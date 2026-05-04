  • Новость часаЭксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иран и СВО ставят под вопрос судьбу новейшей винтовки США
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    Юшков объяснил планы Киева покупать газ у Норвегии
    В российских детских лагерях внедрили единую воспитательную программу
    Путин заменил главу Дагестана
    Эксперт: Операция «Проект Свобода» – попытка Трампа взять Иран на слабо
    Алиев обвинил Европарламент в саботаже мирного процесса на Кавказе
    Politico: В Европе опасаются нападения России, пока Трамп у власти
    Премьер Эстонии назвал удары по портам России «самообороной»
    4 мая 2026, 13:04 • Новости дня

    Генерал Станислав Петров погиб в Доме на набережной

    «МК»: Генерал Станислав Петров погиб в Доме на набережной

    Генерал Станислав Петров погиб в Доме на набережной
    @ Газета «Красная звезда»/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Видный советский военачальник, генерал-полковник Станислав Петров скоропостижно скончался в субботу утром в своей квартире в Доме на набережной (дом на улице Серафимовича, где жили многие лидеры Советского Союза), пишут СМИ.

    Генерал-полковник Станислав Петров, видный советский военачальник и один из основателей химических войск СССР, скончался в субботу утром в своей квартире в знаменитом Доме на набережной, сообщает «Московский комсомолец». Его тело обнаружили родственники около 7 часов утра.

    По предварительной информации, причиной смерти стало самоубийство.

    Петров был последним командующим войсками химической защиты СССР с 1989 по 1992 год, а после распада Советского Союза он стал первым начальником войск радиационно-химической и биологической защиты России и занимал этот пост до 2001 года. Он также был одним из ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

    За вклад в развитие химической защиты и ликвидацию аварии в Чернобыле Петров был награждён Ленинской премией в 1991 году, а в 2001 году получил степень доктора военных наук. До последних дней жизни он оставался научным сотрудником одного из военных институтов и возглавлял журнал «Вестник войск РХБ защиты».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Борис Кожанов высоко оценил эффективность советской спасательной операции.

    Глава Росатома Алексей Лихачев заявил о кардинальном пересмотре подходов к безопасности после этой трагедии.

    3 мая 2026, 14:24 • Новости дня
    Российские синхронистки выиграли акробатическую программу групп на этапе КМ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские синхронистки стали победительницами акробатической программы групп на третьем этапе Кубка мира. Соревнования проходили в китайском Сиане.

    Российские синхронистки одержали победу в акробатической программе групп на этапе Кубка мира по водным видам спорта в Пекине, передает ТАСС. В национальную команду вошли Екатерина Коссова, Елизавета Минаева, Эвелина Симонова, Елизавета Смирнова, Ольга Тютюник, Майя Дорошко, Валерия Плеханова и Елена Шабанова. Они набрали 227,9089 балла, опередив представительниц Китая, которые заняли второе и третье места.

    Эта золотая медаль стала для россиянок уже третьей на текущем этапе Кубка мира. Ранее победителями в произвольной программе дуэтов стали Кира Черезова и Валентина Герасимова, а команда в составе Дорошко, Коссовой, Минаевой, Симоновой, Смирновой, Тютюник, Светланы Павловой и Александры Шмидт отличилась в командных произвольных соревнованиях.

    В активе сборной России также две серебряные и две бронзовые медали по итогам турнира. Важно отметить, что российские синхронисты выступали под национальным флагом и гимном. Эти соревнования стали для российских спортсменов первыми после того, как Международная федерация плавания сняла с них ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синхронистка Штатнова завоевала бронзу в произвольной программе на этапе Кубка мира.

    Российские синхронистки выступили на Кубке мира в Китае и взяли золото.

    Они также завоевали золото и серебро на другом этапе Кубка мира.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 14:30 • Новости дня
    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка

    Эксперт Иванкин оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка

    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин с материка
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Возведение переправы, соединяющей Сахалин с материковой частью России, потребует значительных финансовых вложений, которые могут достигнуть 1,1 трлн рублей, считает эксперт.

    Стоимость строительства совмещенного железнодорожного и автомобильного моста на Сахалин с материковой части России может составить до 1,1 трлн рублей, передает РИА «Новости». Такую оценку привел президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

    «Если рассматривать только мост, то его стоимость будет колебаться от 450 млрд рублей за автомобильный мост, до 1,1 трлн рублей за совмещенный», – сообщил Иванкин. Он также отметил, что длина сооружения в самой узкой части пролива составит от шести километров.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость реализации этого масштабного проекта, несмотря на высокие затраты. Вопрос создания стационарной переправы обсуждается с середины XX века, при этом рассматривались варианты как моста, так и тоннеля, но в последнее время предпочтение отдается первому.

    Комментарии (60)
    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 01:43 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской

    Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе улицы Мосфильмовская

    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте работают оперативные  службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    Комментарии (31)
    3 мая 2026, 13:49 • Новости дня
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    Песков сообщил о важном выступлении Путина на параде 9 Мая
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Выступление президента России Владимира Путина на Параде Победы 9 мая ожидается очень важным, как и в предыдущие годы, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, что «мы ожидаем очень важное, как всегда, выступление президента на параде». Он также подчеркнул, что речь президента всегда вызывает интерес во всем мире, и этот интерес оправдан, передает ТАСС.

    Он сообщил, что выступление Путина на День Победы ждут не только в России, но и за её пределами. «Его всегда ждет весь мир, оправдано ждет»,– сказал Песков.

    По его словам, мировое внимание к параду и речи президента обусловлено значимостью этого события. В Кремле подчеркивают, что 9 мая для России традиционно является днем особого политического и общественного звучания.

    Также по словам Пескова, для президента 9 мая станет очень насыщенным рабочим днем. В этот день Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными гостями, прибывшими в Москву на торжественные мероприятия.

    Ранее Песков сообщил о подготовке списка гостей на парад Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо посетит парад Победы на Красной площади в числе иностранных гостей.

    Комментарии (52)
    3 мая 2026, 17:53 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц резко осадил больную раком избирательницу

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время встречи с гражданами глава немецкого правительства Фридрих Мерц без сочувствия отреагировал на критику пациентки с четвертой стадией онкологии относительно урезания медицинского бюджета.

    Инцидент произошел в городе Зальцведель, передает РИА «Новости». Местная жительница пожаловалась Фридриху Мерцу, что из-за тяжелого диагноза едва может позволить себе собственные похороны. Она возмутилась планами властей урезать финансирование медицины и одновременно повысить оклады чиновникам дополнительно на 64 тыс. евро в год.

    Немецкий лидер встретил слова избирательницы с явным раздражением. «Очередная оплошность канцлера: гражданка, больная раком, жалуется Фридриху Мерцу на сокращения в системе здравоохранения – но вместо того, чтобы проявить сочувствие, он резко ее одернул», – описывает ситуацию газета Bild.

    Политик прервал женщину и начал яростно отрицать планы по увеличению выплат министрам. Он пять раз повторил слово «никогда», отвергая упреки в адрес кабинета. При этом журналисты отмечают, что законопроект о росте зарплат действительно существовал, но был свернут после огласки в прессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники массовых первомайских демонстраций в Германии потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца.

    В апреле в немецком Марбурге состоялась масштабная акция протеста против политики канцлера.

    Он впервые занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей Германии.

    Комментарии (6)
    3 мая 2026, 15:53 • Новости дня
    Times: Ирландия планирует выселить тысячи украинских беженцев

    Tекст: Ольга Иванова

    В августе начнется масштабная кампания по выселению 16 тыс. украинских переселенцев из финансируемых государством ирландских гостиниц и коммерческих помещений, пишет Times.

    Заместитель министра внутренних дел страны Колм Брофи разрабатывает новую стратегию освобождения помещений, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Times.

    «Согласно новой стратегии, около 16 тысячам украинцев, проживающим в финансируемом государством жилье, включая гостиницы и другие коммерческие помещения, придется найти альтернативное жилье», – пишет издание.

    Отмечается, что приезжим предстоит самостоятельно искать крышу над головой. Брофи признал риск того, что один или двое человек могут в итоге остаться на улице.

    Чиновник объяснил эту меру стремлением обеспечить равенство и справедливость. По его словам, доступ к недвижимости должен предоставляться всем на одинаковых условиях, независимо от статуса. Процедура освобождения номеров займет около шести месяцев.Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила об угрозе кризиса в Европе из-за украинских беженцев.

    Власти Украины поддержали идею сокращения помощи своим гражданам в странах Евросоюза.

    Ирландский журналист Чей Боуз предостерег западные государства от новой волны мигрантов.

    Комментарии (3)
    3 мая 2026, 16:44 • Новости дня
    Захарова: Польша претендует на роль единственных покорителей Берлина
    Захарова: Польша претендует на роль единственных покорителей Берлина
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Польские власти пытаются представить себя единственными победителями в битве за Берлин, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем Telegram-канале заявила, что в Варшаве забыли, благодаря кому Польша оказалась среди держав-победительниц и основателей ООН. Захарова отметила, что в Польше теперь отмечают «свой День взятия Берлина», акцентируя внимание лишь на собственном участии.

    Дипломат подчеркнула, что на мероприятиях в Польше говорили только о том, что 2 мая 1945 года польские солдаты вывесили национальный флаг на Колонне Победы. Однако, по ее словам, организаторы не упомянули о том, что поляки воевали в составе 1-го Белорусского фронта Красной армии.

    По мнению Захаровой, «в отличие от страдающих исторической амнезией Россия помнит, как советские и польские солдаты плечом к плечу шли к Победе». Она напомнила о героях Советского Союза из Польши, воевавших в составе 1-й польской пехотной дивизии имени Костюшко.

    «Помним и героев Советского Союза капитана Владислава Высоцкого, майора Юлиуша Хибнера / Гюбнера, рядовую Анелю Кживонь. Все они участвовали в боях с фашистскими захватчиками в составе 1-й польской пехотной дивизии имени Тадеуша Костюшко. Памятники польским героям, сражавшимся с нацистами, на территории России тщательно оберегаются», – отметила она.

    Захарова также заявила, что нынешние польские элиты и значительная часть общества забыли, кто сыграл ключевую роль в победе и статусе Польши после войны. Она выразила мнение, что Польша перестала быть «гиеной Европы» благодаря вкладу советских солдат и сотрудничеству с СССР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК умолчала о роли Красной армии при освобождении Освенцима.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила, что искажение истории стало одним из главных инструментов Запада в подрыве российских позиций в мире.

    Комментарии (13)
    3 мая 2026, 14:08 • Новости дня
    Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»
    Песков объяснил призыв Путина «не зацикливаться на запретах»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил призыв российского лидера Владимира Путина к законодателям «не зацикливаться на запретах».

    «Действительно, не все инициативы, которые озвучиваются, граждане понимают. Не все инициативы граждане воспринимают как целесообразные. Зачастую это потому, что их должным образом не объясняют. И вот, мне кажется, именно об этом говорил президент», – сказал представитель Кремля журналисту «Вестей» Павлу Зарубину, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на заседании Совета законодателей сообщил, что зацикливаться исключительно на запретительных мерах в законотворчестве неэффективно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер подчеркнул, что трудности, с которыми сталкивается страна, временны, а Россия вечна.

    Комментарии (15)
    3 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи жестко раскритиковал американские власти, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи выступил с резким заявлением в адрес Соединенных Штатов, передает ТАСС. Он предупредил Вашингтон о решимости Тегерана жестко противостоять любым угрозам.

    «США – единственный в мире пират с авианосцами. Наша способность бороться с пиратами не уступает нашей способности топить боевые корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши корабли и силы окажутся на кладбище, подобно тому, как обломки вашего самолета остались в Исфахане», – написал политик в социальной сети X.

    Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана.

    Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    Комментарии (5)
    4 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    Зеленский на саммите ЕС пригрозил ударить дронами по параду Победы в Москве
    @ Anthony Pizzoferrato/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможной атаке беспилотников на российскую столицу во время торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Во время выступления на саммите европейского политического сообщества в Ереване Владимир Зеленский сообщил о возможной атаке на российскую столицу, передает РИА «Новости».

    Трансляция данного мероприятия велась на официальном YouTube-канале офиса украинского лидера. Политик решил пригрозить российской стороне в преддверии праздничных мероприятий.

    «Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», – сказал Зеленский, говоря о предстоящих торжествах в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, торжественные мероприятия в День Победы на Красной площади пройдут в сокращенном виде ради безопасности людей.

    Президент России Владимир Путин в разговоре с главой США допустил возможность объявления перемирия на время праздника.

    Выступление главы государства на параде Победы 9 мая будет очень важным, сообщил его пресс-секретарь.

    Комментарии (22)
    3 мая 2026, 16:49 • Новости дня
    Задержанные поезда в Калининград возобновили движение через Белоруссию

    Tекст: Ольга Иванова

    Пассажирские составы, следовавшие в Калининградскую область и задержанные из-за инцидента на литовской территории, вновь отправились по своим маршрутам.

    Задержанные из-за аварии в Литве поезда калининградского направления возобновили движение, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в каунасском районе, где сошли с рельсов локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии.

    В результате происшествия на территории Литовских железных дорог были временно остановлены пять пассажирских составов. Среди них поезда, следовавшие из Калининграда в Адлер и Москву, а также из Москвы и Петербурга в Калининград.

    «В 15.15 поезд №147 Москва – Калининград отправился со станции Гудогай. Далее возобновляется движение поездов №29 Москва – Калининград и №79 Санкт-Петербург – Калининград», – сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

    Белорусские железнодорожники уточнили, что всем пассажирам задержанных рейсов предоставили необходимую помощь, питание, питьевую воду и медицинское сопровождение. На станциях Гудогай и Молодечно, где находились поезда, был обеспечен общественный порядок. В настоящее время составы следуют в пункты назначения по своим маршрутам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение транзитных поездов в Калининград остановлено из-за аварии в каунасском районе Литвы, где с рельсов сошел локомотив и четыре грузовых вагона, следовавших из Германии, сообщила компания «Литовские железные дороги».


    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 01:30 • Новости дня
    Захарова сообщила о навязывании гражданства США детям дипломатов из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти стали присваивать гражданство детям россиян в консульствах по «праву почвы», несмотря на дипломатический статус их родителей, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Теперь госдеп или те, кто стоит за американской дипломатической ширмой, начали распространять гражданство США на рожденных в американской юрисдикции детей сотрудников российских консульств до их совершеннолетия буквально насильно, под предлогом закрепленного в Конституции США «права почвы», и якобы ограниченного характера консульского иммунитета», – написала дипломат в статье для газеты «Ведомости».

    Захарова подчеркнула, что подобная практика ведется несколько лет и началась еще до победы Дональда Трампа на выборах президента США.

    По ее словам, с 2023 года американцы стали использовать этот механизм, чтобы выставить Трампа в невыгодном свете перед разными аудиториями, включая международное сообщество и собственный электорат.

    «Российским дипломатам гражданство впихивают насильно, а другим его не дают», – отметила она.

    Захарова сравнила происходящее с комикс про Спайдермена, который запутался в собственной паутине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Россотрудничества Евгений Примаков в феврале сообщал о росте заявок от граждан западных стран на переезд в Россию. NBC передал о планах американского президента лишать гражданства до 200 человек в месяц.


    Комментарии (17)
    4 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Трамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов
    Трамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов
    @ CNP/ADM/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США с понедельника, 4 мая, направят корабли иностранных государств через Ормузский пролив, и предупредил, если Иран попытается нарушить этот процесс, американские военные применят силу.

    Объявленная Трампом активность в Ормузском проливе, которую он назвал «Проектом Свобода», является самым значительным шагом его администрации в попытке вновь открыть ключевой пролив с тех пор, как Иран закрыл его в начале войны, пишет портал Axios.

    Хотя Трамп говорит, что этот шаг носит «гуманитарный характер», проект – явный вызов усилиям Тегерана по установлению контроля над проливом. Военный ответ Ирана может спровоцировать конфронтацию и даже перерасти в войну.

    В социальной сети Truth, американский лидер заявил, что страны всего мира, которые не участвуют в войне, но у которых есть корабли, застрявшие в проливе, попросили США помочь их освободить.

    По его словам, на большинстве этих судов заканчивается продовольствие и другие припасы для экипажей, люди страдают от проблем со здоровьем.

    «Перемещение судов предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого. Которые являются жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест от имени Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, страны Иран. Мы сказали тем странам, что будем безопасно выводить их суда из ограниченного водного канала, чтобы они могли свободно заниматься своим бизнесом», – написал Трамп.

    По его словам, если описанный процесс каким-либо образом будет нарушен, с этим придется бороться силой.

    При этом какое-то время не было понятно, участвует ли Иран в вышеописанном проекте и согласован ли он с Тегераном.

    Трамп написал, что его представители «ведут очень позитивные дискуссии» с Ираном, подчеркнув, что они «могут привести к чему-то очень позитивному для всех».

    По словам источников Axios, в воскресенье США направили еще один измененный проект соглашения о прекращении войны в ответ на последнее предложение Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Комментарии (4)
    4 мая 2026, 01:15 • Новости дня
    Диетолог Лебедева рассказала о влиянии лимона на продолжительность жизни

    Tекст: Катерина Туманова

    Регулярное употребление лимона помогает снизить уровень холестерина и артериального давления, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Анастасия Лебедева.

    «Прямая связь между употреблением лимона и увеличением продолжительности жизни не доказана, но снижение риска хронических заболеваний косвенно способствует долголетию», – сообщила она ТАСС.

    Лебедева подчеркнула, что лимон положительно влияет на организм, снижая уровень плохого холестерина и артериальное давление, а также уменьшает риски хронических заболеваний.

    По словам Лебедевой, научные исследования подтверждают наличие биологически активных веществ в лимоне, которые обладают антиоксидантным действием и замедляют процессы старения.

    Она добавила, что лимон не является лекарственным средством, его следует  рассматривать как полезное дополнение к сбалансированному рациону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор РАН развенчала миф о пользе лимонной воды при похудении. Эксперт Лебедева предупредила о риске употребления кожуры магазинных лимонов.

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о взрыве у жилого комплекса на Мосфильмовской улице Москвы
    Очевидцы рассказали о взрыве у жилого комплекса на Мосфильмовской улице Москвы
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице в столице ночью раздался громкий хлопок, очевидцы заметили столб дыма и обломки.

    Около 1.00 мск 4 мая жители района Раменки услышали громкий хлопок, похожий на взрыв, он раздался вблизи элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице, сказал источник агентства «Москва».

    «Вокруг ЖК видны обломки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена», – добавил собеседник.

    На месте происшествия работают экстренные службы, территория вокруг жилого комплекса оцеплена. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее в Москве задержали россиянина, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв у объектов Минобороны.

    Комментарии (9)
    Главное
    Российские войска закрепились в Рай-Александровке
    Прокуратура Швеции задержала китайского капитана танкера Jin Hui
    Иран установил новую зону контроля в Ормузском проливе
    Пашинян заявил о желании поехать в Азербайджан
    Премьер Финляндии заявил Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников
    Умер видный советский военачальник Станислав Петров
    Власти Москвы подали второй иск к дочери Церетели