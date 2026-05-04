Усыновленные из Южной Кореи дети потребовали компенсации у Дании

Tекст: Денис Тельманов

Восемь граждан Южной Кореи, усыновленных в Дании в 1970-1990-х годах, подали иск против датского государства, пишет DR.

Истцы обвиняют власти Дании в нарушении прав человека и требуют выплаты по 40 тыс. долларов каждому за ущерб, связанный с подделкой документов и утратой права на идентичность и происхождение.

По данным DR, тысячи детей из Южной Кореи были усыновлены в Дании с нарушением закона: их объявляли найденышами, хотя у многих были живые родители.

При этом в документах указывались ложные сведения, что происходило при поддержке южнокорейских властей. Копенгаген, несмотря на прекращение практики международного усыновления в 2024 году, не принес извинений пострадавшим.

В пресс-релизе истцов говорится, что датское государство не выполнило своих обязательств по защите прав усыновленных, в том числе права на сохранение семейных связей.

Ранее эти же восемь человек направляли ходатайство о компенсации в министерство по социальным и жилищным вопросам, но получили отказ из-за истечения срока давности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США родился «самый старый младенец в мире» из замороженного в 1994 году эмбриона. Правоохранители Индонезии арестовали 12 человек по подозрению в торговле детьми под видом фиктивного усыновления.

Правительство Швеции внесло законопроект о полном запрете браков между двоюродными и некоторыми другими близкими родственниками.