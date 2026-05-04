Арктические корабли ВМС Дании остались без моряков из-за массовых увольнений

Датские военные корабли в Арктике превратились в паромы из-за нехватки экипажа

Tекст: Мария Иванова

Секретные документы вооруженных сил Дании обнажили критическую ситуацию на четырех кораблях типа «Тетис» и трех судах «Кнуд Расмуссен», передает РИА «Новости». В их задачи входит защита суверенитета, мониторинг вод и спасательные операции в районе Гренландии и Фарерских островов.

«Согласно документам, в среднем почти каждый четвертый пост, или 23%, на борту арктических патрульных кораблей вакантны», – отмечает телерадиокомпания DR. Журналисты поясняют, что из-за нехватки техперсонала экипажам приходится держаться ближе к безопасным берегам на случай аварий. В результате военные суда стали напоминать обычные паромы, курсирующие от порта к порту.

С начала 2026 года отток кадров значительно превысил набор новобранцев. Внутреннее исследование показало, что 60% служащих планируют уволиться в ближайшие два года из-за истощения и высоких нагрузок. Около 14% моряков подвержены риску депрессии, а 15% страдают от посттравматического расстройства, однако избегают врачей из страха потерять работу.

Военные массово жалуются на низкие зарплаты, плохие условия труда и действия руководства. Экипажам не положен статус ветерана, так как патрулирование не считается международной миссией. Кроме того, моряки страдают от проблем со сном из-за шума, сурового климата, неудобных кроватей и некачественной рабочей одежды.

Ранее правительство Дании объявило о внедрении второго арктического военного пакета для расширения флота в Гренландии.