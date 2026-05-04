Немецкий тральщик приготовился к возможной миссии в Ормузском проливе

Немецкий тральщик Fulda приготовился к возможной миссии в Ормузском проливе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тральщик Fulda ВМС Германии покинул военно-морской порт Киля и направился в Средиземное море, сообщает РИА «Новости».

По данным NDR, корабль будет находиться там в режиме повышенной готовности и при необходимости может быть отправлен к Ормузскому проливу для поиска и обезвреживания морских мин.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее отмечал, что часть военных сил Германии заблаговременно перебрасывается в Средиземное море для оперативного реагирования в случае получения соответствующего мандата от бундестага. Решение о возможной миссии в Ормузском проливе будет принято только после заключения министерства обороны и экспертов о безопасности в регионе.

На борту тральщика Fulda находится около сорока моряков, включая минных водолазов. Экипаж оснащен дронами и гидролокационными системами для поиска морских мин. В случае отправки в Ормузский пролив корабль будет действовать в составе защищенной группы, в которую могут войти фрегат, судно снабжения и самолет морской разведки.

NDR подчеркивает, что на Ормузский пролив приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Судоходство в регионе практически остановилось из-за агрессии США и Израиля против Ирана. Окончательное решение о продолжительности и масштабах миссии останется за бундестагом Германии.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начнет операцию по выводу судов из Ормузского пролива утром в понедельник по времени Ближнего Востока.

Американская операция по обеспечению прохода коммерческих судов через Ормузский пролив не предполагает обязательного военного сопровождения.

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от участия в данной силовой миссии.