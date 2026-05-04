TWZ: Израиль намерен создать авиацию нового поколения

Tекст: Вера Басилая

Израиль планирует значительное расширение своих ВВС за счет закупки двух новых эскадрилий истребителей F-15IA и F-35I Adir, передает The War Zone.

Таким образом, общее количество эскадрилий F-35I увеличится до четырех, а F-15IA – до двух. Обычно такие эскадрильи насчитывают по 25 самолетов, что в перспективе доведет парк до 100 F-35I и 50 F-15IA.

Министерство обороны Израиля подтвердило, что Комитет по закупкам одобрил план одновременного приобретения двух новых эскадрилий.

«Объем сделок оценивается в десятки млрд шекелей и включает интеграцию эскадрилий, поддержку, поставку запчастей и логистику», – говорится в сообщении ведомства.

Теперь израильская делегация в США получила право подписывать контракты с американской стороной.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен развивать собственные авиастроительные технологии: «Мы создадим авиацию нового поколения, произведенную на израильских предприятиях». Подробностей о проекте не раскрывается, однако, возможно, речь идет о беспилотниках или разведывательных платформах. Израиль также активно развивает секретные проекты, такие как дрон RA-01.

Министр обороны Израиль Кац пояснил, что закупка двух эскадрилий обусловлена «уроками операции против Ирана», которые требуют ускоренного наращивания военной мощи. Он отметил, что кампания «Львиный рык» вновь продемонстрировала ключевую роль ВВС в обеспечении безопасности страны и подчеркнул необходимость сохранять превосходство на десятилетия вперед.

Новые закупки входят в масштабную программу «Щит Израиля» (Magen Israel), одобренную правительством и предполагающую инвестиции около 120 млрд долларов в течение 10 лет. Программа охватывает развитие беспилотных технологий, современных систем обороны и обеспечение военного превосходства Израиля в космосе.

Контракт на первую партию из 25 F-15IA был подписан в декабре 2023 года с опцией на еще 25 машин. Сборка первых самолетов завершится к концу 2035 года, ежегодно планируется поставлять по 4–6 единиц. Поставки финансируются в том числе за счет американской военной помощи, которая особенно увеличилась после событий 7 октября 2023 года.

F-15IA и F-35I дополняют друг друга: первый ценится за дальность и способность нести крупные вооружения, второй – за стелс-характеристики и гибкость применения. Израильские самолеты принимают участие в операциях как на территории страны, так и в Сирии, Ливане, Йемене и секторе Газа. Решение о расширении парка обусловлено необходимостью поддерживать качественное военное преимущество на фоне сохраняющихся угроз в регионе.

