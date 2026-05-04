«АвтоВАЗ» остановил производство из-за единого корпоративного отпуска

Tекст: Ольга Иванова

Сотрудники «АвтоВАЗ» с 4 мая отправились в единый корпоративный отпуск, который продлится до 13 мая включительно, передает «Интерфакс».

Председатель первичной профсоюзной организации предприятия Сергей Зайцев пояснил, что часть персонала ожидает вынужденный отдых.

«14 и 15 мая персонал, который не будет участвовать в модернизации и ремонте оборудования, обеспечении текущей деятельности автопроизводителя и новых проектах, будет отправлен в простой с сохранением заработной платы», – отметил представитель профсоюза.

Во время майских выходных и отпуска компания планирует направить более 530 млн рублей на установку оборудования для выпуска Lada Azimut. Запуск этой модели намечен на третий квартал 2026 года. Кроме того, средства пойдут на модернизацию линии сборки Lada Niva и обслуживание основных мощностей.

Все технические работы предполагается завершить к 18 мая. С 14 мая начнется поэтапный запуск линий, не задействованных в текущей модернизации. «АвтоВАЗ» изменил график отпусков, перенеся дни с конца декабря на май, тем самым увеличив общероссийские каникулы на семь дней.

Производственный план компании на 2026 год составляет 400 тыс. автомобилей Lada. Из них 370 тыс. машин планируется реализовать на российском рынке, что на 9,3% больше ожидаемых показателей 2025 года. Еще 30 тыс. автомобилей автопроизводитель намерен отправить на экспорт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Ростех» опровергла слухи о простое предприятия из-за переполненных складов.

Автоконцерн направил более 500 млн рублей на масштабную майскую модернизацию производства.

Российский автопроизводитель завершил установку автоматизированного оборудования для монтажа панорамной крыши на кроссовер Lada Azimut.