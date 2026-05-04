Стармер обсудил с Макроном и Рютте открытие Ормузского пролива

Стармер провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Основной темой обсуждения стало открытие Ормузского пролива, передает РИА «Новости».
В заявлении Даунинг-стрит отмечается, что лидеры «подчеркнули необходимость открытия Ормузского пролива для восстановления свободы судоходства и свободы мировой торговли».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна не примет участия в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива, подчеркнув неясность условий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи предупредил, что любое вмешательство США в регулирование судоходства через Ормузский пролив будет нарушением режима прекращения огня.