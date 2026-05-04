Москвичей предупредили о возможных ограничениях интернета в праздники

Операторы предупредили москвичей об ограничении мобильного интернета на 9 мая

Tекст: Вера Басилая

Операторы связи начали рассылать уведомления жителям Москвы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и смс, передает РИА «Новости».

В сообщении оператора «Билайн» отмечается, что такие меры связаны с обеспечением безопасности во время подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая.

В уведомлениях рекомендовано использовать Wi-Fi для доступа в интернет и активировать функцию VoLTE для голосовых звонков на смартфонах. Операторы подчеркивают, что ограничения могут быть временными и связаны исключительно с требованиями безопасности.

Ранее, в марте, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможные перебои в работе связи вызваны вопросами безопасности. В апреле Песков добавил, что интернет в России будет работать в обычном режиме, когда исчезнет необходимость дополнительных мер.

Жители Московской области столкнулись с ограничением доступа к домашнему интернету, который работает только по белым спискам сервисов и сайтов.