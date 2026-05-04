Макрон похвалил Армению за решение не быть «спутником России»

Tекст: Елизавета Шишкова

Соответствующее заявление французский лидер сделал в ходе саммита Европейского политического сообщества, который проходил в Ереване, передает РИА «Новости».

«Давайте будем честны, восемь лет назад никто бы сюда не приехал, и тот факт, что у нас так много визитов в вашу страну – это действительно хороший показатель, потому что восемь лет назад эту страну многие государства, представители которых сидят за этим столом, рассматривали как де-факто спутник России», – заявил глава французского государства.

Макрон также добавил, что Пашинян организовал «бархатную революцию», чтобы устранить риски для страны. По мнению президента Франции, армянский премьер сделал выбор в пользу мира и Европы как главных ориентиров для развития республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Ереван подпишут соглашение о стратегическом партнерстве в сфере обороны. Армянские пограничники постепенно заменят российских коллег на границе с Ираном и Турцией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил возможность полного выхода республики из ОДКБ.