Путин дал напутствие идущему на выборы главы Мордовии Здунову

Путин призвал Здунова советоваться с гражданами при постановке задач

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин на встрече с Артемом Здуновым подчеркнул важность учета мнения граждан при формировании приоритетов в работе региона, следует из сообщения на сайте Кремля.

«Уверен, что задачи, которые перед регионом стоят, будут вашей командой, под вашим руководством решаться. Но повторяю еще раз: надо идти к людям, показать и результаты работы за предыдущие годы, и посоветоваться с избирателями по поводу того, что они считают наиболее приоритетным», – заявил Путин.

Путин отметил, что ключевые предложения граждан должны быть включены в будущую программу руководителя региона.

Ранее Владимир Путин пожелал Артему Здунову успехов на предстоящих выборах главы Мордовии.

До этого Путин призвал избранных руководителей регионов исполнять данные гражданам обещания.