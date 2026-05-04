Врио главы Дагестана назвал основную задачу

Врио главы Дагестана Щукин объявил ликвидацию последствий ЧС главной задачей

Tекст: Вера Басилая

Временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин подчеркнул, что в первую очередь речь идет о возмещении ущерба и выплате компенсаций жителям. По его словам, эти вопросы поставлены главой государства как приоритетные.

Оперативные меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации федерального значения в Дагестане остаются главной задачей, передает ТАСС.

«Меры, которые комплексно принимались и принимаются, они тоже беспрецедентны. Здесь же не только региональные власти, федеральным центром оказывается колоссальная помощь», – заявил Щукин.

Врио главы республики добавил, что комплекс мер позволяет гибко реагировать на изменения обстановки, так как ситуация продолжает меняться. Помимо этого, остаются актуальными вопросы, связанные с обеспечением электроснабжения, водоснабжения, вывозом мусора и трудоустройством граждан. Щукин заверил, что каждый из этих вопросов находится в процессе решения и будет закрыт в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Сотрудники экстренных служб ликвидировали последствия сильных затоплений на территории Дагестана.

Пострадавшие от паводка жители Дагестана получили материальную помощь на сумму более 550 млн рублей.