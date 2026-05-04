Макрон не понял условий операции США в Ормузском проливе

Трамп анонсировал «Проект Свобода» по выводу «запертых» в Ормузе судов

Tекст: Катерина Туманова

Объявленная Трампом активность в Ормузском проливе, которую он назвал «Проектом Свобода», является самым значительным шагом его администрации в попытке вновь открыть ключевой пролив с тех пор, как Иран закрыл его в начале войны, пишет портал Axios.

Хотя Трамп говорит, что этот шаг носит «гуманитарный характер», проект – явный вызов усилиям Тегерана по установлению контроля над проливом. Военный ответ Ирана может спровоцировать конфронтацию и даже перерасти в войну.

В социальной сети Truth, американский лидер заявил, что страны всего мира, которые не участвуют в войне, но у которых есть корабли, застрявшие в проливе, попросили США помочь их освободить.

По его словам, на большинстве этих судов заканчивается продовольствие и другие припасы для экипажей, люди страдают от проблем со здоровьем.

«Перемещение судов предназначено для того, чтобы освободить людей, компании и страны, которые не сделали абсолютно ничего плохого. Которые являются жертвами обстоятельств. Это гуманитарный жест от имени Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и, в частности, страны Иран. Мы сказали тем странам, что будем безопасно выводить их суда из ограниченного водного канала, чтобы они могли свободно заниматься своим бизнесом», – написал Трамп.

По его словам, если описанный процесс каким-либо образом будет нарушен, с этим придется бороться силой.

При этом какое-то время не было понятно, участвует ли Иран в вышеописанном проекте и согласован ли он с Тегераном.

Трамп написал, что его представители «ведут очень позитивные дискуссии» с Ираном, подчеркнув, что они «могут привести к чему-то очень позитивному для всех».

По словам источников Axios, в воскресенье США направили еще один измененный проект соглашения о прекращении войны в ответ на последнее предложение Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Tasnim рассказало о плане Ирана по урегулированию конфликта с США. Американский президент выразил сомнение в приемлемости нового плана Ирана и добавил, что Тегеран еще не заплатил «достаточно высокую цену за содеянное».

При этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил телекомпании CNN о продолжении обсуждения мирного урегулирования конфликта между США и Ираном.