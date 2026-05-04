    4 мая 2026, 10:57 • Новости дня

    Посол России предостерег Германию от оголтелой милитаризации

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва активно доносит до немецкого руководства и общества мысль об опасности наращивания вооружений на фоне заявлений Франции о расширении ядерного сдерживания.

    Российские дипломаты продолжают разъяснять немецким властям пагубность курса на наращивание военной мощи, заявил РИА «Новости» посол России в Берлине Сергей Нечаев.

    Дипломат прокомментировал возможную реакцию Москвы на участие немецкой стороны в совместных ядерных учениях. «Продолжаем доносить до правящего класса и общественности ФРГ идею о деструктивности оголтелой милитаризации, не говоря уже о планах Берлина и Парижа расширить диалог по ядерной теме», – подчеркнул Нечаев.

    Поводом для дискуссии стали недавние слова французского лидера Эммануэля Макрона. Президент сообщил, что его государство переходит к этапу продвинутого ядерного сдерживания. В рамках этой стратегии Париж планирует увеличить количество боеголовок и привлечь европейских партнеров к соответствующим маневрам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая автомобильная промышленность вынужденно перестраивается на производство вооружений на фоне рекордной стагнации.

    Бундестаг Германии принял закон о новой модели военной службы с восстановлением воинского учета.

    Лидер партии BSW Сара Вагенкнехт резко раскритиковала эту инициативу из-за угрозы жизням молодых немцев.

    2 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    @ U.S. Army/Markus Rauchenberger

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    3 мая 2026, 17:53 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц резко осадил больную раком избирательницу

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время встречи с гражданами глава немецкого правительства Фридрих Мерц без сочувствия отреагировал на критику пациентки с четвертой стадией онкологии относительно урезания медицинского бюджета.

    Инцидент произошел в городе Зальцведель, передает РИА «Новости». Местная жительница пожаловалась Фридриху Мерцу, что из-за тяжелого диагноза едва может позволить себе собственные похороны. Она возмутилась планами властей урезать финансирование медицины и одновременно повысить оклады чиновникам дополнительно на 64 тыс. евро в год.

    Немецкий лидер встретил слова избирательницы с явным раздражением. «Очередная оплошность канцлера: гражданка, больная раком, жалуется Фридриху Мерцу на сокращения в системе здравоохранения – но вместо того, чтобы проявить сочувствие, он резко ее одернул», – описывает ситуацию газета Bild.

    Политик прервал женщину и начал яростно отрицать планы по увеличению выплат министрам. Он пять раз повторил слово «никогда», отвергая упреки в адрес кабинета. При этом журналисты отмечают, что законопроект о росте зарплат действительно существовал, но был свернут после огласки в прессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники массовых первомайских демонстраций в Германии потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца.

    В апреле в немецком Марбурге состоялась масштабная акция протеста против политики канцлера.

    Он впервые занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей Германии.

    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    2 мая 2026, 01:28 • Новости дня
    Пентагон подтвердил решение вывести 5 тыс. военных из Германии

    @ Emmanuele Contini/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В течение года территорию Германии покинут около 5 тыс. военнослужащих США, подтвердил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

    Парнелл сообщил, что глава ведомства Пит Хегсет отдал соответствующее распоряжение, передает РИА «Новости».

    «Данное решение было принято по итогам тщательного анализа расстановки сил ведомства в Европе и продиктовано требованиями театра военных действий, а также обстановкой на местах», – сообщил представитель Пентагона.

    Парнелл также добавил, что процесс вывода войск планируется завершить в течение ближайших шести–двенадцати месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее о том, что Хегсет отдал распоряжение о выводе 5 тыс. американских солдат из Германии, сообщало Reuters. Белый дом заявлял о планах сократить военное присутствие в Германии. Источники в Пентагоне заявили, что причиной такого решения стало отсутствие «должной активности» европейских стран.


    2 мая 2026, 05:55 • Новости дня
    NZZ: В ситуации с «Северными потоками» Германия пресмыкается перед Киевом
    @ IMAGO/Andre Gschweng/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлин «пресмыкается перед Киевом», замалчивая акт государственного терроризма на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2», заявил главный редактор швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung Эрик Гуйер.

    По мнению главного редактора Neue Zurcher Zeitung, сейчас ни у кого не осталось сомнений в том, что подрыв газопроводов был украинским государственным терроризмом, передает ТАСС.

    Он напомнил, что генеральный прокурор Германии уже выдал ордер на арест преступников, а один из подозреваемых находится в немецком следственном изоляторе и ожидает суда. Несмотря на это, Берлин не разорвал отношения с Киевом, а наоборот, стал его крупнейшим спонсором.

    «Возмущения не последовало. Владимир Зеленский не был объявлен государственным врагом номер один. Напротив, в Берлине его по-прежнему принимают с почестями», – подчеркивает Гуйер.

    Он считает, что осведомленность Зеленского о планах проведения теракта не имеет значения, так как он несет ответственность за спецслужбы своей страны.

    Гуйер уверен, что недвусмысленное осуждение украинского теракта стало бы проявлением немецкого самоуважения. Он отметил, что у Берлина есть достаточно дипломатических возможностей для выражения протеста, и резюмировал, что никто не уважает страну, которая не защищается от вопиющего нарушения своих национальных интересов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный федеральный суд Германии назвал Украину заказчиком взрывов на газопроводах. Немецкие политики потребовали прекратить финансовую поддержку Киева из-за этих диверсий. Москва отвергла версию об исключительно украинском следе в данном преступлении.

    2 мая 2026, 18:58 • Новости дня
    Bild: Германия любой ценой перебросит танковую бригаду в Литву

    Tекст: Мария Иванова

    Берлин форсирует переброску 5 тыс. военнослужащих и техники в Литву, чтобы к 2027 году развернуть у границ Белоруссии боеготовое бронетанковое подразделение, пишет Bild.

    Вооруженные силы Германии крайне активно, «любой ценой», передислоцируют личный состав и вооружение на литовскую территорию, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    «Все, что в бундесвере не приколочено намертво, перебрасывается в новую бригаду», – отмечает издание. Штаб формируемой 45-й танковой бригады уже размещен в Вильнюсе.

    Решение об отправке контингента принял министр обороны Борис Писториус, а командование поручено бригадному генералу Кристофу Хуберу. Офицер подчеркнул готовность немецких солдат решительно защищать восточные рубежи альянса. Полной боевой готовности подразделение должно достичь к 2027 году.

    Процесс сопровождается серьезными трудностями из-за задержек поставок систем противовоздушной обороны Skyranger. Военным приходится временно использовать стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. Кроме того, армия испытывает нехватку кадров, поэтому власти привлекают служащих финансовыми бонусами и налоговыми льготами.

    Инфраструктура для прибывающих сил возводится вблизи белорусской границы.

    В Москве неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью блока, который называет свои действия сдерживанием спецоперации. Российские дипломаты подчеркивают готовность к равноправному диалогу, призывая западные страны отказаться от милитаризации континента.

    Ранее сообщалось, чтьо Берлин запланировал размещение до 5 тыс. военнослужащих в Литве к 2027 году. Позже немецкие солдаты отработали оперативное развертывание командного пункта на территории балтийской республики.

    Вильнюс выделил на строительство соответствующей военной инфраструктуры до 2 млрд евро.

    2 мая 2026, 13:34 • Новости дня
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии

    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Kirsti Anne Beckett

    Tекст: Мария Иванова

    Решение Вашингтона вывести пять тысяч военнослужащих с немецких баз спровоцировало острую реакцию Варшавы, расценившей этот шаг как угрозу трансатлантическому единству.

    Глава польского правительства Дональд Туск подверг жесткой критике планы Соединенных Штатов по сокращению военного присутствия в Европе, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стало заявление Пентагона о намерении в течение года вернуть домой пять тысяч американских солдат, дислоцированных на немецких базах.

    «Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего альянса. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», – написал политик в соцсети.

    Отмечается, что именно на территории Германии находится крупнейшая европейская группировка сил НАТО. На данный момент там несут службу более 36 тыс. военнослужащих армии США, а также около 1,5 тыс. резервистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал этот шаг предсказуемым.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил угрозу безопасности региона из-за снижения численности контингента США.

    3 мая 2026, 15:05 • Новости дня
    Американист объяснил планы Трампа вывести более 5 тыс. американских военных из Германии

    @ Petty Officer 2nd Class Kim Harris/U.S. Army Central/dvidshub.net

    Tекст: Олег Исайченко

    Изначально было понятно, что американские военные находились в Германии ради самого факта присутствия. По логике США, после начала СВО это должно было оказывать давление на Россию. Однако сегодня ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года. При этом вывести дополнительные силы из Европы Трампу не позволит закон, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Администрация Дональда Трампа действительно рассматривает возможность вывода одной бригады сухопутной армии США, численность которой все-таки, скорее всего, не дотягивает до пяти тысяч. Этот контингент был передислоцирован в ФРГ после начала спецоперации и особого смысла его держать на территории Германии не было», – считает американист Малек Дудаков.

    По его словам, это был элемент символического давления на Россию в военном ключе. «Все изначально понимали, что солдаты находятся там ради самого факта присутствия, не более того. Сейчас же ситуация возвращается к тому, что было до 2022 года», – добавляет аналитик.

    Между тем, основной ключевой персонал американских военных баз Германии, вроде базы Ramstein, не затронут. Поэтому американская логистика, которая пользуется этими объектами, «никоим образом не пострадает». В этом контексте есть более значимый сюжет, акцентирует собеседник.

    «Трамп решил не отправлять в Германию батальон дальнобойного огня, вооруженный HIMARS. А ведь при Джо Байдене предполагалось, что они получат первые американские гиперзвуковые ракеты Dark Eagle. Это стало бы серьезной эскалацией в отношениях с Москвой», – пояснил он.

    Учитывая, что Трамп обижен на европейцев из-за Ирана, он ищет способы им насолить. «Впрочем, надо понимать, что возможности президента ограничены. Так, если мы берем тарифы, то большинство из них Верховный суд уже отменил. Что касается войск, то американский лидер не случайно выводит только одну бригаду из Европы», – замечает Дудаков.

    Эксперт рассказал, что Трампу, согласно американскому законодательству, запрещено сейчас сокращать численность войск в Европе ниже 76 тыс. «На сегодняшний день на континенте находится порядка 80 тыс. военных. Так что, по сути, президент просто доводит количество солдат до минимально допустимого значения», – детализирует спикер.

    Однако сам факт вывода войск Дудаков расценил как «важный сигнал». «Трамп показывает европейцам, что на «зонтик безопасности Дяди Сэма» полагаться не стоит. И они будут реагировать на это соответствующим образом, а именно – пытаться работать в обход США. Тем более, что мы уже видим, как блок НАТО все больше превращается в исключительно европейскую историю», – резюмировал американист.

    Трамп заявил о намерении вывести из Германии более пяти тыс. американских военных. Хотя ранее Пентагон подтверждал вывод только 5 тыс. солдат. Ожидается, что на это уйдет от шести месяцев до года. Всего в ФРГ находится 35 тыс. американцев, а также штаб-квартира всей европейской группировки США.

    Напомним, решение Трампа последовало вслед за ссорой американского лидера с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Тот обвинил главу Белого дома в непродуманных действиях против Ирана. Затем он фактически обвинил Трампа в том, что его действия унижают все Соединенные Штаты.

    2 мая 2026, 17:49 • Новости дня
    В Ирландии увязали с Россией эвакуацию войск США из Германии

    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Kirsti Anne Beckett

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные начали покидать Германию спустя две недели после публикации Россией списка потенциальных целей в Европе, предположил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон.

    Пилкингтон заявил, что Пентагон принял решение о выводе войск из Германии после того, как Россия обнародовала список возможных целей в Европе, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что очевидно, на каком пути находится Европа. Удачи с этим», – отметил Пилкингтон.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министерство обороны России опубликовало данные о том, что филиалы украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие, находятся на территории восьми стран Европы.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев назвал европейские заводы БПЛА из этого списка целями для российских Вооруженных сил.

    4 мая 2026, 05:47 • Новости дня
    Мерц заявил об ударе Трампа по Европе

    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал решение президента США Дональда Трампа ввести новые таможенные сборы, указав, что американский политик хочет «нанести удар» по Европе.

    «Он хочет нанести удар по всей Европе», – заявил канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».

    При этом глава правительства Германии призвал не драматизировать сложившуюся ситуацию. По его словам, у американского лидера были веские причины для такого шага. Как пояснил Мерц, Трамп теряет терпение, поскольку договоренность о заключении таможенного соглашения между сторонами была достигнута еще в августе прошлого года.

    Ранее Мерц обвинял Трампа в непродуманных действиях против Ирана. Также канцлер заявил, что действия Трампа унижают все Соединенные Штаты.

    После этого Трамп заявил, что США выведут вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. американских военнослужащих.

    2 мая 2026, 15:11 • Новости дня
    Немцы высмеяли Мерца после вопроса о его достижениях

    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время пресс-конференции канцлер Фридрих Мерц столкнулся с насмешками из зала, когда его спросили о реальных изменениях для граждан.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц стал объектом насмешек со стороны граждан во время своей пресс-конференции, сообщает «Звезда».

    Инцидент произошел после того, как Мерцу зачитали вопрос от читателя одной из местных газет: «Что стало лучше для граждан Германии с тех пор, как вы стали канцлером?»

    Зал отреагировал на этот вопрос смехом, а сам Мерц заметно смутился. Он не стал давать конкретного ответа, ограничившись фразой о том, что пока рано делать какие-либо выводы о его работе. Такой ответ вызвал новую волну смеха среди присутствующих.

    Ранее в субботу сообщалось, что участники массовых первомайских демонстраций в Германии потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца. До этого в немецком Марбурге прошла масштабная акция протеста против политики канцлера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предупредил граждан о завершении эпохи всеобщего благополучия.


    3 мая 2026, 01:58 • Новости дня
    Трамп объявил о планах вывести из Германии более 5 тыс. американских военных
    @ Robyn Haake/Planetpix/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон намерен вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. американских военнослужащих, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп подтвердил, что США намерены «значительно сократить контингент» в Германии. «И мы сократим гораздо больше, чем на 5 тысяч», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сейчас в Германии находятся 35 тыс. американских военных, а также штаб-квартира всей европейской группировки США. Пентагон подтвердил решение вывести 5 тыс. военных из Германии.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц обвинил Трампа в непродуманных действиях против Ирана. Затем он фактически обвинил Трампа в том, что его действия унижают все Соединенные Штаты.


    2 мая 2026, 13:55 • Новости дня
    NYT: США выводят военных из Германии в качестве наказания за критику
    @ U.S. Army/Pfc. Kaleb Lampkin

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон решил сократить присутствие своих вооруженных сил на немецкой территории из-за недостаточной поддержки ближневосточной стратегии американского президента, пишет газета New York Times.

    Соединенные Штаты в частном порядке объяснили вывод части своего контингента из ФРГ наказанием Берлина, передает РИА «Новости».

    Причиной стала недостаточная помощь в ближневосточном конфликте и критика американских действий.

    Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы ведомства. Из страны выведут 5 тыс. военнослужащих в течение периода от шести до 12 месяцев.

    «Американцы в частном порядке дали понять, что эта мера предполагается как наказание для Германии за то, что та не предоставила больше помощи с военной кампанией согласно требованию Трампа, а также за критику стратегии Трампа со стороны самого высокого уровня», – пишет The New York Times.

    Ранее Дональд Трамп допустил вероятность вывода войск из Италии и Испании. Американский лидер подчеркнул, что Рим не оказал Вашингтону никакой помощи.

    Кроме того, глава Белого дома раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова о недооценке Ирана западными странами. Президент обвинил политика в некомпетентности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон подтвердил вывод 5 тыс. американских военнослужащих с территории Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал сокращение контингента США предсказуемым шагом.

    Глава польского правительства Дональд Туск жестко раскритиковал планы Соединенных Штатов.

    3 мая 2026, 18:32 • Новости дня
    Euronews: Внезапный вывод войск США из Германии застал НАТО врасплох

    Tекст: Ольга Иванова

    Решение президента США вывести пять тысяч американских военнослужащих из Германии стало полной неожиданностью для руководства альянса, не получившего никаких предупреждений, сообщает телеканал Euronews ссылкой на источники.

    Глава Белого дома заранее не проинформировал руководство Североатлантического альянса о планах частичного вывода американских солдат с немецкой территории, передает РИА «Новости». В результате этого шага командование военного блока оказалось абсолютно не готово к изменениям.

    «Высокопоставленные чиновники НАТО не были предупреждены о решении президента Дональда Трампа вывести пять тыс. военнослужащих из Германии... Объявление, которое застало командование НАТО врасплох, скудно на детали», – отмечает Euronews.

    На данный момент остается неясным, какие именно армейские формирования подлежат сокращению. Осведомленные лица подчеркивают, что последствия такого шага для общей расстановки сил альянса пока неизвестны. Американский собеседник журналистов пояснил отсутствие подробностей тем, что политик назвал итоговое число наугад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объявил о планах вывести из Германии более 5 тыс. американских военных.

    Ирландские власти увязали эвакуацию войск США из Германии с позицией России.

    США выводят военных из Германии в качестве наказания за критику.

    2 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    Посол Нечаев: Берлин не продвинулся в деле о терактах на «Северных потоках»

    Tекст: Антон Антонов

    Германия не смогла добиться значимых результатов в расследовании террористических актов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

    Нечаев подчеркнул, что Москва и Берлин приняли ряд конвенций, которые «обязывают участников оказывать друг другу содействие в расследовании террористических преступлений», передает РИА «Новости».

    «Тем не менее, этого не происходит. Германская сторона игнорировала все наши запросы о правовой помощи и предложения о совместном расследовании. Немецкому следствию, как известно, за эти годы особо продвинуться не удалось», – заявил дипломат.

    Нечаев отметил, что в Германии по-прежнему придерживаются версии о причастности к подрывам украинских диверсантов-любителей. При этом в сентябре 2024 года Россия официально выдвинула досудебные претензии к властям Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с ходом расследования акта терроризма.

    Российская сторона готова к предметному диалогу с Германией в связи с расследованием акта терроризма, заявил Нечаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об игнорировании Берлином российских запросов о правовой помощи. Москва официально предъявила Германии претензии по расследованию подрыва газопроводов. Нечаев потребовал объективного расследования теракта на критически важной инфраструктуре.

    2 мая 2026, 01:55 • Новости дня
    Немцы потребовали отставки Мерца на первомайских демонстрациях

    Tекст: Антон Антонов

    Участники массовых первомайских демонстраций в Германии потребовали отставки канцлера Фридриха Мерца, свидетельствуют видео и фото с акций.

    В 413 мероприятиях по всей стране приняли участие более 366 тыс. человек, сообщает Объединение немецких профсоюзов (DGB). Граждане Германии вышли на улицы под лозунгом защиты рабочих мест и доходов трудящихся, передает РИА «Новости».

    Председатель организации Ясмин Фахими на митинге в Нюрнберге жестко раскритиковала инициативы политиков и бизнеса по отмене восьмичасового рабочего дня и урезанию пенсий.

    Недовольство граждан также вылилось в политические требования. В социальных сетях распространились кадры с призывами к отставке Мерца, а соответствующая петиция к вечеру 1 мая собрала более 133 тыс. подписей из необходимых 150 тысяч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в немецком Марбурге в апреле состоялась масштабная акция протеста против политики канцлера. Глава правительства ранее предупредил граждан о завершении эпохи всеобщего благополучия. Он  впервые занял последнее место в рейтинге популярности государственных деятелей Германии.

