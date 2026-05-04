Путин напомнил о непобедимости адмирала Ушакова

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин напомнил, что адмирал Федор Ушаков не проиграл ни одного морского сражения, сообщается на сайте Кремля. Это заявление прозвучало во время встречи главы государства с руководителем Мордовии Артемом Здуновым.

Здунов рассказал, что в Херсонской области недавно был открыт бюст адмирала Ушакова. Он отметил, что морской командир одерживал там знаковые победы, и подчеркнул: «Мы стараемся довести это до ребят».

В ответ Путин уточнил: «И ни одного сражения не проиграл».

Министр обороны Андрей Белоусов открыл бюст адмирала Федора Ушакова в Санкт-Петербурге.

Российские школьники обсудили пример непобедимого флотоводца на занятиях «Разговоры о важном».