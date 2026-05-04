Стармер обсудил с Макроном и Рютте открытие Ормузского пролива

Макрон не понял условий операции США в Ормузском проливе

Макрон: Франция не будет участвовать в операции США в Ормузском проливе

Tекст: Вера Басилая

Франция не будет участвовать в операции США по выводу судов, оказавшихся заблокированными в Ормузском проливе, заявил президент страны Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества, передает РИА «Новости».

По словам французского лидера, условия силовой операции не представляются ему ясными, поэтому Париж не намерен присоединяться.

Макрон также призвал к согласованному открытию Ормузского пролива Ираном и США. Он подчеркнул, что только совместные действия Тегерана и Вашингтона позволят восстановить стабильный проход судов через пролив.

После безрезультатных переговоров в Исламабаде посредники продолжают попытки организовать новый раунд обсуждений, в то время как США усилили блокаду иранских портов.

Ранее президент США объявил о начале операции «Свобода», которая стартует в понедельник утром по ближневосточному времени.

США направили 15 тыс. солдат и эсминцы в Ормузский пролив.

Иран пригрозил ударами за несогласованный проход американских сил через Ормузский пролив.