Вера Басилая

Издание The European Conservative пишет, что визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на празднование Дня Победы вновь обнажил серьезные противоречия между странами Евросоюза, передает РИА «Новости».

После объявления о визите несколько стран, включая Латвию, Литву, Эстонию и Польшу, отказали в разрешении на пролет правительственного самолета Словакии. В то же время Чехия разрешила этот перелет, что стало заметным исключением на фоне общей позиции ряда государств.

Как отмечает издание, этот инцидент ясно показал, что страны – члены ЕС не смогли договориться о едином подходе к России.

Роберт Фицо вместе с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном считают важным сохранять открытые каналы для диалога ради мира и энергетической безопасности. В то время как ряд других европейских лидеров полагают, что такие визиты лишь подрывают единство Евросоюза и усиливают позиции Москвы.

В польских дипломатических кругах допустили поездку Фицо в Москву на автомобиле.

Роберт Фицо заявил, что приедет в Москву на День Победы, чтобы выразить признательность бойцам Красной Армии за 81 год мирной жизни для Словакии.