Жители Эстонии раскупили туры на российскую границу ради Дня Победы

Эксперт оценил вероятность атаки США на Кубу

Военный эксперт Лямин: США могут попытаться провести маленькую победоносную войну на Кубе

Tекст: Олег Исайченко

«Вероятность атаки США на Кубу довольно высока. Как показывает практика, нынешняя американская администрация в целом склонна решать вопросы и урегулировать свое недовольство чужой политикой военным путем. Мы в этом убедились на примере Венесуэлы и Ирана», – сказал военный эксперт Юрий Лямин.

По мнению аналитика, Штаты могут использовать Кубу, чтобы отвлечь внимание от «не самой удачной» операции на Ближнем Востоке. Еще один аргумент в пользу возможной атаки – географическое положение острова. «Куба территориально ближе к США и Вашингтон может попытаться провести там маленькую победоносную войну по венесуэльскому сценарию», – рассуждает спикер.

«К слову, успех операции против Николаса Мадуро раззадорил Дональда Трампа, Вашингтон стал меньше бояться подобных атак», – обратил внимание собеседник. Немаловажно и то, что Гавана давно является раздражающим фактором для США. «При этом в Америке находится большая кубинская оппозиционная диаспора, которая поддерживает республиканцев. Да и госсекретарь Марко Рубио является представителем этой общины», – детализирует он.

«Так что решить кубинский вопрос новым способом выглядит для Трампа очень соблазнительно. И если не удастся дожать страну экономически, мы вполне можем увидеть военный сценарий. Я думаю, речь пойдет если не о похищении, то об убийстве политического руководства республики и дальнейшем давлении на новые власти», – допускает Лямин.

Что примечательно этот сценарий сработал в Каракасе. Но не принес результатов в Тегеране, хотя «США на это надеялись». «Получится ли провернуть подобную операцию на Кубе – вопрос спорный. На мой взгляд, политический режим в Гаване более устойчив, нежели в Венесуэле. Но в то же время рычагов давления на Кубу у Штатов значительно больше», – сравнивает эксперт.

В заключении Лямин предположил, что Вашингтон может учесть опыт Венесуэлы и Ирана в случае с Кубой. «И тогда Штаты попытаются сделать ставку на шоковый удар с привлечением большего количества сил и средств», – резюмировал он.

Издание Politico со ссылкой на источники пишет, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции против Кубы. При этом отмечается, что пока что упор делается на дипломатические попытки убедить республику пойти на определенные уступки.

В частности, Вашингтон настаивает на приватизации государственных предприятий острова, привлечении иностранных инвестиций и закупке американских энергоносителей. Как подчеркивает издание, Штаты донесли до Гаваны свою готовность повременить со сменой власти в республике, но при этом они хотят, чтобы отдельные официальные лица добровольно ушли в отставку.

На этом фоне президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о росте военной угрозы для страны со стороны Штатов. «Президент США поднимает свои угрозы военной агрессии против Кубы до опасного и беспрецедентного масштаба», – написал кубинский лидер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Он призвал международное сообщество обратить внимание на ситуацию и вместе с американским народом не допустить преступных действий ради интересов небольшой группы влиятельных лиц.

Диас-Канель также добавил, что ни один агрессор не добьется капитуляции Гаваны, а столкнется с народом, полным решимости отстаивать суверенитет на каждом участке национальной территории.