Алиев обвинил Европарламент в саботаже мирного процесса на Кавказе

Tекст: Елизавета Шишкова

Алиев заявил о деструктивной роли Европейского парламента в нормализации отношений с Арменией, передает ТАСС.

Выступая по видеосвязи на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, лидер страны подчеркнул, что действия европейских депутатов мешают достижению мира.

«Этот орган, вместо того чтобы поддерживать мирный процесс, фактически занимается его саботажем. С мая 2021 года и до 30 апреля 2026 года Европейский парламент принял 14 резолюций, полных оскорбительных формулировок в адрес Азербайджана. Только представьте: 14 резолюций за пять лет – своего рода одержимость», – заявил глава государства, добавив, что последний подобный документ был одобрен всего четыре дня назад.

В качестве ответной меры национальный парламент 1 мая принял решение о приостановке сотрудничества с европейскими коллегами. Кроме того, Баку запустил процедуру выхода из Парламентской ассамблеи «Евронест», прекратив взаимодействие со структурой во всех сферах.

Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова обвинила этот орган в ведении клеветнической кампании.