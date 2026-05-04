Бывший чиновник Россельхознадзора получил восемь лет за взятку

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд вынес обвинительный приговор бывшему заместителю руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу за получение взятки в особо крупном размере, передает РИА «Новости».

Чиновник приговорен к восьми годам колонии строгого режима.

«Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего заместителя руководителя управления Россельхознадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу... Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 млн рублей», – сообщили в Следственном комитете.

Следствие установило, что в октябре 2025 года подсудимый, исполняя обязанности главы управления, пытался получить 3 млн рублей от коммерческой фирмы.

Взамен он обещал закрыть глаза на нарушения при использовании земель сельхозназначения и не взыскивать ущерб на сумму более 24,4 млн рублей. Чиновника задержали с поличным после обращения директора компании в полицию. Для обеспечения приговора арестовано имущество осужденного на 23,5 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд назначил бывшему министру сельского хозяйства Бурятии восемь лет колонии за взятки. Бывший председатель комитета ветеринарии Курской области получил восемь лет строгого режима по делу о взятках.