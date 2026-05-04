    4 мая 2026, 12:24 • Новости дня

    Автомобиль Росгвардии перевернулся после ДТП в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном районе Ясенево служебная машина Росгвардии опрокинулась на проезжей части в результате столкновения с автомобилем такси марки JAC, сообщил источник.

    Авария с участием ведомственного транспорта произошла на юго-западе столицы, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник.

    Дорожный инцидент случился на Новоясеневском проспекте.

    В результате ДТП служебное транспортное средство перевернулось.

    В настоящее время компетентные органы устанавливают все подробности и причины произошедшего столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве на Нахимовском проспекте после столкновения с легковым автомобилем перевернулась машина скорой помощи.

    4 мая 2026, 01:43 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской

    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте работают оперативные  службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    4 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о взрыве у жилого комплекса на Мосфильмовской улице Москвы
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице в столице ночью раздался громкий хлопок, очевидцы заметили столб дыма и обломки.

    Около 1.00 мск 4 мая жители района Раменки услышали громкий хлопок, похожий на взрыв, он раздался вблизи элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице, сказал источник агентства «Москва».

    «Вокруг ЖК видны обломки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена», – добавил собеседник.

    На месте происшествия работают экстренные службы, территория вокруг жилого комплекса оцеплена. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее в Москве задержали россиянина, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв у объектов Минобороны.

    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    4 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Шереметьево объяснил скопления пассажиров в зоне досмотра прибывших международными рейсами усиленным досмотром на таможне, а не введением сигнала сигнал «Ковер», который применяется для обеспечения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта.

    «Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилёте», – пояснили в Max-канале аэропорта.

    Там уточнили, что в связи с усилением мер контроля, которые проводят государственные органы, пассажирам, прибывающим международными рейсами, «следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполётных формальностей».

    При этом пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на воскресенье ограничила работу аэропорта Шереметьево. Во Внуково 3 мая так же вводили временные ограничения полетов.


    2 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    Крупнейший дата-центр в Москве перешел на резервное питание из-за перебоев

    Tекст: Вера Басилая

    Дата-центр ММТС-9, являющийся крупнейшей точкой межоператорского обмена интернет-трафика в России и расположенный в Москве, был вынужден перейти на резервное питание из-за перебоев на городской электроподстанции.

    Дата-центр ММТС-9, крупнейший в России узел межоператорского обмена интернет-трафиком, временно перешел на резервное питание из-за перебоев на одной из московских электроподстанций, передает ТАСС.

    Инцидент произошел днем 2 мая. В сети появлялась информация, что на объекте отсутствует электричество, а некоторые провайдеры фиксировали кратковременные сбои.

    В компании «РТК-ЦОД», управляющей дата-центром, сообщили, что работа центра обработки данных продолжается в штатном режиме. Резервные источники питания позволили обеспечить бесперебойную работу сервисов и сохранить доступ к интернет-услугам.

    Компания подчеркнула, что специалисты ММТС-9 совместно с энергослужбами занимаются восстановлением обычной схемы электроснабжения.

    «Обмен трафиком продолжается в полном объеме, на работе Рунета и клиентских сервисов это не отражается», – заявили в «РТК-ЦОД».

    Профильные ведомства занялись нормализацией работы интернета в России.

    Жители Московской области столкнулись с ограничением доступа к домашнему интернету, который работает только по белым спискам сервисов и сайтов.

    2 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Седьмой с начала дня беспилотник сбит на подлете к Москве
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий падения беспилотника, обломки которого обнаружены на месте происшествия.

    Об уничтожении беспилотника сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в Max. По его словам, специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков для проведения необходимых работ.

    Уничтоженный дрон стал седьмым, сбитым в субботу на подлете к Москве. Первый дрон был сбит еще около двух часов ночи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сегодня утром сбили беспилотник, направлявшийся к Москве. Ранее сообщалось, что число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до пяти. Кроме того, Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.


    2 мая 2026, 04:25 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до пяти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты еще три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены еще два БПЛА», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    После этого он сообщил о еще одном сбитом дроне.

    В районах обнаружения фрагментов ликвидированных аппаратов продолжают работать профильные ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.

    4 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ранним утром понедельника обезвредили два вражеских дрона на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    3 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Над Москвой были уничтожены два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в своем канале на платформе Max заявил: «Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Позже он уточнил, что уничтожен еще один БПЛА, и добавил, что на месте также работают экстренные службы.

    Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник. 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.

    2 мая 2026, 02:18 • Новости дня
    Летевший на Москву беспилотник сбит силами ПВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Сейчас на месте падения обломков беспилотника находятся специалисты экстренных и оперативных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 17.00 до 20.00 мск над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей системы ПВО сбили 33 дрона.

    2 мая 2026, 03:20 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбит один беспилотник, летевший на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на месте падения фрагментов перехваченного дрона находятся специалисты профильных ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин уже сообщал об уничтожении одного БПЛА на подлете к Москве. Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.

    2 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    Пенсионер в Москве отдал мошенникам 71 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилой житель Москвы лишился крупной суммы после того, как мошенники вывели его на контакт через группу соседей в мессенджере и оказали психологическое давление, сообщили в прокуратуре столицы.

    Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников и потерял более 71 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру. По словам представителей ведомства, 76-летнего мужчину пригласили в группу якобы соседей по дому в одном из мессенджеров.

    В этой группе пенсионер увидел сообщение о скорой замене домофона и заказал новые ключи, указав необходимые данные. «После этого ему сразу поступило сообщение, что все его имущество будет распродано», – уточнили в прокуратуре.

    Опасаясь за свои активы, мужчина заблокировал сделки с недвижимостью, однако мошенники не прекратили давление, продолжая звонить и вынуждая его снять деньги со счетов и продать две иномарки. Чтобы усилить психологическое воздействие, злоумышленники подбросили пенсионеру в почтовый ящик поддельное постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по уголовному делу.

    В итоге мужчина, находясь под контролем аферистов, передал деньги курьерам. Сумма ущерба составила более 71 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого пенсионер и его сожительница из Москвы передали мошенникам 298 млн рублей.

    Ранее другой московский пенсионер отдал мошенникам более 30 млн рублей. А в марте еще один пенсионер из Москвы передал аферистам более 10,4 млн рублей.

    3 мая 2026, 00:33 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО перехватили дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», – говорится в сообщении, которое опубликовал Собянин в «Максе».

    На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В Ленинградской области объявлен режим угрозы БПЛА.

    3 мая 2026, 17:56 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата в районе Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр в своем канале в Max.подчеркнул: «Два БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Ранее силы ПВО в воскресенье утром уничтожили два летевших на Москву беспилотника. Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.

    2 мая 2026, 12:56 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит восьмой за субботу дрон ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Беспилотный летательный аппарат был сбит на подлете к столице, на месте его падения работают аварийные службы и специалисты, сообщили в мэрии города, он стал восьмым сбитым БПЛА в течение 2 мая.

    Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале в Мах.

    По словам Собянина, сейчас на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или разрушениях на текущий момент не поступало. Сбитый дрон стал восьмым, которые уничтожили в течение субботы на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 10.30 в субботу силы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлете к Москве. Ранее общее число сбитых БПЛА за 2 мая достигло пяти единиц. Кроме того, Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.

    2 мая 2026, 11:58 • Новости дня
    Адвокат Караваев сообщил о штрафах в Москве за громкое пение под гитару

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Громкие песни под гитару могут стать основанием для штрафа, если они нарушают покой людей. Как сообщил адвокат Александр Караваев, для жителей Москвы сумма штрафа составляет до 2 тыс. рублей, а при повторных нарушениях она может увеличиться.

    Караваев рассказал, что громкое исполнение песен под гитару может обернуться для москвичей штрафом, если это мешает покою других людей, передает ТАСС. Он подчеркнул: «В России нет единого федерального закона о тишине, этот вопрос регулируется на уровне субъектов РФ. В большинстве регионов ночным временем, когда запрещено нарушать покой граждан, установлен период с 23:00 до 07:00. В эти часы громкая музыка считается нарушением».

    Караваев пояснил, что в Москве штраф для граждан составляет от 1 до 2 тыс. рублей. При повторных нарушениях сумма взыскания увеличивается, согласно региональному КоАП.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве шуметь ночью с 23.00 до 7.00 запрещается, за нарушение предусмотрены штрафы для граждан и юридических лиц.

    Региональные власти самостоятельно устанавливают суммы штрафов за шум и временные рамки запрета шумных действий на фоне отсутствия унифицированной ответственности на федеральном уровне.

    Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил ввести единый стандарт закона о «режиме тишины» в многоквартирных домах в ночное время.

