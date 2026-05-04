  • Новость часаРоссийские войска закрепились в Рай-Александровке
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Три сценария для России после выхода ОАЭ из ОПЕК+
    Трамп объявил операцию по выводу судов из Ормуза
    В Ереване назначена встреча почти 50 европейских лидеров
    Эксперт оценил стоимость строительства моста на Сахалин
    Мэр Москвы сообщил о попадании БПЛА в здание в районе Мосфильмовской
    Британия захотела участвовать в кредите ЕС для Украины
    Politico: В Европе опасаются нападения России, пока Трамп у власти
    Мерц заявил об ударе Трампа по Европе
    Белгородский губернатор продлил отпуск
    4 мая 2026, 09:59 • Новости дня

    Politico: Европейские политики опасаются нападения России в ближайшие два года

    Politico: Европейские политики опасаются нападения России в ближайшие два года
    @ Ansa/Us Chigi'S Palace Filippo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские политики и военные опасаются, что Москва может воспользоваться переходным периодом в США для проверки на прочность стран Североатлантического альянса, пишет Politico.

    Европейские правительства обеспокоены возможным обострением ситуации, пока Дональд Трамп находится в Белом доме, а Евросоюз не укрепил свой военный потенциал, пишет Politico.

    По мнению чиновников, ближайшие год-два могут стать временем, когда Москва якобы решит проверить приверженность Запада обязательствам перед НАТО.

    «Может произойти что-то очень скоро – у России появилось окно возможностей», – заявил депутат Европарламента от Финляндии Мика Аалтола. Он отметил, что США отдаляются от Европы, трансатлантические отношения переживают кризис, а Евросоюз пока не готов полностью взять на себя ответственность за оборону.

    Высокопоставленные европейские дипломаты и военные считают маловероятным масштабное сухопутное наступление на страны НАТО, учитывая вовлеченность России в конфликт на Украине. Однако они не исключают точечных операций или гибридных атак, направленных на создание неопределенности и раскол в альянсе по вопросу применения пятой статьи о коллективной обороне.

    Эксперты предполагают, что целями могут стать уязвимые объекты, например, в Балтийском море или Арктике. Такие действия, по их мнению, призваны оказать психологическое давление на союзников Киева в Европе, избегая при этом прямого ответа со стороны США.

    При этом в Европе нет единства в оценке российской угрозы. В то время как политики из Финляндии и Литвы бьют тревогу, представители Эстонии и самого НАТО призывают к сдержанности, отмечая, что излишний алармизм лишь играет на руку противнику.

    По словам президента Эстонии Алара Кариса, Россия сейчас слишком занята на Украине, чтобы пытаться вести войну еще и в Прибалтике.

    Напомним, в конце апреля премьер Польши Дональд Туск «предсказал» «скорое нападение» России на НАТО.

    Ранее французские и польские военные запланировали совместные маневры с ядерным оружием над Балтийским морем.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения шагом к дальнейшей милитаризации Европы.

    1 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза в размере 25% могут стать фатальным испытанием для промышленности блока, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что в условиях продолжающегося энергетического кризиса европейская промышленность и так испытывает серьезные трудности, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитриева, введение столь высоких тарифов в сочетании с ростом цен на энергоносители будет «смертельным ударом по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза».

    Напомним, США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%.

    Комментарии (17)
    2 мая 2026, 02:32 • Новости дня
    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине

    Дипломат Белоусов: НАТО должно отказаться от курса на поражение РФ на Украине

    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине
    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Мирное разрешение украинского кризиса станет возможным только после прекращения попыток Североатлантического альянса нанести стратегический урон Москве, заявил посол по особым поручениям МИД России и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

    «Идет интенсивная ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения украинского режима смертоносными вооружениями. Что касается надежного урегулирования украинского конфликта, то путь к нему лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение и ущемить наши коренные интересы», – сказал дипломат.

    Представитель ведомства добавил, что эскалация кризиса продолжается. Большинство европейских государств сохраняют враждебный антироссийский курс, используя провокационную риторику и планируя опасные авантюры для нанесения ущерба Москве руками Киева, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоусов предупредил о недопустимости передачи Украине элементов ядерного оружия. Дипломат сообщил о серьезных угрозах глобальному режиму нераспространения. Посол Родион Мирошник отметил отсутствие европейских инициатив для мирного урегулирования конфликта.

    Комментарии (11)
    4 мая 2026, 08:30 • Видео
    Евросоюз сломал президента Сербии?

    Сербии предрекают скорую смену президента и досрочные парламентские выборы, а Евросоюз уверен, что нашел слабое место Александра Вучича и скоро посадит в Белграде своего человека. Так ли это?

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 16:15 • Новости дня
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    @ U.S. Army/Markus Rauchenberger

    Tекст: Евгений Поздняков

    Германия всегда стремилась оставаться главной союзницей США в европейской части НАТО. Однако Фридрих Мерц крайне жестко высказался об операции Вашингтона в Иране, что заставило Дональда Трампа пересмотреть отношения двух стран, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее глава Белого дома распорядился вывести пять тысяч американских солдат с территории Германии.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц не на шутку разгневал Дональда Трампа. Всему виной его острая критика американского конфликта с Ираном, которая резко контрастирует с тем, что еще недавно Германия старалась стать основным союзником США в европейской части НАТО, что помогало Берлину укреплять авторитет в ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако вывод американских войск с территории ФРГ станет значимым ударом по тому престижу, который наращивала республика все эти годы. Это буквально наказание Мерцу со стороны Трампа. Скорее всего, Белый дом примет демонстративное решение о переброске контингента в страну Восточной Европы», – полагает он.

    «Таким образом Вашингтон открыто покажет недоверие к действующей администрации ФРГ, да и подчеркнет лояльность «молодых» членов ЕС. В плане же безопасности мало что изменится. В Германии около 30 тыс. солдат, что не так уж и много. Их роль, скорее, заключается в том, чтобы своим присутствием демонстрировать силу трансатлантического единства», – заключил Рар.

    Ранее Дональд Трамп распорядился вывести 5 тыс. американских солдат с территории Германии. Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг продиктован обострением разногласий между Берлином и Вашингтоном, связанных с жесткой критикой ФРГ конфликта на Ближнем Востоке.

    По данным Пентагона, вывод войск затронет армейскую бригаду и фактически отменит ранее согласованные планы по размещению в Германии дополнительных ракетных подразделений. В ведомстве подчеркнули, что решение стало итогом пересмотра военного присутствия США в Европе, а сам процесс сокращения может занять от шести до 12 месяцев.

    Тем не менее ФРГ останется крупнейшим военным узлом США в ЕС, где численность американского контингента все еще будет превышать 30 тыс. человек. На этом фоне решение Вашингтона оказалось неожиданностью не только для Берлина, но и для остальных членов союза. В правительстве Мерца произошедшее восприняли крайне негативно.

    Как отмечает Reuters, глава Минобороны страны Борис Писториус уже заявил, что сокращение американского военного присутствия в Европе подчеркивает необходимость для европейских стран брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. И, по его оценке, Берлин прямо сейчас движется к данной цели.

    Комментарии (5)
    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики, сообщила пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) страны.

    Законодательный орган республики прекратил взаимодействие с европейскими коллегами по всем возможным направлениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

    В парламенте подчеркнули, что причиной стала откровенно враждебная позиция европейских структур.

    Отмечается, что сотрудничество приостанавливается по всем направлениям.

    Для оценки действий европейских депутатов создана специальная парламентская комиссия. Ее председателем назначен Зияфет Аскеров, в состав также вошли еще шесть парламентариев.

    Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что отношения уже прерывались ранее, но были восстановлены осенью 2016 года. При этом она отметила, что прошедшие десять лет доказали нежелание европейского института отказываться от предвзятости, которая только усилилась после восстановления территориальной целостности страны.

    Комментарии (4)
    3 мая 2026, 13:10 • Новости дня
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    The Guardian: Деятелей кино и ТВ склоняют участвовать в пропаганде НАТО
    @ Benoit Doppagne/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские и британские кинематографисты возмущены попытками заставить их «внести свой вклад в пропаганду НАТО». Такой стала их реакция на серию закрытых встреч, проводимых НАТО с деятелями искусства в Европе и США.

    НАТО проводит закрытые встречи с кинематографистами и телесценаристами в Европе и США, сообщает The Guardian. Уже прошло три подобных мероприятия в Лос-Анджелесе, Брюсселе и Париже, а в июне планируется еще одна встреча в Лондоне с членами Гильдии сценаристов Великобритании (WGGB). Темой обсуждения станет «эволюция ситуации с безопасностью в Европе и за ее пределами». Во встрече примет участие бывший пресс-секретарь НАТО Джеймс Аппатурай, который теперь отвечает в альянсе за гибридные, кибер- и новые технологии.

    В письме WGGB, которое оказалось в распоряжении The Guardian, говорится, что в результате прошедших встреч уже находятся в разработке три проекта, вдохновленных этими обсуждениями. Организаторы встречи заявляют, что НАТО строится на принципах сотрудничества и компромисса.

    Однако предстоящая встреча в Лондоне вызвала недовольство у тех приглашенных, которые посчитали, что от них требуют «внести свой вклад в пропаганду НАТО». Например, сценарист Алан О'Горман назвал запланированную встречу «возмутительной» и «явной пропагандой».

    «Я посчитал это неуместным и безумным представлять это как некую позитивную возможность. У многих людей, включая меня, есть друзья и родственники из стран, не входящих в НАТО, которые пострадали от войн, разжигавшихся НАТО», – сказал он. О'Горман считает, что эти встречи – попытка НАТО «донести часть своей информации до зрителей через кино и телевидение».

    О'Горман сказал, что другие сценаристы, приглашенные на встречу, были «возмущены тем, что искусство будет использоваться таким образом, который поддерживает войну», и чувствовали, что от них требуют «внести свой вклад в пропаганду НАТО».

    НАТО утверждает, что встречи организованы по просьбе самих представителей индустрии, желающих лучше понимать деятельность альянса, и что эти диалоги строятся на принципах открытости и обмена мнениями.

    «Похоже, что машина военной пропаганды начинает раскручиваться не на шутку», – отмечает по этому поводу телеграм-канал журнала «Россия в глобальной политике».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США разработали новую схему воздействия на международную обстановку. Ранее в НАТО признали свою неготовность к затяжному конфликту с Россией.

    В МИД России отметили угрозу мирному урегулированию со стороны заявлений НАТО о возможных ударах по России.

    Комментарии (4)
    2 мая 2026, 21:27 • Новости дня
    Еврокомиссия заявила о планах ограничить работу VPN

    Еврокомиссия заявила о планах блокировать обход возрастных ограничений через VPN

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия рассматривает возможность ограничения VPN для защиты детей от запрещенного контента, обсуждая новые методы контроля в интернете, заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенне Вирккунен.

    По словам Вирккунен, власти Евросоюза рассматривают возможность ограничения работы VPN-сервисов для борьбы с обходом возрастных ограничений на сайтах, передают «Вести».

    Отвечая на вопросы журналистов о способах недопущения использования VPN детьми для доступа к запрещенному контенту, Вирккунен отметила: «Да, это трудно… Это также важная часть следующих шагов». Она дала понять, что Еврокомиссия серьезно рассматривает этот вызов и планирует выработать дополнительные меры.

    Еврокомиссия представила специальный инструмент верификации возраста пользователей для ограничения доступа детей к нежелательным материалам.

    Ранее европейские регуляторы инициировали официальное разбирательство в отношении платформы Snapchat из-за рисков для безопасности несовершеннолетних.

    Также власти Евросоюза начали проверку четырех крупных порноресурсов по причине недостаточных мер защиты детей.

    Комментарии (4)
    2 мая 2026, 04:02 • Новости дня
    МИД заявил об отработке НАТО сценария изоляции Калининградской области

    Дипломат Булатов: НАТО отрабатывает сценарий изоляции Калининградской области

    МИД заявил об отработке НАТО сценария изоляции Калининградской области
    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Страны НАТО в ходе военных учений отрабатывают сценарий изоляции Калининградской области, заявил посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов.

    Булатов указал, что после того, как Россия начала проведение специальной военной операции на Украине, западные государства предпринимают «попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе», передает РИА «Новости».

    Они осуществили «ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада», отметил дипломат.

    «Соответствующие сценарии отрабатываются в ходе военных тренировок НАТО», – подчеркнул дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила, что даст решительный ответ на любые попытки блокады Калининградской области. Сообщалось, что страны Евросоюза и НАТО готовятся испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства. Помощник президента Николай Патрушев предупредил о тренировках Североатлантического альянса по захвату этого российского региона.

    Комментарии (2)
    2 мая 2026, 13:34 • Новости дня
    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии

    Премьер Польши Туск назвал вывод войск США из ФРГ разрушением альянса

    Туск назвал катастрофой вывод американских войск из Германии
    @ U.S. Army Reserve/Sgt. Kirsti Anne Beckett

    Tекст: Мария Иванова

    Решение Вашингтона вывести пять тысяч военнослужащих с немецких баз спровоцировало острую реакцию Варшавы, расценившей этот шаг как угрозу трансатлантическому единству.

    Глава польского правительства Дональд Туск подверг жесткой критике планы Соединенных Штатов по сокращению военного присутствия в Европе, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства стало заявление Пентагона о намерении в течение года вернуть домой пять тысяч американских солдат, дислоцированных на немецких базах.

    «Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не его внешние враги, а продолжающееся разрушение нашего альянса. Мы все должны сделать всё возможное, чтобы обратить вспять эту катастрофическую тенденцию», – написал политик в соцсети.

    Отмечается, что именно на территории Германии находится крупнейшая европейская группировка сил НАТО. На данный момент там несут службу более 36 тыс. военнослужащих армии США, а также около 1,5 тыс. резервистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил планы по выводу пяти тысяч американских военнослужащих из Германии.

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал этот шаг предсказуемым.

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич исключил угрозу безопасности региона из-за снижения численности контингента США.

    Комментарии (4)
    1 мая 2026, 19:24 • Новости дня
    В Ирландии отметили одержимость Каллас темой «российской угрозы»

    Журналист Макдональд: Каллас одержима темой «российской угрозы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирландский журналист Брайан Макдональд обратил внимание на риторику главы евродипломатии Каи Каллас.

    По его словам, Каллас «одержима темой российской угрозы», передает РИА «Новости».

    «О чем будет говорить Каллас, если из ее лексикона исключить слово «Россия» на один месяц?», – написал Макдональд в соцсетях.

    В начале апреля Каллас заявила о «нападениях» России на страны Африки.

    Она также заявила, что «Донбасс не является конечной целью России».

    Комментарии (0)
    4 мая 2026, 05:47 • Новости дня
    Мерц заявил об ударе Трампа по Европе

    Мерц назвал пошлины Трампа ударом по всей Европе

    Мерц заявил об ударе Трампа по Европе
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал решение президента США Дональда Трампа ввести новые таможенные сборы, указав, что американский политик хочет «нанести удар» по Европе.

    «Он хочет нанести удар по всей Европе», – заявил канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».

    При этом глава правительства Германии призвал не драматизировать сложившуюся ситуацию. По его словам, у американского лидера были веские причины для такого шага. Как пояснил Мерц, Трамп теряет терпение, поскольку договоренность о заключении таможенного соглашения между сторонами была достигнута еще в августе прошлого года.

    Ранее Мерц обвинял Трампа в непродуманных действиях против Ирана. Также канцлер заявил, что действия Трампа унижают все Соединенные Штаты.

    После этого Трамп заявил, что США выведут вывести из Германии гораздо больше, чем 5 тыс. американских военнослужащих.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 19:36 • Новости дня
    США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%

    Трамп: США повышают ставку пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ставка импортной пошлины на автомобили и грузовики, поставляемые в Соединенные Штаты из стран Европейского союза, будет увеличена до 25% со следующей недели, объявил американский президент Дональд Трамп.

    Глава Белого дома отметил, что этого шаг связан с невыполнением ЕС условий ранее достигнутого торгового соглашения между сторонами, передает ТАСС.

    «Рад объявить о том, что, поскольку Европейский союз не выполняет целиком нашу согласованную торговую сделку, я на следующей неделе увеличу пошлины на произведенные в ЕС автомашины и грузовики, ввозимые в США. Ставка пошлины будет увеличена до 25%», – написал он на своей странице в Truth Social.

    В январе США объявили о введении 10% пошлин на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Британии, Финляндии и Нидерландов до тех пор, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии Соединенными Штатами.

    Ранее США собрались ввести пошлину в 133% на ввоз палладия из России.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 20:14 • Новости дня
    Фицо согласился приехать в Киев, несмотря на риск покушения

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил намерение посетить Киев, несмотря на возможную угрозу для своей безопасности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским согласился впервые приехать в Киев, несмотря на риск покушения, передают «Вести».

    В ходе беседы стороны договорились провести короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и продолжить практику совместных заседаний правительств.

    «Мы договорились, что проведем короткую встречу в понедельник в Ереване на саммите Европейского политического сообщества и будем продолжать формат совместных заседаний правительств, а также взаимно посетим столицы наших стран», – написал Фицо в соцсетях.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о наличии различий во взглядах после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

    Политик отметил стремление к дружбе между странами, несмотря на разницу позиций.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 06:45 • Новости дня
    Евросоюз возмутился планами США ввести пошлины на автомобили из ЕС

    Глава комитета ЕП Ланге назвал неприемлемыми пошлины США на автомобили из Европы

    Tекст: Антон Антонов

    Намерение Вашингтона обложить налогом в 25% ввоз европейских машин неприемлемо, заявил глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге.

    Ланге заявил, что план установить «25% пошлины на автомобили из ЕС неприемлем». Он подчеркнул, что «Европарламент продолжает выполнять соглашение, достигнутое в Шотландии, и работает над завершением законодательства», передает РИА «Новости».

    «Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать», – написал европейский политик. По его словам, Вашингтон уже предпринимал подобные произвольные шаги, когда вводил ограничения на более чем 400 видов стали и алюминия. В связи с нынешними мерами, нацеленными на автомобильный сектор, европейским странам необходимо сохранять ясность позиции и твердость, резюмировал Ланге.

    Евросоюз оставляет за собой право ответить на повышение пошлин США для защиты своих интересов, заявил неназванный представитель Европейской комиссии агентству «Синьхуа».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил об увеличении пошлин на европейские автомобили до 25%. В январе Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения с США после того, как Белый дом пригрозил пошлинами из-за разногласий по Гренландии.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 22:57 • Новости дня
    FT заявила о горькой для Зеленского правде по вопросу вступления Украины в ЕС

    Financial Times предрекла десятилетнее ожидание членства в Евросоюзе для Киева

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские политики на кипрском саммите попытались умерить ожидания украинского лидера Владимира Зеленского относительно присоединения Украины к ЕС, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Один из источников Financial Times заявил: «Ему пришлось услышать некоторую горькую правду... Вступление в ЕС будет не таким простым, как он думает», – передает РИА «Новости».

    Согласно недавней инициативе Франции и Германии, предполагается лишь поэтапное присоединение с символическими выгодами. Полноправное членство может потребовать от Киева десятилетия ожиданий. Собеседники газеты подчеркнули непонимание украинской делегацией реальных механизмов расширения европейского блока.

    Дополнительным препятствием для интеграции стало снижение темпов проведения необходимых преобразований на Украине. Европейские дипломаты и чиновники зафиксировали заметное ослабление усилий властей страны в сферах обеспечения верховенства права и борьбы с коррупцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, настойчивые требования украинских властей об ускоренном вступлении в Евросоюз спровоцировали серьезное напряжение среди западных союзников. Европейские страны готовят для Киева пакет краткосрочных экономических привилегий вместо быстрого принятия в объединение. Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил против немедленного присоединения Украины к европейскому сообществу.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 14:54 • Новости дня
    Bloomberg сообщило о подготовке Германии к возможной войне
    Bloomberg сообщило о подготовке Германии к возможной войне
    @ FELLOW/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия начинает готовить гражданскую инфраструктуру к возможному военному сценарию, несмотря на нехватку средств в бюджете, передает Bloomberg.

    Германия приступила к подготовке гражданской инфраструктуры в ожидании возможного военного конфликта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    Основное внимание уделено модернизации порта Бременхафен на побережье Балтийского моря, который специализируется на перевозке автомобилей.

    Как отмечается, проект модернизации предусматривает инвестиции в размере 1,35 млрд евро, которые выделяют из государственного бюджета.

    По данным Bloomberg, средства пойдут на укрепление погрузочных платформ, чтобы порт мог перемещать тяжелое военное оборудование, включая 60-тонные танки Leopard, к предполагаемым линиям фронта.

    Bloomberg подчеркивает, что этот проект является частью масштабной стратегии по подготовке Германии к возможной войне, учитывая стратегическое положение страны и развитую промышленную базу. Агентство отмечает, что армия Германии испытывает дефицит средств, поэтому для реализации проекта власти обратились за поддержкой к частному бизнесу.

    При этом, по информации агентства, сотрудничество между государством и компаниями затруднено из-за сложных бюрократических процедур и отсутствия налаженных прямых контактов между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкий генерал Андре Бодеманн заявил о фактическом отсутствии мира между ФРГ и Россией.

    Власти Германии официально утвердили новую военную стратегию для создания сильнейшей армии на континенте.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска закрепились в Рай-Александровке
    Премьер Финляндии заявил Зеленскому о недопустимости вторжения беспилотников
    Захарова сообщила о навязывании гражданства США детям дипломатов из России
    Тбилиси назвал главный аргумент принуждения ЕС к диалогу с Грузией
    Польша предупредила о масштабной контрабанде оружия с Украины
    Жители Эстонии раскупили туры на российскую границу ради Дня Победы
    В России предложили повысить госпошлину за гражданство до 50 тыс. рублей