана заблокировали проход кораблей США в Ормузском проливе. Позже Центральное командование американских вооруженных сил опровергло информацию о ракетных ударах по своим судам.

В марте средняя стоимость газа в Европе увеличилась на 59% из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, превысив 600 долларов впервые с февраля 2023 года. Локальный максимум в 853,7 доллара был зафиксирован 19 марта после заявления главы QatarEnergy о повреждении линий по производству СПГ в Катаре.

Ранее в мае сообщалось, что запасы газа в Европе упали до пятилетнего минимума.

