Освобожденный из польской тюрьмы Бутягин рассказал о беседах с сокамерником

Освобожденный из тюрьмы в Польше Бутягин рассказал о беседах с сокамерником

Tекст: Ольга Иванова

Российский ученый Александр Бутягин рассказал о своем опыте общения в польской тюрьме, передает РИА «Новости».

По его словам, ему повезло с окружением, так как всегда находились люди, говорившие не только на польском языке.

«Во-вторых, долгое время моим «коллегой» по камере был такой пожилой поляк, отлично говоривший по-английски, умевший говорить по-русски, и с ним мы могли вести разговоры на любые темы», – отметил Бутягин. Он добавил, что они обсуждали философию, этику и его работы по археологии. Ученый назвал такую возможность большой удачей, поскольку как лектору ему не хватало бы дискуссий.

Вернувшись домой, археолог первым делом обнял жену и погладил своего кота Ксенофонта, который сопровождает его в экспедициях. Бутягин признался, что переживал, не отвык ли питомец за пять месяцев разлуки, но кот сразу узнал хозяина. Представитель Эрмитажа был задержан в Польше в декабре 2025 года по запросу Украины. 28 апреля его освободили в результате обмена заключенными.

После освобождения Александр Бутягин прибыл на Московский вокзал Петербурга.