  • Новость часаПутин освободил Меликова с поста главы Дагестана
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+
    План Трампа по «освобождению» Ормуза оставил судовладельцев в растерянности
    В Ереване назначена встреча почти 50 европейских лидеров
    В российских детских лагерях внедрили единую воспитательную программу
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    Британия захотела участвовать в кредите ЕС для Украины
    Politico: В Европе опасаются нападения России, пока Трамп у власти
    Вывод войск США из Германии шокировал руководство ЕС
    Пашинян заявил о желании поехать в Азербайджан
    4 мая 2026, 11:35 • Новости дня

    Москвичей предупредили о возможных ограничениях интернета в праздники

    Операторы предупредили москвичей об ограничении мобильного интернета на 9 мая

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы связи предупредили москвичей о возможных перебоях с мобильным интернетом и смс в период с 5 по 9 мая из-за праздничных мероприятий.

    Операторы связи начали рассылать уведомления жителям Москвы о возможных временных ограничениях в работе мобильного интернета и смс, передает РИА «Новости».

    В сообщении оператора «Билайн» отмечается, что такие меры связаны с обеспечением безопасности во время подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая.

    В уведомлениях рекомендовано использовать Wi-Fi для доступа в интернет и активировать функцию VoLTE для голосовых звонков на смартфонах. Операторы подчеркивают, что ограничения могут быть временными и связаны исключительно с требованиями безопасности.

    Ранее, в марте, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что возможные перебои в работе связи вызваны вопросами безопасности. В апреле Песков добавил, что интернет в России будет работать в обычном режиме, когда исчезнет необходимость дополнительных мер.

    Жители Московской области столкнулись с ограничением доступа к домашнему интернету, который работает только по белым спискам сервисов и сайтов.

    4 мая 2026, 01:43 • Новости дня
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской

    Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе улицы Мосфильмовская

    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Беспилотник, по предварительным данным, попал в здание в районе Мосфильмовской улицы, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет», – написал он.

    Собянин уточнил, что на месте работают оперативные  службы города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    Комментарии (28)
    2 мая 2026, 21:27 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах ограничить работу VPN

    Еврокомиссия заявила о планах блокировать обход возрастных ограничений через VPN

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента, обсуждая новые методы контроля в интернете, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенне Вирккунен.

    По словам Вирккунен, власти Евросоюза рассматривают возможность ограничения работы VPN-сервисов для борьбы с обходом возрастных ограничений на сайтах, передают «Вести».

    Отвечая на вопросы журналистов о способах недопущения использования VPN детьми для доступа к запрещенному контенту, Вирккунен отметила: «Да, это трудно… Это также важная часть следующих шагов». Она дала понять, что Еврокомиссия серьезно рассматривает этот вызов и планирует выработать дополнительные меры.

    Еврокомиссия представила специальный инструмент верификации возраста пользователей для ограничения доступа детей к нежелательным материалам.

    Ранее европейские регуляторы инициировали официальное разбирательство в отношении платформы Snapchat из-за рисков для безопасности несовершеннолетних.

    Также власти Евросоюза начали проверку четырех крупных порноресурсов по причине недостаточных мер защиты детей.

    Комментарии (4)
    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 08:07 • Новости дня
    Очевидцы рассказали о взрыве у жилого комплекса на Мосфильмовской улице Москвы
    Очевидцы рассказали о взрыве у жилого комплекса на Мосфильмовской улице Москвы
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В районе элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице в столице ночью раздался громкий хлопок, очевидцы заметили столб дыма и обломки.

    Около 1.00 мск 4 мая жители района Раменки услышали громкий хлопок, похожий на взрыв, он раздался вблизи элитного жилого комплекса на Мосфильмовской улице, сказал источник агентства «Москва».

    «Вокруг ЖК видны обломки, на месте работают спецслужбы, территория оцеплена», – добавил собеседник.

    На месте происшествия работают экстренные службы, территория вокруг жилого комплекса оцеплена. По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее в Москве задержали россиянина, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв у объектов Минобороны.

    Комментарии (9)
    4 мая 2026, 02:40 • Новости дня
    В Шереметьево сообщили об усилении контроля прибывающих из-за рубежа

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Шереметьево объяснил скопления пассажиров в зоне досмотра прибывших международными рейсами усиленным досмотром на таможне, а не введением сигнала сигнал «Ковер», который применяется для обеспечения безопасности в воздушном пространстве вокруг аэропорта.

    «Длительное прохождение послеполетных формальностей пассажиров международных рейсов связано со 100% досмотром при прохождении таможенного контроля на прилёте», – пояснили в Max-канале аэропорта.

    Там уточнили, что в связи с усилением мер контроля, которые проводят государственные органы, пассажирам, прибывающим международными рейсами, «следует учитывать возможное увеличение времени прохождения послеполётных формальностей».

    При этом пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево, обслуживаются в обычном режиме, добавили там.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на воскресенье ограничила работу аэропорта Шереметьево. Во Внуково 3 мая так же вводили временные ограничения полетов.


    Комментарии (3)
    2 мая 2026, 18:56 • Новости дня
    Крупнейший дата-центр в Москве перешел на резервное питание из-за перебоев

    Дата-центр ММТС-9 в Москве перешел на резервное питание из-за перебоев

    Tекст: Вера Басилая

    Дата-центр ММТС-9, являющийся крупнейшей точкой межоператорского обмена интернет-трафика в России и расположенный в Москве, был вынужден перейти на резервное питание из-за перебоев на городской электроподстанции.

    Дата-центр ММТС-9, крупнейший в России узел межоператорского обмена интернет-трафиком, временно перешел на резервное питание из-за перебоев на одной из московских электроподстанций, передает ТАСС.

    Инцидент произошел днем 2 мая. В сети появлялась информация, что на объекте отсутствует электричество, а некоторые провайдеры фиксировали кратковременные сбои.

    В компании «РТК-ЦОД», управляющей дата-центром, сообщили, что работа центра обработки данных продолжается в штатном режиме. Резервные источники питания позволили обеспечить бесперебойную работу сервисов и сохранить доступ к интернет-услугам.

    Компания подчеркнула, что специалисты ММТС-9 совместно с энергослужбами занимаются восстановлением обычной схемы электроснабжения.

    «Обмен трафиком продолжается в полном объеме, на работе Рунета и клиентских сервисов это не отражается», – заявили в «РТК-ЦОД».

    Профильные ведомства занялись нормализацией работы интернета в России.

    Жители Московской области столкнулись с ограничением доступа к домашнему интернету, который работает только по белым спискам сервисов и сайтов.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 10:44 • Новости дня
    Седьмой с начала дня беспилотник сбит на подлете к Москве
    Седьмой с начала дня беспилотник сбит на подлете к Москве
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице специалисты экстренных служб занимаются ликвидацией последствий падения беспилотника, обломки которого обнаружены на месте происшествия.

    Об уничтожении беспилотника сообщил мэр города Сергей Собянин в своем канале в Max. По его словам, специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место падения обломков для проведения необходимых работ.

    Уничтоженный дрон стал седьмым, сбитым в субботу на подлете к Москве. Первый дрон был сбит еще около двух часов ночи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сегодня утром сбили беспилотник, направлявшийся к Москве. Ранее сообщалось, что число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до пяти. Кроме того, Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.


    Комментарии (5)
    2 мая 2026, 04:25 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до пяти
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до пяти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты еще три беспилотника, летевшие в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Уничтожены еще два БПЛА», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    После этого он сообщил о еще одном сбитом дроне.

    В районах обнаружения фрагментов ликвидированных аппаратов продолжают работать профильные ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА, летевших на Москву. Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 04:30 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку двух дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО ранним утром понедельника обезвредили два вражеских дрона на подлете к столице, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Атака двух беспилотников, летевших на Москву, отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пожилой мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В воскресенье силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника, а общее их число за день составило не менее семи.


    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 16:06 • Новости дня
    Жители Подмосковья пожаловались на домашний интернет по «белым спискам»

    Жители Подмосковья пожаловались на работу Wi-Fi по белым спискам

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Московской области столкнулись с ограничением доступа к домашнему интернету, который стал работать только по белым спискам сервисов и сайтов.

    Жительница Щелковского района Подмосковья Алена рассказала, что в праздничные дни домашний интернет от провайдера «Всем Wi-Fi» начал работать только по белым спискам. По ее словам, в службе поддержки компании ей сообщили, что ограничения будут действовать на протяжении всех майских праздников, и это связано с распоряжением «вышестоящего провайдера», а сама компания ответственности не несет.

    Девушка отметила, что не была заранее уведомлена об ограничениях и не видела информации о подобных мерах для домашнего Wi-Fi в СМИ. Она подчеркнула, что теперь не может полноценно работать удаленно: «Я плачу за интернет, чтобы работать, а не чтобы смотреть сериалы на разрешенных сайтах».

    В марте в московском регионе начали действовать белые списки интернет-сервисов и сайтов, куда вошли государственные ресурсы, банковские приложения, маркетплейсы, некоторые СМИ и транспортные сервисы. Всего в списке более 120 сервисов, которые доступны даже при ограничениях мобильного интернета. В Минцифры пояснили, что такие меры связаны с обеспечением безопасности на фоне атак беспилотников.

    Ранее сообщалось, что московские провайдеры внедряют систему белых списков для домашнего интернета.

    Минцифры назвало слухи о подобных ограничениях фейком.

    Компания «Ростелеком» категорически опровергла информацию о переходе на доступ только к разрешенным ресурсам.

    Комментарии (3)
    3 мая 2026, 10:22 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Над Москвой были уничтожены два беспилотника, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин в своем канале на платформе Max заявил: «Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Позже он уточнил, что уничтожен еще один БПЛА, и добавил, что на месте также работают экстренные службы.

    Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин сообщил, что ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник. 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 02:18 • Новости дня
    Летевший на Москву беспилотник сбит силами ПВО
    Летевший на Москву беспилотник сбит силами ПВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    ПВО сбила летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», – говорится в сообщении Собянина в «Максе».

    Сейчас на месте падения обломков беспилотника находятся специалисты экстренных и оперативных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 17.00 до 20.00 мск над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей системы ПВО сбили 33 дрона.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 03:20 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Сбит еще один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Сбит один беспилотник, летевший на Москву», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на месте падения фрагментов перехваченного дрона находятся специалисты профильных ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Собянин уже сообщал об уничтожении одного БПЛА на подлете к Москве. Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!


    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 13:03 • Новости дня
    Пенсионер в Москве отдал мошенникам 71 млн рублей

    Пенсионер в Москве отдал мошенникам 71 млн рублей через курьеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пожилой житель Москвы лишился крупной суммы после того, как мошенники вывели его на контакт через группу соседей в мессенджере и оказали психологическое давление, сообщили в прокуратуре столицы.

    Пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников и потерял более 71 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру. По словам представителей ведомства, 76-летнего мужчину пригласили в группу якобы соседей по дому в одном из мессенджеров.

    В этой группе пенсионер увидел сообщение о скорой замене домофона и заказал новые ключи, указав необходимые данные. «После этого ему сразу поступило сообщение, что все его имущество будет распродано», – уточнили в прокуратуре.

    Опасаясь за свои активы, мужчина заблокировал сделки с недвижимостью, однако мошенники не прекратили давление, продолжая звонить и вынуждая его снять деньги со счетов и продать две иномарки. Чтобы усилить психологическое воздействие, злоумышленники подбросили пенсионеру в почтовый ящик поддельное постановление о привлечении его в качестве подозреваемого по уголовному делу.

    В итоге мужчина, находясь под контролем аферистов, передал деньги курьерам. Сумма ущерба составила более 71 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого пенсионер и его сожительница из Москвы передали мошенникам 298 млн рублей.

    Ранее другой московский пенсионер отдал мошенникам более 30 млн рублей. А в марте еще один пенсионер из Москвы передал аферистам более 10,4 млн рублей.

    Комментарии (2)
    3 мая 2026, 00:33 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник
    ПВО уничтожила летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО перехватили дрон, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву», – говорится в сообщении, которое опубликовал Собянин в «Максе».

    На место падения обломков прибыли сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области. В Ленинградской области объявлен режим угрозы БПЛА.

    Комментарии (0)
    3 мая 2026, 17:56 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата в районе Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

    Мэр в своем канале в Max.подчеркнул: «Два БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков».

    Ранее силы ПВО в воскресенье утром уничтожили два летевших на Москву беспилотника. Ночью Собянин сообщил, что средства ПВО Минобороны уничтожили направлявшийся в сторону Москвы дрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 77-летний мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Московской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска закрепились в Рай-Александровке
    Премьер Финляндии заявил Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников
    TWZ: Израиль намерен создать авиацию нового поколения
    Рютте заявил об отсутствии ограничений для США на базы НАТО
    Польша предупредила о масштабной контрабанде оружия с Украины
    Жители Эстонии раскупили туры на российскую границу ради Дня Победы
    В России предложили повысить госпошлину за гражданство до 50 тыс. рублей