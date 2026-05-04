В Подмосковье прохожие нашли завернутое в простыню тело

Tекст: Алексей Дегтярёв

Предполагаемый убийца уже задержан, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данным следствия, трагедия произошла 27 апреля в поселке ПМК во время совместного распития спиртных напитков.

Между двумя знакомыми вспыхнула ссора, в результате которой один из них избил другого до смерти. Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленник завернул тело в простыню и спрятал его в 50 метрах от места инцидента. Позже тело нашли местные жители.

44-летнему подозреваемому предъявили обвинение в убийстве. Ранее задержанный уже был судим за особо тяжкое преступление.

На месте происшествия следователи изъяли наволочку со следами крови и другие важные улики. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения. Прокуратура Подмосковья взяла расследование уголовного дела под свой контроль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в подмосковной Электростали полицейские задержали подозреваемого в убийстве и расчленении пенсионерки.