Путин пожелал Здунову успехов на выборах главы Мордовии

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поддержал намерение Артема Здунова переизбраться на пост главы Мордовии, сообщается на сайте Кремля.

«У вас в целом получается. Поэтому я хочу – конечно, люди должны сказать свое слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса, – хочу пожелать вам успехов», – заявил Путин.

Предыдущая рабочая встреча Путина и Здунова состоялась в 2024 году. Тогда Здунов докладывал о социально-экономической ситуации в регионе, уделяя внимание, в частности, успехам агропромышленного комплекса.

На прошлой встрече с Артемом Здуновым президент отметил высокие темпы экономического роста Мордовии.

Прямые выборы главы этой республики пройдут в единый день голосования в сентябре 2026 года.



