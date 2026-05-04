Юрист Ивлев предупредил россиян об уголовном преследовании за лайки

Обычные действия пользователей в сети, такие как комментарии, репосты, лайки, а также денежные переводы незнакомцам, могут привести к уголовному преследованию, пояснил Ивлев «Газете.Ru».

Законы в стране обновляются постоянно, и граждане могут столкнуться с правовыми рисками даже в ситуациях, которые внешне кажутся бытовыми, уточнил специалист.

«В первую очередь это касается общения в социальных сетях. Комментарии, репосты и реакции под публикациями могут быть расценены как распространение запрещенной информации, если сам пост содержит призывы к экстремистской деятельности, запрещенную символику или недостоверные сведения о Вооруженных силах РФ», – отметил эксперт.

По словам юриста, ответственность угрожает не только авторам спорных публикаций, но и тем, кто их распространяет. В судебной практике уже зафиксированы случаи привлечения граждан к ответственности за одобрительные реакции в виде смайлов под постами с экстремистской информацией.

Ивлев рекомендовал пользователям внимательнее относиться к контенту, который они читают, сохраняют и комментируют, поскольку репост или комментарий больше не воспринимаются как простое выражение мнения.

