    4 мая 2026, 11:07 • Новости дня

    Израильские истребители разбомбили семь поселений на юге Ливана

    Авиация Израиля атаковала семь населенных пунктов на территории Южного Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    Военно-воздушные силы Израиля подвергли бомбардировке ряд населенных пунктов на ливанской территории, предварительно потребовав от местных жителей срочно эвакуироваться.

    Боевые самолеты атаковали четыре поселения после призыва к срочной эвакуации граждан, передает РИА «Новости».

    «Вражеская авиация подвергла бомбардировкам населенные пункты Мансури, Срифа, Кана и Дебааль», – сообщил ливанский военно-полевой источник. Еще три деревни на юге страны попали под огонь без предварительного уведомления.

    Утром в понедельник израильская армия потребовала от жителей четырех поселений отойти на расстояние не менее одного километра до начала бомбардировок. Несмотря на официальный режим прекращения огня, удары артиллерии и авиации по ливанской территории происходят ежедневно. В ответ движение «Хезболла» атакует позиции противника в приграничной зоне.

    Жертвами обострения конфликта становятся мирные жители. С 2 марта из-за израильских атак на Ливан погибли 2679 человек. Ранения различной степени тяжести получили 8229 граждан.

    Накануне сообщалось что армия Израиля ошибочно перехватила свои снаряды на границе с Ливаном.


    3 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    Советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи жестко раскритиковал американские власти, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.

    Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи выступил с резким заявлением в адрес Соединенных Штатов, передает ТАСС. Он предупредил Вашингтон о решимости Тегерана жестко противостоять любым угрозам.

    «США – единственный в мире пират с авианосцами. Наша способность бороться с пиратами не уступает нашей способности топить боевые корабли. Приготовьтесь к тому, что ваши корабли и силы окажутся на кладбище, подобно тому, как обломки вашего самолета остались в Исфахане», – написал политик в социальной сети X.

    Белый дом официально уведомил Конгресс США об окончании военной операции против Ирана.

    Белый дом в письме Конгрессу США о завершении боевых действий против Ирана сообщил, что американский военный контингент продолжит находиться в регионе для сдерживания потенциальных угроз.

    4 мая 2026, 00:20 • Новости дня
    Трамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что военно-морские силы США с понедельника, 4 мая, направят корабли иностранных государств через Ормузский пролив, и предупредил, если Иран попытается нарушить этот процесс, американские военные применят силу.

    Объявленная Трампом активность в Ормузском проливе, которую он назвал «Проектом Свобода», является самым значительным шагом его администрации в попытке вновь открыть ключевой пролив с тех пор, как Иран закрыл его в начале войны, пишет портал Axios.

    Хотя Трамп говорит, что этот шаг носит «гуманитарный характер», проект – явный вызов усилиям Тегерана по установлению контроля над проливом. Военный ответ Ирана может спровоцировать конфронтацию и даже перерасти в войну.

    В социальной сети Truth, американский лидер заявил, что страны всего мира, которые не участвуют в войне, но у которых есть корабли, застрявшие в проливе, попросили США помочь их освободить.

    По его словам, на большинстве этих судов заканчивается продовольствие и другие припасы для экипажей, люди страдают от проблем со здоровьем.

    «Перемещение судов предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого. Которые являются жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест от имени Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, страны Иран. Мы сказали тем странам, что будем безопасно выводить их суда из ограниченного водного канала, чтобы они могли свободно заниматься своим бизнесом», – написал Трамп.

    По его словам, если описанный процесс каким-либо образом будет нарушен, с этим придется бороться силой.

    При этом какое-то время не было понятно, участвует ли Иран в вышеописанном проекте и согласован ли он с Тегераном.

    Трамп написал, что его представители «ведут очень позитивные дискуссии» с Ираном, подчеркнув, что они «могут привести к чему-то очень позитивному для всех».

    По словам источников Axios, в воскресенье США направили еще один измененный проект соглашения о прекращении войны в ответ на последнее предложение Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

    При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.

    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    3 мая 2026, 18:27 • Новости дня
    Война на Ближнем Востоке оставила Польшу без американского оружия
    Tекст: Ольга Иванова

    Обострение ситуации в ближневосточном регионе привело к срыву сроков передачи военной техники из Соединенных Штатов для нужд польской армии.

    Глава Министерства национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш подтвердил проблемы с получением вооружения, передает РИА «Новости». По его словам, американская сторона уже уведомила Варшаву о возможных сдвигах в графике.

    «Что касается батарей Patriot, у нас нет сигнала, чтобы были задержки. В отношении другой техники, элементов, которые мы покупаем, могут быть задержки. Такую информацию мы получаем от американской стороны», – сказал министр.

    При этом чиновник подчеркнул, что текущие изменения сроков не являются критическими для государства. Однако он признал, что ближневосточный конфликт негативно сказывается на снабжении не только Варшавы, но и других европейских союзников.

    За последние несколько лет польские власти заключили с Вашингтоном многомиллиардные контракты. Соглашения предусматривают закупку самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, бронетехники и средств противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти уведомили европейских лидеров о возможных проблемах с поставками вооружений из-за ситуации в Иране.

    Предстоящие серьезные задержки американского оружия вызывают тревогу в европейских странах.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о риске многолетних срывов сроков передачи военной техники.

    3 мая 2026, 12:35 • Новости дня
    Израиль одобрил закупку новых эскадрилий F-35 и F-15IA
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВВС Израиля получат две новые эскадрильи истребителей F-35 и F-15IA американского производства. Приобретение двух крупных партий этих самолетов одобрила министерская комиссия по закупкам вооружений, сообщила пресс-служба израильского Минобороны.

    ВВС Израиля получат две новые эскадрильи американских истребителей F-35 (Lockheed Martin) и F-15IA (Boeing), передает ТАСС. Решение о закупке этих самолетов приняла министерская комиссия по закупкам вооружений, о чем сообщила пресс-служба Минобороны Израиля.

    В сообщении министерства не уточняется точное количество истребителей и сумма контрактов, однако отмечается, что речь идет о «десятках миллиардов шекелей». Новые поставки пополнят парк боевой авиации: для Израиля это уже четвертая эскадрилья F-35 и вторая эскадрилья F-15IA. В пакет соглашений входит интеграция самолетов в систему ВВС, техническое обслуживание, поставка запчастей и логистическая поддержка.

    Закупка истребителей станет первым этапом десятилетней программы по формированию максимально самодостаточного военно-промышленного комплекса страны. Данный план, представленный премьер-министром Биньямином Нетаньяху в конце 2025 года, предусматривает выделение 350 млрд шекелей, что эквивалентно 118,9 млрд долларов.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «Закупки F-35 и F-15IA занимают центральное место в плане «Щит Израиля», призванного обеспечить Армии обороны Израиля долгосрочное качественное превосходство». По его словам, Израиль продолжит инвестировать в укрепление армии и опережать угрозы для обеспечения безопасности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран опубликовал перечень американской авиатехники, уничтоженной с начала конфликта.

    Американский истребитель F-35 разбился на военном полигоне к северу от Лас-Вегаса.

    СМИ сообщили о поставках Соединенными Штатами Саудовской Аравии устаревших F-35.

    3 мая 2026, 22:13 • Новости дня
    Трамп посчитал предложение Ирана неприемлемым для урегулирования конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что ознакомился с очередным предложением Тегерана по урегулированию конфликта и ответил «иранское предложение неприемлемо для меня».

    Президент США сказал в комментарии Kan News о том, что узнал о новом предложении из Ирана и считает его «неприемлемым».

    Трамп добавил, что «кампания идет отлично» и снова призвал помиловать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, отметив, что он является «премьером военного времени» и Израиль не существовал бы, «если бы не я и Биби».

    «Вам нужен премьер-министр, который мог бы сосредоточиться на войне, а не на ерунде», – подчеркнул Трамп.

    До этого официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сообщил о получении от США ответа на предложение по урегулированию конфликта. Посредником между сторонами в этот раз так же выступил Пакистан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский лидер ранее заявлял, что Иран еще не заплатил достаточно высокую цену за свои действия, предполагая, что Тегеран вряд ли сможет предложить Вашингтону выгодные условия сделки.

    Кроме того, советник Хаменеи пригрозил отправить американские корабли на кладбище, назвав их пиратами и предупредив о готовности топить вражеский флот.


    4 мая 2026, 10:33 • Новости дня
    Макрон не понял условий операции США в Ормузском проливе

    Макрон не понял условий операции США в Ормузском проливе
    Tекст: Вера Басилая

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что страна не примет участия в операции США по выводу заблокированных судов из Ормузского пролива, подчеркнув неясность условий.

    Франция не будет участвовать в операции США по выводу судов, оказавшихся заблокированными в Ормузском проливе, заявил президент страны Эммануэль Макрон на саммите Европейского политического сообщества, передает РИА «Новости».

    По словам французского лидера, условия силовой операции не представляются ему ясными, поэтому Париж не намерен присоединяться.

    Макрон также призвал к согласованному открытию Ормузского пролива Ираном и США. Он подчеркнул, что только совместные действия Тегерана и Вашингтона позволят восстановить стабильный проход судов через пролив.

    После безрезультатных переговоров в Исламабаде посредники продолжают попытки организовать новый раунд обсуждений, в то время как США усилили блокаду иранских портов.

    Ранее президент США объявил о начале операции «Свобода», которая стартует в понедельник утром по ближневосточному времени.

    США направили 15 тыс. солдат и эсминцы в Ормузский пролив.

    Иран пригрозил ударами за несогласованный проход американских сил через Ормузский пролив.

    4 мая 2026, 08:15 • Новости дня
    В танкер у берегов ОАЭ попали снаряды

    Tекст: Вера Басилая

    В водах к северу от Фуджейры в ОАЭ зафиксировано попадание неизвестных снарядов в танкер, при этом экипаж не пострадал, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    Управление морских торговых операций Британии (UKMTO) сообщило о происшествии с танкером в 78 морских милях (примерно 144 км) к северу от Фуджейры в ОАЭ, передает РИА «Новости».

    По данным ведомства, судно подверглось обстрелу снарядами неизвестного происхождения.

    По уточнённым данным, экипаж корабля не пострадал. Сейчас проводится расследование обстоятельств инцидента, и другие подробности пока не раскрываются.

    Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии сообщил о захвате грузового судна в шести морских милях к северо-востоку от города Гаракад в Сомали.

    4 мая 2026, 10:12 • Новости дня
    TWZ: Израиль намерен создать авиацию нового поколения
    Tекст: Вера Басилая

    Израильские ВВС пополнятся двумя новыми эскадрильями боевых самолетов, включая стелс-истребители F-35I и модернизированные F-15IA, также Израиль намерен развивать собственные авиастроительные технологии для создания авиации нового поколения, сообщает The War Zone (TWZ) .

    Израиль планирует значительное расширение своих ВВС за счет закупки двух новых эскадрилий истребителей F-15IA и F-35I Adir, передает The War Zone.

    Таким образом, общее количество эскадрилий F-35I увеличится до четырех, а F-15IA – до двух. Обычно такие эскадрильи насчитывают по 25 самолетов, что в перспективе доведет парк до 100 F-35I и 50 F-15IA.

    Министерство обороны Израиля подтвердило, что Комитет по закупкам одобрил план одновременного приобретения двух новых эскадрилий.

    «Объем сделок оценивается в десятки млрд шекелей и включает интеграцию эскадрилий, поддержку, поставку запчастей и логистику», – говорится в сообщении ведомства.

    Теперь израильская делегация в США получила право подписывать контракты с американской стороной.

    Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен развивать собственные авиастроительные технологии: «Мы создадим авиацию нового поколения, произведенную на израильских предприятиях». Подробностей о проекте не раскрывается, однако, возможно, речь идет о беспилотниках или разведывательных платформах. Израиль также активно развивает секретные проекты, такие как дрон RA-01.

    Министр обороны Израиль Кац пояснил, что закупка двух эскадрилий обусловлена «уроками операции против Ирана», которые требуют ускоренного наращивания военной мощи. Он отметил, что кампания «Львиный рык» вновь продемонстрировала ключевую роль ВВС в обеспечении безопасности страны и подчеркнул необходимость сохранять превосходство на десятилетия вперед.

    Новые закупки входят в масштабную программу «Щит Израиля» (Magen Israel), одобренную правительством и предполагающую инвестиции около 120 млрд долларов в течение 10 лет. Программа охватывает развитие беспилотных технологий, современных систем обороны и обеспечение военного превосходства Израиля в космосе.

    Контракт на первую партию из 25 F-15IA был подписан в декабре 2023 года с опцией на еще 25 машин. Сборка первых самолетов завершится к концу 2035 года, ежегодно планируется поставлять по 4–6 единиц. Поставки финансируются в том числе за счет американской военной помощи, которая особенно увеличилась после событий 7 октября 2023 года.

    F-15IA и F-35I дополняют друг друга: первый ценится за дальность и способность нести крупные вооружения, второй – за стелс-характеристики и гибкость применения. Израильские самолеты принимают участие в операциях как на территории страны, так и в Сирии, Ливане, Йемене и секторе Газа. Решение о расширении парка обусловлено необходимостью поддерживать качественное военное преимущество на фоне сохраняющихся угроз в регионе.

    Ранее сообщалось, что ВВС Израиля получат две новые эскадрильи истребителей F-35 и F-15IA американского производства.

    4 мая 2026, 11:16 • Новости дня
    План Трампа по «освобождению» Ормуза оставил судовладельцев в растерянности
    Tекст: Мария Иванова

    Судовладельцы настороженно восприняли объявленный главой Белого дома проект «Свобода» на фоне непрекращающихся атак и почти остановившегося судоходства.

    Президент США пообещал «безопасно вывести из этих закрытых водных путей, чтобы они могли свободно и умело продолжать свой бизнес» заблокированные в Персидском заливе суда. Однако отсутствие деталей проекта «Свобода» вызвало растерянность в отрасли, сообщает Bloomberg.

    Совместный морской информационный центр (JMIC) рекомендовал транзит через воды Омана. Тегеран предупредил, что вмешательство Вашингтона нарушит хрупкое перемирие. Судовладельцы требуют гарантий защиты от мин и возможных атак, а эксперты недоумевают по поводу очередности эвакуации кораблей.

    Ормузский пролив фактически перекрыт с конца февраля после американо-израильских ударов по Ирану. Взаимные морские блокады и ответные действия Корпуса стражей исламской революции свели торговый транзит на этом участке почти к нулю.

    Обстановка остается напряженной: недавно у берегов Фуджейры под обстрел попал коммерческий танкер. По данным JMIC, с начала конфликта в регионе зафиксировано 37 опасных инцидентов, 24 из которых признаны целенаправленными нападениями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о запуске проекта «Свобода» для вывода запертых в Ормузском проливе судов и пригрозил применением силы в случае попыток Ирана помешать операции.

    По данным портала Axios, операция США «Свобода» по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив не будет включать обязательное сопровождение коммерческих судов американскими военными кораблями, а корабли ВМС США будут находиться рядом для предотвращения возможных атак Ирана.

    Глава комиссии по нацбезопасности и внешней политике иранского парламента Ибрагим Азизи предупредил о рассмотрении любого вмешательства США в новый морской режим Ормузского пролива как нарушения режима прекращения огня.

    3 мая 2026, 15:53 • Новости дня
    Захваченный у Йемена танкер с топливом ушел к берегам Сомали

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA заходит в территориальные воды Сомали, сообщила служба береговой охраны Йемена на своём сайте.

    Захваченный у побережья Йемена танкер M/T EUREKA зашел в территориальные воды Сомали, передает РИА «Новости». Йеменская служба береговой охраны сообщила, что на борту судна находится около 2,8 тыс. тонн дизельного топлива, а надзор осуществляют девять вооруженных сомалийцев с различным оружием, включая РПГ. На судне находятся 12 членов экипажа, среди которых граждане Египта и Индии.

    Согласно информации, полученной в воскресенье, танкер приблизился к северо-восточному побережью Сомали. Попытка перехватить судно судами береговой охраны Йемена не увенчалась успехом из-за оперативных ограничений, опасений за безопасность экипажа и сложных морских условий. В результате служба была вынуждена вернуть свои корабли на базу в Адене.

    В субботу береговая охрана Йемена сообщила о захвате танкера, следовавшего под флагом Республики Того, возле юго-восточного побережья страны. Захват осуществила вооруженная группа, которая направила судно к побережью Сомали. Танкер перевозил дизельное топливо из ОАЭ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неизвестные захватили танкер у побережья Сомали.

    UKMTO сообщил о захвате грузового судна у берегов Сомали.

    Вооруженные люди захватили нефтяной танкер у побережья Йемена.

    3 мая 2026, 15:24 • Новости дня
    Армия Израиля ошибочно перехватила свои снаряды на границе с Ливаном

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) направила ракеты-перехватчики на ложные цели, неправильно идентифицировав снаряды, выпущенные ее солдатами на юге Ливана, сообщил армейский источник.

    Армия обороны Израиля ошибочно запустила ракеты-перехватчики по своим же снарядам на границе с Ливаном, передает ТАСС. Как сообщил армейский источник агентству, инцидент произошел после того, как солдаты ЦАХАЛ открыли огонь на юге Ливана.

    По словам источника, несколько выпущенных снарядов были ошибочно классифицированы израильскими военными как подозрительные воздушные цели. «Соответственно, были запущены ракеты-перехватчики», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ливана запретили военную деятельность организации «Хезболла».

    Армия Израиля вошла на территорию Ливана.

    В результате ударов Израиля по Ливану погибли 31 человек.

    3 мая 2026, 15:34 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о запуске спецпроекта по защите от БПЛА

    Tекст: Дарья Григоренко

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил о запуске специального проекта по нейтрализации угрозы атак беспилотников.

    «Несколько недель назад я отдал приказ о создании специального проекта по нейтрализации угрозы БПЛА, и уже сегодня мне будет представлен отчет о продвижении в этой сфере. Это потребует времени, но мы работаем над этим», – заявил Нетаньяху на заседании правительства, передает РИА «Новости».

    Параллельно Израиль занимается разработкой инновационных летательных аппаратов собственного производства. Нетаньяху подчеркнул, что эти технологии способны полностью изменить ситуацию в сфере безопасности страны.

    Ранее Израиль одобрил закупку новых эскадрилий F-35 и F-15IA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    3 мая 2026, 12:15 • Новости дня
    Армия Израиля заявила об обстреле с территории Ливана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные зафиксировали новый обстрел с территории Ливана, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия Израиля зафиксировала новый обстрел с территории Ливана, сообщает ТАСС. Пресс-служба израильских военных уточнила, что инцидент произошёл на севере страны, в районе приграничного поселка Авивим. Из-за угрозы атаки в этом районе была объявлена воздушная тревога.

    По информации израильских военных, в сторону Израиля было выпущено несколько снарядов. Один из них удалось перехватить, судьба остальных снарядов и эффективность попыток их перехвата пока уточняется.

    В армии Израиля подчеркнули, что данный обстрел стал очередным нарушением договоренностей о прекращении огня со стороны «Хезболлы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские атаки с 2 марта привели к гибели 2659 ливанцев.

    Боевики «Хезболлы» подбили израильские танки с помощью дронов на оптоволокне.

    Армия Израиля уничтожила 50 объектов «Хезболлы» на юге Ливана.

    3 мая 2026, 23:05 • Новости дня
    ОАЭ вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Согласно заявлению, опубликованному в воскресенье межправительственной организацией, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) вышли из Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК).

    Этот шаг был предпринят после того, как 28 апреля ОАЭ объявили о своем выходе из ОПЕК и ОПЕК+, заявив о планах сосредоточиться на увеличении собственной добычи нефти, сообщил портал Investing.com

    Организация ОАПЕК, созданная в 1968 году, призвана расширить сотрудничество между арабскими странами-экспортерами нефти. В отличие от ОПЕК, она не устанавливает производственную политику для своих стран-членов.

    Выход ОАЭ из ОПЕК знаменует собой еще один шаг в отходе страны от многосторонних рамок регулирования добычи нефти.

    Ранее Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) заявила, что выделит 200 млрд дирхамов (55 млрд долларов) на проекты в 2026-2028 годах для ускорения роста и реализации своей стратегии.

    Как заявила компания, запланированные контракты подтверждают пятилетний план капитальных вложений ADNOC и дают начало новому этапу реализации проектов мирового масштаба по цепочке создания стоимости для удовлетворения растущего мирового спроса на энергию.

    Напомним, Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти и альянса ОПЕК+ с 1 мая 2026 года. Представитель МИД ОАЭ аль-Хамели назвал выход из ОПЕК стратегическим решением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал решение ОАЭ возможным элементом сделки Абу-Даби с США для снижения цен на топливо перед американскими выборами. Советник премьера Ирака Салех спрогнозировал создание новых нефтяных альянсов.

    3 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Суд в Израиле оставил под стражей активистов гуманитарной флотилии

    Tекст: Ольга Иванова

    Двум участникам перехваченной гуманитарной миссии для сектора Газа продлили арест – их планируют допросить спецслужбы по подозрению в террористической деятельности.

    Слушания по делу прошли в Ашкелоне, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. «Двое активистов «Глобальной флотилии Сумуда»… предстали третьего мая перед израильским судом в Ашкелоне, который продлил их заключение на два дня», – отмечает издание. Изначально власти требовали ареста на четыре дня.

    Адвокатам сообщили о грядущих допросах задержанных израильскими спецслужбами по подозрению в террористической деятельности. Ранее МИД страны обвинял их в работе на «Народную конференцию для палестинцев за рубежом».

    Напомним, караван из 70 судов отправился из Барселоны 15 апреля. Позднее активисты сообщили о перехвате кораблей израильскими военными в международных водах Средиземного моря недалеко от Крита. По их утверждению, солдаты вывели из строя двигатели и навигационные системы, после чего покинули суда.

    Напомним, накануне МИД Турции обвинил Израиль в пиратстве из-за захвата флотилии с гумпомощью.

    Ранее израильские военно-морские силы приступили к перехвату судов «Глобальной флотилии Сумуда» недалеко от острова Крит. Активисты объединения заявили о захвате как минимум двух судов военными.

