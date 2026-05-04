В Эстонии стартовали крупнейшие учения НАТО при участии украинских военных

Tекст: Мария Иванова

Ежегодные тренировки сил обороны республики начались в понедельник, передает РИА «Новости».

Как сообщили в эстонском министерстве обороны, в мероприятиях задействованы военнослужащие из 16 стран, включая Украину.

«Учения «Весенний шторм 2026» пройдут с 4 мая по 1 июня ... Целью ... является отработка планирования и введения оборонительных операций в сотрудничестве между эстонскими военнослужащими и союзниками в условиях, имитирующих войну с применением обычных видов вооружения», – отмечается в заявлении ведомства.

Тренировки пройдут в несколько этапов, начиная с командно-штабной работы и заканчивая боевыми стрельбами на центральном полигоне. Военные задействуют тяжелую технику и авиацию. Мероприятия охватят юг Эстонии и северо-восток Латвии, что позволит укрепить приграничное сотрудничество.

В последние годы Москва фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Представители альянса объясняют расширение инициатив сдерживанием спецоперации. Российские дипломаты неоднократно подчеркивали готовность к равноправному диалогу, призывая Запад отказаться от милитаризации Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Североатлантического альянса запросило у Турции истребители F-16 для патрулирования воздушного пространства Эстонии.

В ноябре 2025 года страны НАТО начали масштабные военно-морские маневры в акватории Балтийского моря.

Отмечается, что европейские политики опасаются «возможного нападения» России на страны военного блока в ближайшие два года.