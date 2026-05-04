Прокуратура Швеции задержала китайского капитана танкера Jin Hui

Tекст: Дмитрий Зубарев

Прокуратура Швеции задержала капитана танкера Jin Hui, который является гражданином Китая, сообщает РИА «Новости».

Танкер был остановлен шведской береговой охраной в Балтийском море в воскресенье по подозрению в использовании ложного флага и попаданию в санкционные списки Европы.

Посольство России в Стокгольме ранее сообщило, что направило запрос береговой охране Швеции, чтобы выяснить, есть ли на борту россияне. На момент публикации ответа от шведских властей не поступило.

Шведские правоохранители высадились на борт танкера Jin Hui в Балтийском море из-за подозрений в использовании ложного флага.

Ранее власти Швеции задержали танкер Sea Owl I из-за вопросов к его техническому состоянию.