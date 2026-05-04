Варшава заявила о готовности оплатить размещение войск США

Tекст: Ольга Иванова

Представитель министерства национальной обороны республики сообщил о желании взять на содержание американских солдат, передает РИА «Новости».

Ранее Пентагон подтвердил планы вывести 5 тыс. военнослужащих из Германии в течение ближайшего года.

«Мы рассматриваем и предлагаем возможность размещения дополнительных сил США на нашей территории как вклад в укрепление восточного фланга НАТО. Польская сторона готова обеспечить необходимую инфраструктуру и финансовую поддержку для пребывания американских войск», – заявил собеседник агентства.

Европейская страна может предоставить военным базы, полигоны, склады и логистическую инфраструктуру. Кроме того, Варшава согласна взять на себя часть расходов по содержанию объектов и энергоснабжению. Подобный шаг отвечает интересам региональной безопасности, однако переговоры находятся на предварительной стадии.

Сейчас в республике расквартированы около 10 тыс. солдат армии США. Пребывание одного бойца обходится бюджету примерно в 15 тыс. долларов ежегодно.

Президент Польши Анджей Дуда выразил готовность принять этот контингент на территории своей страны.

Польское министерство обороны начало подготовку военной инфраструктуры для размещения дополнительных сил США.