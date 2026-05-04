Вандалы осквернили памятник в Амстердаме в День памяти жертв Второй Мировой

Вандалы осквернили памятник в Амстердаме в День памяти жертв войны

Tекст: Вера Басилая

Как сообщает телеканал AT5, памятник в центре Амстердама был осквернен неизвестными лицами ранним утром в День национальной памяти жертв Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

На монументе появилась надпись «геноцид», а его поверхность испачкана красной краской в нескольких местах.

Мэр Амстердама Фемке Халсема осудила случившееся, заявив, что это «невероятно трусливый поступок». По словам мэра, подобные действия нельзя считать формой протеста, а следует рассматривать как вандализм и умышленное повреждение национального памятника.

В настоящее время коммунальные службы занимаются очисткой памятника, чтобы вернуть ему первоначальный вид до начала официальных мероприятий. Городские власти прилагают все усилия для устранения последствий инцидента. Полиция начала расследование по факту вандализма.

В Нидерландах 4 мая отмечается День поминовения жертв Второй мировой войны, а 5 мая отмечают День освобождения.

В центре Амстердама прошло шествие «Бессмертного полка» и акция в память о жертвах трагедии в Доме профсоюзов в Одессе. Группа украинцев пыталась помешать проведению шествия, выкрикивая угрозы и националистические лозунги.