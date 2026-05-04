Власти Швейцарии признали уязвимость 92% территории для атак с воздуха

Tекст: Денис Тельманов

Начальник по оборонным закупкам Швейцарии Урс Лоэр в интервью газете Neue Zurcher Zeitung заявил, что страна способна защитить не более 8% своей территории с помощью систем ПВО, разработанных еще в 1963 году, передает РИА «Новости».

«Мы могли бы защитить 8% территории страны. С помощью систем 1963 года», – подчеркнул Лоэр.

По словам Лоэра, максимальная дальность действия нынешних зенитных комплексов не превышает пяти километров, что, по его признанию, не соответствует требованиям безопасности для граждан Швейцарии. Он отметил, что страна нуждается в более современном оборудовании для эффективной защиты.

В марте глава армии Швейцарии Бенедикт Роос заявлял, что у государства отсутствуют системы ПВО, позволяющие противостоять атакам с использованием беспилотников по сценарию конфликтов на Ближнем Востоке.

Для решения этой проблемы правительство обратилось к парламенту с просьбой выделить 3,7 млрд евро на оборонные нужды, включая закупку немецких систем IRIS-T SLM и усиление защиты от малогабаритных БПЛА.

Из этой суммы 1,1 млрд евро планируется потратить на покупку новых систем ПВО, а 76 млн евро – на средства противодействия беспилотникам. Власти подчеркивают, что модернизация обороны необходима для обеспечения безопасности населения страны.

