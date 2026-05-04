Politico: Европейские политики опасаются нападения России в ближайшие два года

Tекст: Мария Иванова

Европейские правительства обеспокоены возможным обострением ситуации, пока Дональд Трамп находится в Белом доме, а Евросоюз не укрепил свой военный потенциал, пишет Politico.

По мнению чиновников, ближайшие год-два могут стать временем, когда Москва якобы решит проверить приверженность Запада обязательствам перед НАТО.

«Может произойти что-то очень скоро – у России появилось окно возможностей», – заявил депутат Европарламента от Финляндии Мика Аалтола. Он отметил, что США отдаляются от Европы, трансатлантические отношения переживают кризис, а Евросоюз пока не готов полностью взять на себя ответственность за оборону.

Высокопоставленные европейские дипломаты и военные считают маловероятным масштабное сухопутное наступление на страны НАТО, учитывая вовлеченность России в конфликт на Украине. Однако они не исключают точечных операций или гибридных атак, направленных на создание неопределенности и раскол в альянсе по вопросу применения пятой статьи о коллективной обороне.

Эксперты предполагают, что целями могут стать уязвимые объекты, например, в Балтийском море или Арктике. Такие действия, по их мнению, призваны оказать психологическое давление на союзников Киева в Европе, избегая при этом прямого ответа со стороны США.

При этом в Европе нет единства в оценке российской угрозы. В то время как политики из Финляндии и Литвы бьют тревогу, представители Эстонии и самого НАТО призывают к сдержанности, отмечая, что излишний алармизм лишь играет на руку противнику.

По словам президента Эстонии Алара Кариса, Россия сейчас слишком занята на Украине, чтобы пытаться вести войну еще и в Прибалтике.

Напомним, в конце апреля премьер Польши Дональд Туск «предсказал» «скорое нападение» России на НАТО.

Ранее французские и польские военные запланировали совместные маневры с ядерным оружием над Балтийским морем.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти намерения шагом к дальнейшей милитаризации Европы.