В России предложили повысить госпошлину за гражданство до 50 тыс. рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, предусматривающих увеличение размера госпошлины за прием и выход из гражданства России до 50 тыс. рублей, передает РИА «Новости». Соответствующие документы опубликованы в электронной базе нижней палаты парламента.

В сопроводительных материалах прописано: «За прием в гражданство Российской Федерации и выход из гражданства Российской Федерации – 50 тыс. рублей». Также предлагается повысить размер госпошлины за выдачу вида на жительство иностранцам и лицам без гражданства до 30 тыс. рублей, а за его замену – до 6 тыс. рублей.

Кроме этого, госпошлина за выдачу разрешения на временное проживание в случаях утраты, порчи или кражи документа составит 5 тыс. рублей. Столько же будет стоить выдача разрешения на временное проживание для получения образования в аналогичных случаях.

Отмечается, что от уплаты госпошлины за получение российского гражданства предлагается освободить бывших граждан СССР и участников госпрограммы по переселению соотечественников, а также членов их семей, прибывающих на постоянное место жительства в России.

Дополнительно предлагается освободить от госпошлины иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт на военную службу в период проведения спецоперации на Украине сроком на один год, а также членов их семей, включая случаи гибели (смерти) данных лиц.

