По инициативе «Единой России» стартует эксперимент с мобильными аптеками для сёл

Пилотный проект охватит 11 регионов страны и будет проходить с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года, говорится в сообщении на сайте партии.

«Единая Россия» системно и поэтапно решает проблему лекарственного обеспечения, доступности лекарственной помощи в малых населенных пунктах, заявил зампред комитета по охране здоровья Евгений Нифантьев. По его словам, партия планирует контролировать ход эксперимента все три года для оценки его эффективности и возможного внедрения на постоянной основе.

Одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 населенных пунктов. Жители сел получат возможность заказывать препараты через службу заказа, а отпуск медикаментов будет осуществлять квалифицированный фармацевт, который также сможет предоставить профессиональную консультацию.

Ранее Госдума уже приняла закон, упрощающий продажу лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах, что улучшило ситуацию в десятках тысяч сел. Кроме того, в 2024 году участковым больницам разрешили продавать медикаменты в местах, где отсутствуют стационарные аптеки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте с передвижными аптеками. Розничная торговля лекарствами в таком формате продлится с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2029 года.