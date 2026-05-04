Названа вероятная причина крупной аварии с «КамАЗом» на МКАД

Причиной ДТП на МКАД названа неисправность тормозной системы «КамАЗа»

Tекст: Мария Иванова

Причиной дорожно-транспортного происшествия на МКАД стал отказ тормозной системы у грузового автомобиля, об этом сообщил столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, виновником аварии признан 32-летний водитель грузовика. По его утверждению, инцидент произошел именно из-за неисправности тормозов. «Мы работаем совместно с ГАИ Москвы для оперативного восстановления дорожного движения», – заявили в ведомстве.

Правоохранительные органы займутся выяснением всех обстоятельств случившегося, в том числе проверят факт прохождения автомобилем технического осмотра. В настоящее время информация для аннулирования пропуска на транспортное средство уже передана ответственным структурам.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб. На месте продолжают работать оперативные службы. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты объезда, в частности через улицы Павла Фитина и Профсоюзную.

Ранее в понедельник сообщалось, что в аварии на МКАД с грузовиком пострадали четыре человека.